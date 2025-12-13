Carl Bildt: Gängvåldet bara ett ”randfenomen”

Uttalandena kommer i samband med lanseringen av Bildts nya bok om geopolitik, EU och säkerhet – men det är synen på migration och kriminalitet som väckt mest uppmärksamhet.

– Jag tycker ändå att vi hanterat det relativt väl i Sverige. Något som vi inte riktigt förutsåg är ju det här randfenomenet som är gängkriminaliteten. Ett dominerande randfenomen dock. Skjutningar och sådant. Det hade vi ju inte förr. Det har kommit i marginalen av allt det här, säger Bildt till GP.

Den 76-årige Bildt menar att svenskarna med tiden kommer att vänja sig vid de stora demografiska förändringarna efter asylkrisen och det fortsatta stora inflödet.

Han tror att gängen på sikt kommer att försvagas, hänvisar till polisens bedömningar och kallar perioden ”besvärlig” men övergående.

Trots sprängningar och dödsskjutningar lever Sverige fortfarande i ”paradisliknande förhållanden” jämfört med södra Chicago, påpekar Bildt – och jämför alltså med ett av USA:s mest brottsbelastade områden där afroamerikaner utgör mer än 60 procent av befolkningen.

Även inom gammelmedia är det många som reagerat mot Bildts verklighetsbeskrivning.

”Länge valde svenska politiker att bagatellisera den svenska brottsutvecklingen, och konsekvenserna av migrationspolitiken. Priset för det betalas av brottsoffren”, skriver Paulina Neuding i Svenska Dagbladet under rubriken ”Carl Bildts lyxåsikt är andras verklighet”.

GP:s ledarskribent Adam Cwejman sågar Bildts resonemang och menar att det trivialiserar en av landets värsta samhällskriser.

”Ständiga sprängdåd och mord på öppen gata är inget ’randfenomen’”, skriver Cwejman och ifrågasätter Bildts kontakt med verkligheten: ”Lyssnar man på Bildt är detta något svenskar ’förr eller senare kommer att vänja sig vid’. Som om det vore något lite obekvämt som man till slut inte tänker på.” Han jämför Bildt med en modern Marie Antoinette – en skyddad, arrogant elit som från konferensrum och flygplatsterminaler betraktar samhällsproblem på avstånd och reducerar en av vår tids största kriser till ”en skråma på fälgen”.