Centertoppen drar sig tillbaka efter pedofilavslöjande

Den 24 november berättade Stoppa Pressarna att Fredrick Federley, 42, homosexuell och en av Centerpartiets mest profilerade företrädare, sedan i somras lever med en man som är dömd för grova pedofilbrott. Mannen ifråga, också 42 år gammal, dömdes 2014 till nio års fängelse för att ha begått grova våldtäkter mot barn vid 22 tillfällen, sexuella övergrepp mot barn, sexuellt ofredande mot barn, grovt barnpornografibrott och barnpornografibrott.

Offren för övergreppen var två flickor, som var 6 och 9 år gamla när de utsattes för brotten. Efter två tredjedelar av straff­tiden släpptes mannen ut ur fängelset i januari i år.

Utmålade sig som ovetande

Samma dag som Stoppa Pressarna gick ut med historien skrev Federley själv ett, relativt inlindat, inlägg på sin Facebook-sida om saken. Han bekräftade att det som skrivits ”på vissa sajter” stämde, att en person som hade stått honom nära ”är dömd för oerhört allvarliga brott”, och övergick sedan till sig själv:

”Jag har under längre tid mått väldigt dåligt, vilket har eskalerat den senaste tiden. Jag känner att jag just nu inte kan fokusera på mitt politiska uppdrag. Jag har fallit i bitar och behöver samla ihop mig själv, läka och hämta styrka. Jag har därför fått stöd av vården och träffat en psykolog som har konstaterat att jag inte är arbetsför, att jag helt enkelt har gått in i en vägg. Mitt fokus nu kommer ligga på att återhämta mig, koppla bort politiken och för att kunna komma tillbaka hel och med nya krafter längre fram.”