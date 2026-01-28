CIA:s man i Kiev: Hur Budanov blev Ukrainas näst mäktigaste man

”Jag träffade Kyrylo Budanov och föreslog att han ska leda Ukrainas presidentkansli”. Så inledde Ukrai­nas president Volodymyr Zelenskyj sitt inlägg på Telegram den 2 januari 2026, där han meddelade den över­raskande utnämningen av den tidi­gare underrättelsechefen till en av landets mäktigaste poster.

Posten som Zelenskyjs stabschef hade då varit vakant i drygt en må­nad, efter att antikorruptionsmyn­digheter i december slagit till mot den tidigare stabschefen Andrij Jer­mak, som samma dag lämnade in sin avskedsansökan. Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har rollen som chef över president­kansliet blivit alltmer betydelsefull och i samma takt har Jermak blivit alltmer impopulär, som symbol för den byråkratiska makten bakom Ze­lenskyjs styre.

I Telegraminlägget förklarade Ze­lenskyj vidare att utnämningen av Budanov innebär ”ett starkare fokus på säkerhetsfrågor, utvecklingen av Ukrainas försvars-och säkerhets­styrkor samt den diplomatiska för­handlingslinjen” för presidentkans­liet. Enligt presidenten har Budanov – befälhavare över den militära un­derrättelsetjänsten HUR sedan 2020 –”specialiserad erfarenhet” inom alla dessa områden och är därför rätt man att bli kansliets chef.

Bara dagar innan utnämningen syntes Budanov i ett medvetet läckt trepartsvideosamtal med Denis ”White Rex” Kapustin, ledare för pro-ukrainska och ”högerextrema” Rus­sian Volunteer Corps, tillika befäl­havaren för specialförbandet Timur som består av ryssar som strider på Ukrainas sida. I samtalen gratulerar HUR-chefen Kapustin för en lyckad specialoperation där denne fejkade sin egen död så att Timur kunde läg­ga beslag på en större rysk belöning, motsvarande 5 miljoner kronor, för hans huvud.

Att Budanov visar sig tillsammans med en sådan kontroversiell person, som Ukrainas försvarsministerium tidigare förnekar allt samröre med, var uppenbarligen inget som hindra­de hans befordran.

Ungefär samtidigt anklagades HUR för att ha genomfört en omfat­tande drönarattack mot Rysslands president Vladimir Putins sommar­residens i Novgorod. Attacken förne­kades av Kiev, men följdes av en lång artikel i New York Times som ingå­ende beskrev hur CIA genom HUR styr det ukrainska ”drönarkriget” mot ryskt territorium.

Spionchefen som gillar mörkret

Kyrylo Budanov har sedan Ryss­lands invasion 2022 lyfts fram i både ukrainsk och västlig media som en nästintill mytisk figur. De stora tid­ningarna i USA har vid upprepade tillfällen beskrivit hans starka band till CIA, men också byggt på mysti­ken kring mannen som nu alltså blir Ukrainas näst mäktigaste man.

Ett exempel är en intervju som Budanov gjorde med Financial Ti­mes förra året, med rubriken ”spi­onchefen som gillar mörkret”. I ar­tikeln kan man läsa hur ”inget ljus släpps in i kontoret hos Ukrainas militära underrättelsechef”, som tar emot besökare i ett mörklagt rum med fördragna gardiner. Budanov har enligt artikeln överlevt minst tio lönnmordsförsök, samtidigt som Ryssland klassat honom som en ter­rorist – häktad i sin frånvaro efter­lyst för en rad terrordåd.

Att HUR ligger bakom attentat som i många sammanhang skulle kunna klassas som just terrorism är inte heller något Budanov förnekar. Ef­ter en rad spektakulära mord i Ryss­land, däribland en bilbomb i Moskva som dödade den ryska journalisten Darja Dugina, dotter till filosofen Aleksandr Dugin, och attentatet mot krigsbloggaren och Donbassvetera­nen Vladlen Tatarskij i Sankt Peters­burg, intervjuades Budanov i brittis­ka Times. Även om HUR-chefen inte ville kommentera enskilda attentat tog han på sig ”flertalet framgångs­rika attacker mot en rad personer” som varit avgörande för ”rysk krigs­propaganda”.

– Det handlar om uppmärksam­made fall som alla känner till, tack vare mediebevakningen, förklarade han och utlovade fortsatta attentat mot civila mål i Ryssland.

– Sådana personer kommer att få ett välförtjänt straff, och det enda lämpliga straffet kan vara likvide­ring – och jag kommer att verkställa det.

I en intervju med Yahoo News i maj 2023 kommenterade han ankla­gelsen om terrorism:

– Det som [ryssarna] kallar ”terro­rism” kallar vi för frigörelse. Och det började inte med att jag blev tokig och började döda människor i Mosk­va. Det började för att de invaderade vårt land 2014.

Återigen ville Budanov inte kom­mentera specifika fall, men tillade att attentaten inte bara kommer att fortsätta på rysk mark utan överallt där ryssar finns.

– Fortsätt inte med det ämnet. Allt jag tänker kommentera är att vi har dödat ryssar och vi kommer att fortsätta döda ryssar var som helst i världen tills Ukraina har uppnått fullständig seger, förklarade han för Yahoo-reportern.

Donbassveteran fostrad av CIA

Förutom de många attentaten mot hans liv har Budanovs hårda retorik formats av praktisk erfarenhet från det utdragna och infekterade inbör­deskriget i Donbass, där han själv sårades vid minst tre tillfällen. Un­der den perioden började CIA bygga upp Ukrainas militära underrättelse­kapacitet genom ett nära samarbete med HUR.

I en artikel som New York Times publicerade 2024 beskrivs detaljerat hur CIA stegvis stärkte ukrainarnas kapacitet genom ett nära operativt samarbete och noggranna person­val. I detta sammanhang pekas Kyry­lo Budanov ut som en central figur, som redan 2016 – då befälhavare för en CIA-stödd specialenhet verksam i Donbass – ska ha gjort ett starkt in­tryck i Washington.

Sista gången Budanov sårades i strid fördes han till rehabilitering vid Walter Reed National Military Medi­cal Center i Maryland, USA:s mest prestigefyllda militärsjukhus. Att en utländsk underrättelseofficer vårda­des där, på CIA:s initiativ, framhålls som ett tydligt tecken på hur djupa hans kopplingar till den amerikan­ska underrättelsetjänsten är.