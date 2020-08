CNN bannlyser könstermen ”kvinnor”: ”Individer med livmoderhals” rekommenderas

Just nu pågår otaliga försök från vänsterliberala mediers sida, men även från den akademiska världen plus andra inom det opinionsbildande etablissemanget att omdana och stöpa om begrepp och företeelser som inte passar in i en kontext som inte går i takt med bland annat BLM, mångkulturalism och feminism. Detta är en trend som är mycket påtaglig i hela västvärlden där det kommer krav på rivningar av statyer, omdöpningar av gator samt censur av både filmer, TV-serier och böcker.

Den konservativa nyhetskanalen Fox News rapporterar den 30 juli om ytterligare ett försök att omstöpa begreppsvärlden. Det handlade om Fox News raka motsats i USA, Tv-kanalen CNN som aldrig har gjort någon hemlighet av att man är emot konservatism och aldrig förspiller ett tillfälle att visa hur man påtagligt ogillar president Donald Trump.