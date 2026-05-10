Från president till premiärminister: Rumen Radev avgick som Bulgariens president för att han ville göra verklig politisk förändring. Några månader senare hade han startat partiet Progressiva Bulgarien och vunnit det bulgariska parlamentsvalet. Foto: Прогресивна България på Facebook

Bulgarien: Från president till premiärminister – Nu vill Radev öppna Europas dialog med Ryssland

Efter sin överraskande valseger öppnar Bulgariens tillträdande premiärminister Rumen Radev för dialog med Ryssland. Den tidigare presidenten, som avgick i januari för att kunna bilda partiet Progressiva Bulgarien, uppmanar nu hela Europa att prioritera pragmatism, konkurrenskraft och energisäkerhet framför orealistiska utopier och ideologisk konfrontation.

När Bulgarien gick till par­lamentsval den 19 april – det åttonde i raden på bara fem år – vann det nybildade partiet Progressiva Bulgarien (PB) en jord­skredsseger med 44,5 procent av rösterna och säkrade därmed 131 av 240 mandat i parlamentet. Med en sådan majoritet står det klart att partiledaren Rumen Radev kommer att utses till ny premiärminister.

Så sent som i januari avgick Radev som Bulgariens president i syfte att kunna ställa upp i valet, som utlystes sedan ännu en bulgarisk regering tvingats avgå efter korruptionsskan­daler. Medierapporter, opinionsmät­ningar och utspel från de tidigare re­geringspartierna pekade inför valet på att Radevs parti skulle få svårt att nå egen majoritet. Men med löf­ten om att bekämpa oligarkernas makt, prioritera Bulgariens natio­nella intressen och föra en pragma­tisk energipolitik lyckades han ändå mobilisera ett brett missnöje bland väljarna.

Bulgarien har de senaste åren drabbats av politisk oro och regeringar som tvingats avgå i förtid. Förra året demonstrerade tusentals människor i omgångar mot politiska initiativ att ansluta Bulgarien till eurozonen. Många av dessa sätter nu sitt hopp till det nya partiet Progressiva Bulgarien, då Radev som president krävt en folkomröstning om euron. Foto: Anastas Tarpanov

 

Efter valsegern har Radev stått fast vid sin linje, som innefattar dialog med Ryssland för att lösa landets energikris.

– Ett starkt Bulgarien och ett starkt Europa behöver kritiskt tänkande och pragmatism. Europa har fallit of­fer för sin egen ambition att vara en moralisk ledare i en värld med nya regler, sade han under en pressträff efter valet.

På frågan om risken för konflikt med andra EU-ledare svarade han:

– Fråga president Macron, fråga Belgiens premiärminister, fråga andra europeiska ledare, inklusive [tidigare] förbundskansler Merkel, som för några månader sedan sade att denna dialog bör återupprättas.

Om vi vill att Europa ska ha verklig strategisk autonomi måste Europa återställa sin konkurrenskraft för att stoppa avindustrialiseringen.

– Rumen Radev, blivande premiärminister

Enligt Radev måste hela Europa ”allvarligt reflektera över denna allt­mer akuta kris” – i ett läge där rysk energi och stora delar av oljehan­deln i Mellanöstern är blockerade, samtidigt som billiga och tillförlitliga energikällor blivit allt svårare att säkra.

– Inte bara med anledning av den nya säkerhetsarkitekturen i Europa, som är oundviklig och som vi måste arbeta med. Utan om vi vill att Eu­ropa ska ha verklig strategisk au­tonomi måste Europa återställa sin konkurrenskraft för att stoppa avindustrialiseringen, förklarade han.

Radev har länge kritiserat EU:s kli­matprojekt Green Deal som överilad och med orealistiska mål. Han säger sig inte vara motståndare till alterna­tiv energi, men vill sakta ned tempot så att de förändringarna kan genom­föras utan att vanliga medborgare hamnar i kläm.

År 2023 lade han i egenskap av president in sitt veto mot en ny lag om förnybar energi för att han an­såg att ”okontrollerade” projekt för energiproduktion hotar högkvali­tativ jordbruksmark och därmed undergräver Bulgariens nationella säkerhet. Han argumenterade också att den snabba marknadsliberalise­ringen av landets energiproduktion riskerar att snabbt öka elpriserna och efterlyste en utvidgad definition av energifattigdom, då många bul­gariska hushåll redan kämpar med övermäktigt höga energipriser.

Axel Lundström

maj 10, 2026

