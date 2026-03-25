CIA:s psyop: Operation PBSuccess och PBHistory

CIA:s psykologiska krigföring (psyop) i Guatemala 1954 – som gick under det mindre kända namnet Operation KU­GOWN – var en helt avgörande del av den betydligt mer kända Opera­tion PBSuccess, vars mål var att stör­ta Guatemalas dåvarande president Jacobo Árbenz. Det bakomliggande skälet var att ekonomiska intressen (läs: bankirer och mångmiljonärer) i USA ogillade att Árbenz jordrefor­mer hotade deras företagsintressen, som exempelvis United Fruit Com­pany (UFCo), som senare bytte namn till Chiquita Brands International och är känt för sina bananer. Dessa krafter ville därför stoppa utveck­lingen och stämplade reformerna som ”socialistiska” medan man kallade sina egenintressen för ”ameri­kanska intressen”.

I verkligheten försökte Árbenz att reformera landets feodala system från kolonialtiden till modern kapi­talism, motsatsen till kommunism. De amerikanska finansintressena be­hövde ett alibi för att genomföra en kupp och för det måste omvärlden fås att tro att Guatemala hade fallit i kommunisternas klor. CIA kallades in för att inleda en psyop som skulle bereda väg för och understödja kup­pen.

Rädsla som vapen

Psyop-delen inom Operation PBSuc­cess inkluderade användandet av propaganda, desinformation, poli­tiska påtryckningar, utländska ra­diosändningar, en mindre ”rebell­styrka”, några flygplan från andra världskriget och lönnmord. Syftet var att skapa förvirring och rädsla, undergräva folkets förtroende för myndigheterna och militärens för­svarsvilja samt pressa den demokra­tiskt valde Árbenz att avgå.

Psyopen var framgångsrik i att skapa illusionen av kommunistiskt inflytande bakom jordreformen, och därmed en rädsla för denna. Det ska­pade i sin tur misstänksamhet mot den politiska ledningen, som därmed effektivt undergrävdes. Lojala myn­dighetsföreträdare och officerare, som ville försvara sitt land och där­med gå emot finanselitens narrativ, blev omedelbart stämplade som sov­jetiska agenter och förrädare, ton­gångar vi känner igen från idag med Ryssland.

Psyopen inleddes i januari 1954 och beredde vägen för miniinvasio­nen den 18 juni, vilken skapade pa­nik hos den redan destabiliserade politiska och militära ledningen.

Efter bara tio dagar, den 27 juni, avgick Árbenz och ersattes av den CIA-stödda översten Carlos Castillo Armas militärjunta.

Metoderna

Följande sex komponenter var av­görande för att psyopen och därmed kuppen lyckades:

Media/Radio Liberación: En hemlig radiostation sades sända ini­från Guatemalas djungel och vara Befrielsearméns språkrör. Det mins­ta folk som tryggt satt hemma kunde göra var att följa instruktionerna från dessa hjältar, som riskerade sina liv för folket, sade man. Den sände dock förinspelade meddelan­den från CIA:s högkvarter i Miami, Florida. Meddelandena flögs sedan till Nicaragua, ett par hundra kilome­ter bort, där de sände från ett skjul på en bondgård. ”Radiostationen” spred falska nyheter om stora rebell­segrar, påhittade interna konflikter och uppror för att demoralisera den guatemalanska militären och skräm­ma befolkningen.

Desinformation och propaganda: Spridning av först falska kommunistanklagelser mot reger­ingen, följt av antikommunistisk propaganda mot det påhittade hotet, vilket skapade en atmosfär av förvir­ring och destabiliserade hela sam­hället. Detta fick Árbenz-regeringen att framstå som svag och infiltrerad av kommunistiska agenter.

Svart propaganda: Bedrägeri och lögner användes i stor utsträck­ning för att undergräva förtroendet för regeringen och militärledningen samt nyckelpersoner som inte gick att hota eller köpa och förblev lojala. Dessa tillskrevs falska uttalanden och handlingar som sades påvisa att de var sovjetagenter och förrädare. Landets armé, med i verkligheten till största delen patrioter, kallades nu för ”kommuniststyrkor” och påstods på presidentens order jaga antikom­munister på gatorna och begå över­grepp mot patriotiska medborgare. Landets polischef påstods ha beor­drat gripandet av alla antikommu­nistiska tjänstemän, vilket skapade panik bland dem, då alla var det. När ett av CIA:s Cessnaplan fick bränslestopp medan de spred flygblad och tvingades nödlanda i Mexiko, så fick man det att framstå som att ”kommu­niststyrkorna” (landets armé) hade skjutit ned ett flygplan med ameri­kanska turister och jublade över det i sin hatiska kommunistiska iver. Men allt var lögner och förbannade lögner. Till slut visste ingen vem som sade vad eller vad som skedde.

Skeninvasion: En liten styrka på 480 CIA-utbildade exilguatemaler, ledda av överste Carlos Castillo Armas, inledde en småskalig invasion på fyra platser utefter landets grän­ser. Den understöddes av skenflygattacker, lönnmord och iscensatta radiorapporter för att skapa illusio­nen av en framgångsrik invasion av en stor ”befrielsearmé” samt ett väx­ande ”antikommunistiskt folkupp­ror”, vilket övertygade Árbenz om att hans säkerhetsstyrkor på närma­re 9 000 man inte skulle eller kunde ta striden. 480 man höll tack vare CIA:s psyop en befolkning på 3,2 mil­joner i skräck. CIA-agenter på plats i Guatemala skapade en stor mängd fiktiv radiokommunikation mellan mängder av icke-existerande rebell­förband som vann påhittade strider och rapporterade positioner, så det verkade som att de ryckte fram.

Skenflygvapen: ”Liberation Air Force” bestod av en blandning av överskottsflygplan från andra världskriget som P-47 Thunderbolt-jaktflygplan, C-47 Dakota-fraktflyg­plan och små civila Cessnor. Totalt ett drygt dussintal. De hade knappt någon militär funktion, men var av­görande för psyopen. De flög i for­mation över Guatemala City för att skrämma befolkningen. Eftersom den guatemalanska militären nästan inte hade något modernt luftförsvar eller flygvapen alls, skapade dessa flygningar illusionen av en ostopp­bar invasionsstyrka med ett eget flyg­vapen. Transportplanen användes för att släppa regeringsfientliga flyg­blad. De släppte även små bomber på mål som bränsletankar eller en pågående militärparad för maximal visuell effekt i syfte att skrämma all­mänheten och demoralisera armén. Lågflygande P-47:or avfyrade kul­sprutor i luften, så det regnade för­brukade patroner över skräckslagna folkmassor som flydde i panik, vilket gav illusionen av en flygattack.

Politiska påtryckningar: Det amerikanska utrikesdepartementet och ambassaden i Guatemala City genomförde en aggressiv politisk och en diplomatisk påtrycknings­kampanj medan CIA mutade militär­officerare att desertera. Varje rädd politiker som lät sig påverkas eller officer som tog avstånd från ledning­en verkade genom sina ageranden eller uttalanden vara ett bevis för kommunistisk infiltration respektive en mäktig rebellarmés ostoppbara framgångar – trots att ingetdera ex­isterade.

Den medvetna manipulationen av massornas åsikter är ett viktigt element i ett demokratiskt samhälle. De som manipulerar denna osynliga samhällsmekanism utgör en dold regering som är vårt lands sanna styrande makt. – Edward Bernays