Christina, 65, döms till tre månaders fängelse för hets mot folkgrupp

Christina från Jönköping har rönt stor uppmärksamhet i både systemmedia, alternativa medier men framförallt på sociala medier som Facebook och Twitter. Anledningen är att hon i mars åtalades för åtta fall av hets mot folkgrupp på grund av främst islamkritiska inlägg i olika Facebookgrupper. Den som anmälde henne var ingen mindre än Tomas Åberg, en sparkad polis; dömd för djurplågeri, men som nu driver en förening som på heltid försöker spåra upp så kallade ”näthatare”, så gott som alltid människor som vågar kritisera islamisering och massinvandring.

Christina friades dock efter att tingsrätten i Jönköping behandlade målet, men kammaråklagare Lisa Hedberg valde att överklaga till Göta hovrätt som tog upp det hela till behandling i mitten på september.