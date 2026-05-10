Bulgarien: Från president till premiärminister – Nu vill Radev öppna Europas dialog med Ryssland

När Bulgarien gick till parlamentsval den 19 april – det åttonde i raden på bara fem år – vann det nybildade partiet Progressiva Bulgarien (PB) en jordskredsseger med 44,5 procent av rösterna och säkrade därmed 131 av 240 mandat i parlamentet. Med en sådan majoritet står det klart att partiledaren Rumen Radev kommer att utses till ny premiärminister.
Så sent som i januari avgick Radev som Bulgariens president i syfte att kunna ställa upp i valet, som utlystes sedan ännu en bulgarisk regering tvingats avgå efter korruptionsskandaler. Medierapporter, opinionsmätningar och utspel från de tidigare regeringspartierna pekade inför valet på att Radevs parti skulle få svårt att nå egen majoritet. Men med löften om att bekämpa oligarkernas makt, prioritera Bulgariens nationella intressen och föra en pragmatisk energipolitik lyckades han ändå mobilisera ett brett missnöje bland väljarna.
Efter valsegern har Radev stått fast vid sin linje, som innefattar dialog med Ryssland för att lösa landets energikris.
– Ett starkt Bulgarien och ett starkt Europa behöver kritiskt tänkande och pragmatism. Europa har fallit offer för sin egen ambition att vara en moralisk ledare i en värld med nya regler, sade han under en pressträff efter valet.
På frågan om risken för konflikt med andra EU-ledare svarade han:
– Fråga president Macron, fråga Belgiens premiärminister, fråga andra europeiska ledare, inklusive [tidigare] förbundskansler Merkel, som för några månader sedan sade att denna dialog bör återupprättas.
Om vi vill att Europa ska ha verklig strategisk autonomi måste Europa återställa sin konkurrenskraft för att stoppa avindustrialiseringen.
– Rumen Radev, blivande premiärminister
Enligt Radev måste hela Europa ”allvarligt reflektera över denna alltmer akuta kris” – i ett läge där rysk energi och stora delar av oljehandeln i Mellanöstern är blockerade, samtidigt som billiga och tillförlitliga energikällor blivit allt svårare att säkra.
– Inte bara med anledning av den nya säkerhetsarkitekturen i Europa, som är oundviklig och som vi måste arbeta med. Utan om vi vill att Europa ska ha verklig strategisk autonomi måste Europa återställa sin konkurrenskraft för att stoppa avindustrialiseringen, förklarade han.
Radev har länge kritiserat EU:s klimatprojekt Green Deal som överilad och med orealistiska mål. Han säger sig inte vara motståndare till alternativ energi, men vill sakta ned tempot så att de förändringarna kan genomföras utan att vanliga medborgare hamnar i kläm.
År 2023 lade han i egenskap av president in sitt veto mot en ny lag om förnybar energi för att han ansåg att ”okontrollerade” projekt för energiproduktion hotar högkvalitativ jordbruksmark och därmed undergräver Bulgariens nationella säkerhet. Han argumenterade också att den snabba marknadsliberaliseringen av landets energiproduktion riskerar att snabbt öka elpriserna och efterlyste en utvidgad definition av energifattigdom, då många bulgariska hushåll redan kämpar med övermäktigt höga energipriser.