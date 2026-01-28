CIA:s man i Kiev: Hur Budanov blev Ukrainas näst mäktigaste man

”Jag träffade Kyrylo Budanov och föreslog att han ska leda Ukrainas presidentkansli”. Så inledde Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sitt inlägg på Telegram den 2 januari 2026, där han meddelade den överraskande utnämningen av den tidigare underrättelsechefen till en av landets mäktigaste poster.
Posten som Zelenskyjs stabschef hade då varit vakant i drygt en månad, efter att antikorruptionsmyndigheter i december slagit till mot den tidigare stabschefen Andrij Jermak, som samma dag lämnade in sin avskedsansökan. Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har rollen som chef över presidentkansliet blivit alltmer betydelsefull och i samma takt har Jermak blivit alltmer impopulär, som symbol för den byråkratiska makten bakom Zelenskyjs styre.
I Telegraminlägget förklarade Zelenskyj vidare att utnämningen av Budanov innebär ”ett starkare fokus på säkerhetsfrågor, utvecklingen av Ukrainas försvars-och säkerhetsstyrkor samt den diplomatiska förhandlingslinjen” för presidentkansliet. Enligt presidenten har Budanov – befälhavare över den militära underrättelsetjänsten HUR sedan 2020 –”specialiserad erfarenhet” inom alla dessa områden och är därför rätt man att bli kansliets chef.
Bara dagar innan utnämningen syntes Budanov i ett medvetet läckt trepartsvideosamtal med Denis ”White Rex” Kapustin, ledare för pro-ukrainska och ”högerextrema” Russian Volunteer Corps, tillika befälhavaren för specialförbandet Timur som består av ryssar som strider på Ukrainas sida. I samtalen gratulerar HUR-chefen Kapustin för en lyckad specialoperation där denne fejkade sin egen död så att Timur kunde lägga beslag på en större rysk belöning, motsvarande 5 miljoner kronor, för hans huvud.
Att Budanov visar sig tillsammans med en sådan kontroversiell person, som Ukrainas försvarsministerium tidigare förnekar allt samröre med, var uppenbarligen inget som hindrade hans befordran.
Ungefär samtidigt anklagades HUR för att ha genomfört en omfattande drönarattack mot Rysslands president Vladimir Putins sommarresidens i Novgorod. Attacken förnekades av Kiev, men följdes av en lång artikel i New York Times som ingående beskrev hur CIA genom HUR styr det ukrainska ”drönarkriget” mot ryskt territorium.
Spionchefen som gillar mörkret
Kyrylo Budanov har sedan Rysslands invasion 2022 lyfts fram i både ukrainsk och västlig media som en nästintill mytisk figur. De stora tidningarna i USA har vid upprepade tillfällen beskrivit hans starka band till CIA, men också byggt på mystiken kring mannen som nu alltså blir Ukrainas näst mäktigaste man.
Ett exempel är en intervju som Budanov gjorde med Financial Times förra året, med rubriken ”spionchefen som gillar mörkret”. I artikeln kan man läsa hur ”inget ljus släpps in i kontoret hos Ukrainas militära underrättelsechef”, som tar emot besökare i ett mörklagt rum med fördragna gardiner. Budanov har enligt artikeln överlevt minst tio lönnmordsförsök, samtidigt som Ryssland klassat honom som en terrorist – häktad i sin frånvaro efterlyst för en rad terrordåd.
Att HUR ligger bakom attentat som i många sammanhang skulle kunna klassas som just terrorism är inte heller något Budanov förnekar. Efter en rad spektakulära mord i Ryssland, däribland en bilbomb i Moskva som dödade den ryska journalisten Darja Dugina, dotter till filosofen Aleksandr Dugin, och attentatet mot krigsbloggaren och Donbassveteranen Vladlen Tatarskij i Sankt Petersburg, intervjuades Budanov i brittiska Times. Även om HUR-chefen inte ville kommentera enskilda attentat tog han på sig ”flertalet framgångsrika attacker mot en rad personer” som varit avgörande för ”rysk krigspropaganda”.
– Det handlar om uppmärksammade fall som alla känner till, tack vare mediebevakningen, förklarade han och utlovade fortsatta attentat mot civila mål i Ryssland.
– Sådana personer kommer att få ett välförtjänt straff, och det enda lämpliga straffet kan vara likvidering – och jag kommer att verkställa det.
I en intervju med Yahoo News i maj 2023 kommenterade han anklagelsen om terrorism:
– Det som [ryssarna] kallar ”terrorism” kallar vi för frigörelse. Och det började inte med att jag blev tokig och började döda människor i Moskva. Det började för att de invaderade vårt land 2014.
Återigen ville Budanov inte kommentera specifika fall, men tillade att attentaten inte bara kommer att fortsätta på rysk mark utan överallt där ryssar finns.
– Fortsätt inte med det ämnet. Allt jag tänker kommentera är att vi har dödat ryssar och vi kommer att fortsätta döda ryssar var som helst i världen tills Ukraina har uppnått fullständig seger, förklarade han för Yahoo-reportern.
Donbassveteran fostrad av CIA
Förutom de många attentaten mot hans liv har Budanovs hårda retorik formats av praktisk erfarenhet från det utdragna och infekterade inbördeskriget i Donbass, där han själv sårades vid minst tre tillfällen. Under den perioden började CIA bygga upp Ukrainas militära underrättelsekapacitet genom ett nära samarbete med HUR.
I en artikel som New York Times publicerade 2024 beskrivs detaljerat hur CIA stegvis stärkte ukrainarnas kapacitet genom ett nära operativt samarbete och noggranna personval. I detta sammanhang pekas Kyrylo Budanov ut som en central figur, som redan 2016 – då befälhavare för en CIA-stödd specialenhet verksam i Donbass – ska ha gjort ett starkt intryck i Washington.
Sista gången Budanov sårades i strid fördes han till rehabilitering vid Walter Reed National Military Medical Center i Maryland, USA:s mest prestigefyllda militärsjukhus. Att en utländsk underrättelseofficer vårdades där, på CIA:s initiativ, framhålls som ett tydligt tecken på hur djupa hans kopplingar till den amerikanska underrättelsetjänsten är.