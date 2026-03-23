Tucker Carlson misstänker att han är övervakad, och att man förbereder ett åtal mot honom. Stillbild TCN

CIA vill åtala Tucker Carlson som ”utländsk agent” – för att ha pratat med iranier före kriget

Tucker Carlson hävdar att CIA förbereder en brottsanmälan mot honom till justitiedepartementet, baserad på textmeddelanden han skickat till kontakter i Iran före krigsutbrottet den 28 februari. Anklagelsen gäller den amerikanska lagen om utländska agenter (FARA). Inga åtal har väckts och inga bevis har presenterats, men fallet har utlöst en intensiv debatt om yttrandefrihet, israeliskt inflytande och Irankrigets konsekvenser för den amerikanska högern.

I en video på X den 14 mars berättade Carlson att han fått veta från källor högt upp i Trump-administrationen att CIA läst hans textmeddelanden och förbereder en brottsanmälan enligt lagen om främmande agenter (FARA).

– Vad är brottet? Jo, att jag pratade med människor i Iran före kriget. De läste mina SMS, sade han. Han sade sig inte vara orolig för ett verkligt åtal: ”Rent juridiskt tror jag att fallet är löjligt.”

Carlson förnekade att han agerat på uppdrag av någon utländsk makt eller tagit emot pengar.

– Jag är inte en agent för en främmande makt. Till skillnad från många som kommenterar amerikansk politik har jag bara en lojalitet, och det är till USA, sade han med tydlig adress till Israellobbyn.

Tucker menade vidare att kontakterna var en del av hans jobb som journalist:

– Det är bokstavligen mitt jobb att prata med alla och försöka förstå vad som händer i världen.

Han pekade också ut motivet:

– Det finns människor som är arga på mig för mina åsikter om Israel och de har ett visst handlingsutrymme.

Carlson påminde om att NSA redan 2021 avlyssnade hans meddelanden när han försökte arrangera en intervju med Rysslands president Vladimir Putin.

Bevisföringen – eller avsaknaden därav

Tidskriften Newsweek konstaterar att Carlson framförde påståendena utan bevis och att tidningen inte kunnat verifiera uppgifterna. Varken CIA eller justitiedepartementet har kommenterat. Inga åtal har väckts. Inga dokument har läckts.

Det som är känt är att Carlson hade kontakter med personer i Iran före kriget – något han själv medger. Han intervjuade Irans dåvarande president och har öppet kritiserat kriget sedan det inleddes den 28 februari, då USA och Israel gemensamt anföll Iran och dödade högste ledaren Khamenei. Carlson kallade attackerna ”helt motbjudande och onda” och sade att kriget förs som ”Israels krig, inte USA:s.”

Man kan också konstatera att starka intressen gärna skulle vilja se Tucker åtalad. Fleur Hassan-Nahoum, den israeliska regeringens sändebud för handel och innovation, skriver i en kommentar på X: ”Tucker Carlson måste arresteras och ställas inför rätta för förräderi.”

På den Israelvänliga sidan har det spekulerats om att Carlson kan ha delat information från sina besök i Vita huset med iranska kontakter – Carlson besökte Trump i Vita huset minst tre gånger i januari och februari, enligt ABC. Vissa pro-Trump-kommentatorer har till och med spekulerat i att Trump medvetet använde Carlson som ett ovetande verktyg för att vilseleda Iran inför attacken. Inget av detta är belagt.

Den världskände journalisten Glenn Greenwald, som intervjuade Carlson samma dag som videon publicerades, påpekade att CIA:s tillgång till meddelandena sannolikt kommer från övervakning av den iranska sidan – inte från riktad spaning mot Carlson. Greenwald tillade på sin Substack: ”Tucker förtjänar beröm, inte svartmålning, för att han ser till att hans rapportering och analys av detta krig för sin publik inte får all sin information genom att efterapa vad Pentagon och CIA säger åt honom att säga, utan också av de åsikter och perspektiv som finns i alla länder i regionen, inklusive Iran.”

Gunnar Hellgren

mars 23, 2026

Ekonomi

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller "seniorlån", marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

Recensioner

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas
Recensioner
Åsa Jonsson:

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas

🟠 BOKRECENSION År 2025 utkom Carl Bilts nya bok Vad händer nu?: I den nya oredans tid. Den är uppföljare till Den nya oredans tid, från 2020, Albert Bonniers förlag. Det är om denna första bok detta ska handla. Den beskriver väl hur globalisterna ser världen och vad de strävar efter, och Bildt är ett bra exempel på hur man genomför detta i praktiken.

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet "2000-talets olja" och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

