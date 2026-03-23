CIA vill åtala Tucker Carlson som ”utländsk agent” – för att ha pratat med iranier före kriget

I en video på X den 14 mars berättade Carlson att han fått veta från källor högt upp i Trump-administrationen att CIA läst hans textmeddelanden och förbereder en brottsanmälan enligt lagen om främmande agenter (FARA).

– Vad är brottet? Jo, att jag pratade med människor i Iran före kriget. De läste mina SMS, sade han. Han sade sig inte vara orolig för ett verkligt åtal: ”Rent juridiskt tror jag att fallet är löjligt.”

Carlson förnekade att han agerat på uppdrag av någon utländsk makt eller tagit emot pengar.

– Jag är inte en agent för en främmande makt. Till skillnad från många som kommenterar amerikansk politik har jag bara en lojalitet, och det är till USA, sade han med tydlig adress till Israellobbyn.

Tucker menade vidare att kontakterna var en del av hans jobb som journalist:

– Det är bokstavligen mitt jobb att prata med alla och försöka förstå vad som händer i världen.

Han pekade också ut motivet:

– Det finns människor som är arga på mig för mina åsikter om Israel och de har ett visst handlingsutrymme.

Carlson påminde om att NSA redan 2021 avlyssnade hans meddelanden när han försökte arrangera en intervju med Rysslands president Vladimir Putin.

Bevisföringen – eller avsaknaden därav

Tidskriften Newsweek konstaterar att Carlson framförde påståendena utan bevis och att tidningen inte kunnat verifiera uppgifterna. Varken CIA eller justitiedepartementet har kommenterat. Inga åtal har väckts. Inga dokument har läckts.

Det som är känt är att Carlson hade kontakter med personer i Iran före kriget – något han själv medger. Han intervjuade Irans dåvarande president och har öppet kritiserat kriget sedan det inleddes den 28 februari, då USA och Israel gemensamt anföll Iran och dödade högste ledaren Khamenei. Carlson kallade attackerna ”helt motbjudande och onda” och sade att kriget förs som ”Israels krig, inte USA:s.”

Man kan också konstatera att starka intressen gärna skulle vilja se Tucker åtalad. Fleur Hassan-Nahoum, den israeliska regeringens sändebud för handel och innovation, skriver i en kommentar på X: ”Tucker Carlson måste arresteras och ställas inför rätta för förräderi.”

På den Israelvänliga sidan har det spekulerats om att Carlson kan ha delat information från sina besök i Vita huset med iranska kontakter – Carlson besökte Trump i Vita huset minst tre gånger i januari och februari, enligt ABC. Vissa pro-Trump-kommentatorer har till och med spekulerat i att Trump medvetet använde Carlson som ett ovetande verktyg för att vilseleda Iran inför attacken. Inget av detta är belagt.

Den världskände journalisten Glenn Greenwald, som intervjuade Carlson samma dag som videon publicerades, påpekade att CIA:s tillgång till meddelandena sannolikt kommer från övervakning av den iranska sidan – inte från riktad spaning mot Carlson. Greenwald tillade på sin Substack: ”Tucker förtjänar beröm, inte svartmålning, för att han ser till att hans rapportering och analys av detta krig för sin publik inte får all sin information genom att efterapa vad Pentagon och CIA säger åt honom att säga, utan också av de åsikter och perspektiv som finns i alla länder i regionen, inklusive Iran.”