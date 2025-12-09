Förlagsbutiken
Northstarh2 i Östersund, visionsbild från Uniper som driver satsningen. Fabriken projekteras med Liquid Winds koncept för produktion av e-metanol. Planen är att fabriken ska börja byggas 2027 och stå klar 2029. Projektmässigt finns det stora likheter med FlagshipONE i Örnsköldsvik, som slutade med en grushög och en förlust på cirka 3 miljarder kronor. Om de kommersiella förutsättningarna är bättre nu återstår att se. Illustration: Uniper

CCU – ”grönt” bränsle ur vätgas och koldioxid

EKONOMI
I stället för att pumpa ned den infångade koldioxiden i berggrunden, som cementindustrin planerar att göra, vill bland andra företaget Liquid Wind producera så kallad e-metanol genom att tillsätta vätgas. E-metanolen skulle sedan användas som bränsle, och bli till koldioxid och vatten. Problemet är bara att det går åt cirka 38 000 kWh el för att producera 1 ton e-metanol, vars energiinnehåll är 6 600 kWh.

Att producera bränsle av in­fångad koldioxid i en pro­cess med bland annat vät­gas och ånga är företaget Liquid Winds stora mål. Principen betecknas CCU, Carbon Capture and Utilisation. Man kan principiellt se en fördel i att göra bränsle av den infångade koldioxiden, jämfört med att skicka ned den i jordskorpan, men det kommer med en väsent­ligt mycket högre kostnad än tradi­tionellt bränsle. Dessutom kräver processen en mycket omfattande energitillförsel i form av stora mäng­der el. Fördelen med denna variant är att det till slut blir ett kretslopp, när bränslet används och återgår till koldioxid och vatten. Effekten på kol­dioxid i atmosfären av CCU-anlägg­ningar i det långa perspektivet skulle då bli att minska användningen av fossilt bränsle.

Processen är dock inte ny, utan har prövats i olika skalprojekt under lång tid. Ingen har ännu presenterat en kommersiellt gångbar produk­tion, då den kräver mycket stora mängder energi, både för att fånga in och komprimera koldioxiden och för att extrahera vätgas ur vatten. Ett projekt som drivs av tyska intressen, bland andra Siemens och Porsche, i södra Chile är ett relativt uppskalat försöksprojekt som Nya Tider skrev om i nr. 11/2023. Anläggningen, som fått namnet Haru Oni, producerar 130 000 liter e-metanol per år, med ambitionen att skalas upp till en pro­duktionskapacitet på 550 miljoner liter årligen.

Teorin för metanoltillverkning är enkel, men kräver i praktiken nästan sex gånger mer energi än vad man får ut i form av bränsle. Illustration: MDPI

 

Det är samma tekniska grund för den svenska uppstickaren på områ­det, Liquid Wind, som byggt ett kon­cept, liknande Hari Uni-projektet, för hur man skall kunna skapa en mer omfattande produktion av e-metanol för i första hand flyget och sjöfarten. Man försöker nu etablera denna tek­nik i södra Norrland, eller mer rele­vant: inom elområde 2 i Sverige, som har en överkapacitet på el sett över året. Denna vill man ta vara på för att förse sina tänkta anläggningar med fossilfri el.

Upp som en sol och ner som en pannkaka, det var Liquid Winds första försök: FlagshipONE i Örn­sköldsvik. Det skulle bli den första fabriken för att producera e-metanol i stor skala i Sverige, som bränsle till sjöfarten och flyget. Konceptet utgår från att man etablerar samverkan med olika aktörer, som skall bygga och driva anläggningarna runt om i Sverige.

Åtskilliga miljarder skulle inves­teras och bidragspengar utlovades från både staten, kommunen och EU. Till och med Bill Gates skulle gå in med cirka 1,5 miljarder kronor, via ett av sina investeringsbolag, för att förverkliga projektet. Kommunen började anlägga vägar och annan kommunal infrastruktur för att det skulle gå att bygga den fantastiska anläggningen i staden. Schaktnings­arbeten startade, ritningar och AI-baserade visualiseringar av de tänk­ta fabriksbyggnaderna fyllde medias nyhetskanaler.

Ambitionen och planerna var inte precis modesta. I samband med att Örsted köpte projektet FlagshipONE av Liquid Wind uttalades stora ord om framtiden, som Nya Tider be­skrev i en artikel i nr 14/2024. Liquid Winds vd och grundare, Claes Gustaf Fredriksson, sade så här i tidningen Logistik i december 2022:

– Vi är stolta över att ha nått ända hit tillsammans med Ørsted och Övik Energi. Att FlagshipONE kommer att bli den största elektrobränsleanlägg­ningen i kommersiell skala i Europa är särskilt spännande eftersom vi bryter ny mark.

I samma reportage uttalar Anders Nordstrøm, driftchef för Ørsteds vät­gas- och Power-to-X-verksamheter:

– Vi är stolta över att framgångs­rikt ha utvecklat FlagshipONE till­sammans med Liquid Wind, och vi ser fram emot att börja bygga denna Power-to-X-anläggning i världsklass. Tillsammans med Liquid Wind har vi bevisat att storskalig produktion av grönt elektrobränsle är möjlig, och jag är övertygad om att FlagshipONE kommer att bli en milstolpe i den gröna omställningen av sjöfarts­sektorn.

Projekteringen av fabriken FlagshipONE påbörjades i Örnsköldsvik 2023, men Örsted backade plötsligt ur av ekonomiska skäl redan i au­gusti 2024, innan bygget kommit igång på allvar. Någon fabrik blev det alltså inte. Inte då i alla fall.

Principen för produktionen av e-metanol är att fånga in koldioxid från stora förbrukare, som till exem­pel fjärrvärmeverk, och kombinera det med tillverkning av fossilfri vät­gas för att sedan mixa ihop dessa de­lar till metanol. Processen är princi­piellt enkel men kräver mycket stora mängder energi i form av fossilfri el.

Olle Felten

Fd ledamot av Riksdagens skatteutskott och Riksbanksfullmäktige
december 9, 2025

”Gröna investeringar” riskerar att bli dyrköpta erfarenheter

”Gröna investeringar” riskerar att bli dyrköpta erfarenheter

av Olle Felten
september 6, 2024

🟠 EKONOMI Så kallade ”gröna investeringar”, egentligen teknik som förväntas bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, framför allt koldioxid, blir allt större och mera vidlyftiga. Högtflygande planer slukar miljarder i investeringar och genererar höga driftkostnader utan kommersiellt mervärde, som blir svåra att räkna hem. Risken för miljömässiga konsekvenser som vi inte är vana vid ökar också. Flera uppmärksammade projekt har osäkra förutsättningar, vilket redan lett till förluster och avvecklingar.

Det finns flera planerade projekt för att fånga in och lagra koldioxid från atmosfären, men ingen är ännu i drift. Stockholm Energi har dock en testanläggning klar. Foto: Stockholm Exergi

Tänkta koldioxidinfångare – skatte­befriade elslukare med miljardstöd

av Olle Felten
november 8, 2023

🟠 EKONOMI I förra veckans nummer kunde Nya Tider rapportera om att regeringen höjer energiskatten kraftigt på el för konsumenter och företag. Det görs dock undantag för en lång rad företag med extra stor elförbrukning, sånär som den lilla skatt på 1 öre per kWh som utgör EU:s miniminivå. I budgetpropositionen föreslås att också verksamheter som är tänkta att fånga in koldioxid skall beskattas på miniminivån. Effekten blir att ytterligare storförbrukare av el gynnas, samtidigt som tillgången till planerbar elproduktion har minskat.

Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

