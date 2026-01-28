Förlagsbutiken
Generallöjtnant Kyrylo Budanov skakar hand med president Volodymyr Zelenskyj i samband med HUR:s 30-årsjubileum 2022. I bakgrunden står general Valerij Zaluzjnyj och generallöjtnant Serhij Sjaptala, tidigare överbefälhavare respektive stabschef för Ukrainas försvarsmakt. Båda utmanövrerades av Zelenskyj under en omfattande utrensning av det militära ledarskapet 2024. Trots att Budanov är en potentiell rival till Zelenskyj, då han är mer populär i opinionen än presidenten, blir han nu landets näst mäktigaste person. Foto: Ukrainas presidentkansli (president.gov.ua)

CIA:s man i Kiev: Hur Budanov blev Ukrainas näst mäktigaste man

  • , 11:07
UTRIKES
Kyrylo Budanov tränades av CIA för att leda Ukrainas militära säkerhetstjänst, som han blev chef för år 2020. Nu har han tagit över Andrij Jermaks position som president Zelenskyjs stabschef – en av de mäktigaste posterna i Ukraina, i efterspelet till den korruptionsskandal som skakar Kiev.

”Jag träffade Kyrylo Budanov och föreslog att han ska leda Ukrainas presidentkansli”. Så inledde Ukrai­nas president Volodymyr Zelenskyj sitt inlägg på Telegram den 2 januari 2026, där han meddelade den över­raskande utnämningen av den tidi­gare underrättelsechefen till en av landets mäktigaste poster.

Posten som Zelenskyjs stabschef hade då varit vakant i drygt en må­nad, efter att antikorruptionsmyn­digheter i december slagit till mot den tidigare stabschefen Andrij Jer­mak, som samma dag lämnade in sin avskedsansökan. Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har rollen som chef över president­kansliet blivit alltmer betydelsefull och i samma takt har Jermak blivit alltmer impopulär, som symbol för den byråkratiska makten bakom Ze­lenskyjs styre.

Kyrylo Budanov utsågs till ny chef för Zelenskyjs stab den 2 januari. I intervjuer förnekar han inte att han är ansvarig för flera lönnmord på civila i Ryssland. Foto: @V_Zelenskiy_official/Telegram

 

I Telegraminlägget förklarade Ze­lenskyj vidare att utnämningen av Budanov innebär ”ett starkare fokus på säkerhetsfrågor, utvecklingen av Ukrainas försvars-och säkerhets­styrkor samt den diplomatiska för­handlingslinjen” för presidentkans­liet. Enligt presidenten har Budanov – befälhavare över den militära un­derrättelsetjänsten HUR sedan 2020 –”specialiserad erfarenhet” inom alla dessa områden och är därför rätt man att bli kansliets chef.

Bara dagar innan utnämningen syntes Budanov i ett medvetet läckt trepartsvideosamtal med Denis ”White Rex” Kapustin, ledare för pro-ukrainska och ”högerextrema” Rus­sian Volunteer Corps, tillika befäl­havaren för specialförbandet Timur som består av ryssar som strider på Ukrainas sida. I samtalen gratulerar HUR-chefen Kapustin för en lyckad specialoperation där denne fejkade sin egen död så att Timur kunde läg­ga beslag på en större rysk belöning, motsvarande 5 miljoner kronor, för hans huvud.

Denis Kapustin (till vänster), känd för sina nationalistiska kampsportsklubbar och för klädmärket ”WhiteRex”, leder idag en paramilitär enhet av till stor del ex-kriminella ryssar som strider för Ukraina, kallad ”Russian Volunteer Corps”. Samarbetet har vid flera tillfällen förnekats av Kiev, men efter att ha rapporterats som stupad den 27 december dök Kapustin efter nyår upp i denna video, där ingen mindre än Kyrylo Budanov (nederst) gratulerade honom till en lyckad psy-op. Foto: HUR

 

Att Budanov visar sig tillsammans med en sådan kontroversiell person, som Ukrainas försvarsministerium tidigare förnekar allt samröre med, var uppenbarligen inget som hindra­de hans befordran.

Ungefär samtidigt anklagades HUR för att ha genomfört en omfat­tande drönarattack mot Rysslands president Vladimir Putins sommar­residens i Novgorod. Attacken förne­kades av Kiev, men följdes av en lång artikel i New York Times som ingå­ende beskrev hur CIA genom HUR styr det ukrainska ”drönarkriget” mot ryskt territorium.

