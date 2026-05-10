Bulgarien: Från president till premiärminister – Nu vill Radev öppna Europas dialog med Ryssland

När Bulgarien gick till par­lamentsval den 19 april – det åttonde i raden på bara fem år – vann det nybildade partiet Progressiva Bulgarien (PB) en jord­skredsseger med 44,5 procent av rösterna och säkrade därmed 131 av 240 mandat i parlamentet. Med en sådan majoritet står det klart att partiledaren Rumen Radev kommer att utses till ny premiärminister.

Så sent som i januari avgick Radev som Bulgariens president i syfte att kunna ställa upp i valet, som utlystes sedan ännu en bulgarisk regering tvingats avgå efter korruptionsskan­daler. Medierapporter, opinionsmät­ningar och utspel från de tidigare re­geringspartierna pekade inför valet på att Radevs parti skulle få svårt att nå egen majoritet. Men med löf­ten om att bekämpa oligarkernas makt, prioritera Bulgariens natio­nella intressen och föra en pragma­tisk energipolitik lyckades han ändå mobilisera ett brett missnöje bland väljarna.

Efter valsegern har Radev stått fast vid sin linje, som innefattar dialog med Ryssland för att lösa landets energikris.

– Ett starkt Bulgarien och ett starkt Europa behöver kritiskt tänkande och pragmatism. Europa har fallit of­fer för sin egen ambition att vara en moralisk ledare i en värld med nya regler, sade han under en pressträff efter valet.

På frågan om risken för konflikt med andra EU-ledare svarade han:

– Fråga president Macron, fråga Belgiens premiärminister, fråga andra europeiska ledare, inklusive [tidigare] förbundskansler Merkel, som för några månader sedan sade att denna dialog bör återupprättas.

Enligt Radev måste hela Europa ”allvarligt reflektera över denna allt­mer akuta kris” – i ett läge där rysk energi och stora delar av oljehan­deln i Mellanöstern är blockerade, samtidigt som billiga och tillförlitliga energikällor blivit allt svårare att säkra.

– Inte bara med anledning av den nya säkerhetsarkitekturen i Europa, som är oundviklig och som vi måste arbeta med. Utan om vi vill att Eu­ropa ska ha verklig strategisk au­tonomi måste Europa återställa sin konkurrenskraft för att stoppa avindustrialiseringen, förklarade han.

Radev har länge kritiserat EU:s kli­matprojekt Green Deal som överilad och med orealistiska mål. Han säger sig inte vara motståndare till alterna­tiv energi, men vill sakta ned tempot så att de förändringarna kan genom­föras utan att vanliga medborgare hamnar i kläm.

År 2023 lade han i egenskap av president in sitt veto mot en ny lag om förnybar energi för att han an­såg att ”okontrollerade” projekt för energiproduktion hotar högkvali­tativ jordbruksmark och därmed undergräver Bulgariens nationella säkerhet. Han argumenterade också att den snabba marknadsliberalise­ringen av landets energiproduktion riskerar att snabbt öka elpriserna och efterlyste en utvidgad definition av energifattigdom, då många bul­gariska hushåll redan kämpar med övermäktigt höga energipriser.