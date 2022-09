Centern – ett schizofrent parti

🟠 VAL 2022: Sverigedemokraternas halvdag under Politikerveckan hann knappt avslutas innan Annie Lööf fick ställa in en pressträff bara några meter ifrån den plats där ännu ett av de otaliga mord som nu är vardag i Sverige inträffade. Den här gången skedde det på Donners plats, mitt i centrala Visby, under årets största politiska evenemang förutom valet.