Spionchefen som gillar mörkret

Kyrylo Budanov har sedan Ryss­lands invasion 2022 lyfts fram i både ukrainsk och västlig media som en nästintill mytisk figur. De stora tid­ningarna i USA har vid upprepade tillfällen beskrivit hans starka band till CIA, men också byggt på mysti­ken kring mannen som nu alltså blir Ukrainas näst mäktigaste man.

Ett exempel är en intervju som Budanov gjorde med Financial Ti­mes förra året, med rubriken ”spi­onchefen som gillar mörkret”. I ar­tikeln kan man läsa hur ”inget ljus släpps in i kontoret hos Ukrainas militära underrättelsechef”, som tar emot besökare i ett mörklagt rum med fördragna gardiner. Budanov har enligt artikeln överlevt minst tio lönnmordsförsök, samtidigt som Ryssland klassat honom som en ter­rorist – häktad i sin frånvaro efter­lyst för en rad terrordåd.

Att HUR ligger bakom attentat som i många sammanhang skulle kunna klassas som just terrorism är inte heller något Budanov förnekar. Ef­ter en rad spektakulära mord i Ryss­land, däribland en bilbomb i Moskva som dödade den ryska journalisten Darja Dugina, dotter till filosofen Aleksandr Dugin, och attentatet mot krigsbloggaren och Donbassvetera­nen Vladlen Tatarskij i Sankt Peters­burg, intervjuades Budanov i brittis­ka Times. Även om HUR-chefen inte ville kommentera enskilda attentat tog han på sig ”flertalet framgångs­rika attacker mot en rad personer” som varit avgörande för ”rysk krigs­propaganda”.

– Det handlar om uppmärksam­made fall som alla känner till, tack vare mediebevakningen, förklarade han och utlovade fortsatta attentat mot civila mål i Ryssland.

– Sådana personer kommer att få ett välförtjänt straff, och det enda lämpliga straffet kan vara likvide­ring – och jag kommer att verkställa det.

Darja Dugina, rysk journalist och filosofen Aleksandr Dugins dotter, dödades i Moskva år 2022 på Kyrylo Budanovs order. Efter mordet förnekade Ukraina all inblandning eftersom ”vi inte arbetar så” och skyllde i stället på rysk säkerhetstjänst, då Dugina ”kritiserat hur invasionen sköttes”. Foto: Privat

 

I en intervju med Yahoo News i maj 2023 kommenterade han ankla­gelsen om terrorism:

– Det som [ryssarna] kallar ”terro­rism” kallar vi för frigörelse. Och det började inte med att jag blev tokig och började döda människor i Mosk­va. Det började för att de invaderade vårt land 2014.

Återigen ville Budanov inte kom­mentera specifika fall, men tillade att attentaten inte bara kommer att fortsätta på rysk mark utan överallt där ryssar finns.

– Fortsätt inte med det ämnet. Allt jag tänker kommentera är att vi har dödat ryssar och vi kommer att fortsätta döda ryssar var som helst i världen tills Ukraina har uppnått fullständig seger, förklarade han för Yahoo-reportern.

Donbassveteran fostrad av CIA

Förutom de många attentaten mot hans liv har Budanovs hårda retorik formats av praktisk erfarenhet från det utdragna och infekterade inbör­deskriget i Donbass, där han själv sårades vid minst tre tillfällen. Un­der den perioden började CIA bygga upp Ukrainas militära underrättelse­kapacitet genom ett nära samarbete med HUR.

I en artikel som New York Times publicerade 2024 beskrivs detaljerat hur CIA stegvis stärkte ukrainarnas kapacitet genom ett nära operativt samarbete och noggranna person­val. I detta sammanhang pekas Kyry­lo Budanov ut som en central figur, som redan 2016 – då befälhavare för en CIA-stödd specialenhet verksam i Donbass – ska ha gjort ett starkt in­tryck i Washington.

Sista gången Budanov sårades i strid fördes han till rehabilitering vid Walter Reed National Military Medi­cal Center i Maryland, USA:s mest prestigefyllda militärsjukhus. Att en utländsk underrättelseofficer vårda­des där, på CIA:s initiativ, framhålls som ett tydligt tecken på hur djupa hans kopplingar till den amerikan­ska underrättelsetjänsten är.

Axel Lundström

januari 28, 2026

