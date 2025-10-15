Centerns partiledare avgår – skyller på hårdare samhällsklimat

Under en pressträff på onsdagen meddelade Anna-Karin Hatt att hon tänker avgå som partiledare för Centerpartiet. Efter att hon tagit över efter Muharrem Demirok, som för egen del var partiledare i två år, tog det bara knappt sex månader innan hon meddelade att hon kommer att avgå som partiledare.

Anledningen hon uppger är att det blivit ett hårdare tonläge i samhällsdebatten och att hon inte längre känner sig trygg ”ens hemmavid”. Centerpartiet har samtidigt varit ett av de drivande partierna bakom massinvandringen till Sverige, något som lett till att samhällsklimatet blivit råare, inte minst till följd av den kraftigt ökade kriminaliteten.

– Jag funderade mycket på tonläget i samhällsdebatten. Det har blivit så mycket råare på de tio år som gått sedan jag blev aktiv. Det är ett klimat jag fått erfara är ännu tuffare. Det hat och de hot som framförs till politiker av olika kulörer och är ett stort hot mot vår demokrati.

Inga detaljer – men gigantisk fallskärm

Hon ville dock inte gå in på detaljer under pressträffen om sitt beslut.

– Det är inte en enskild händelse som bygger på mitt beslut. Det är en sammanvägd bedömning att jag inte på lång sikt kan bidra till Centerpartiets och Sveriges utveckling i det här samhällsklimatet, sade hon och passade även på att hylla de etablissemangstrogna massmedierna för ”deras demokratiska insats”.

– Jag vill verkligen tacka er för den demokratiska insats som ni gör. Men jag skulle också vilja be er att förklara för väljare vilken uppoffring det är att vara politiker i dag.

Hon var samtidigt Sveriges bäst avlönade partiledare och fick 223 000 kronor i månaden, mer än statsministern Ulf Kristersson som tjänar 204 000 kronor i månaden. Hon har rätt till full lön i ett år nu och rätt till avgångsersättning motsvarande ett statsråd. Det innebär att hon kan få ut upp till nästan 2,7 miljoner kronor, eller mer specifikt totalt 2 676 000 kronor från Centerpartiet enligt hennes tjänsteavtal.