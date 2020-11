Coronarelaterade åtgärder riskerar att slå ut många företag

Begränsningarna skapar ekonomiskt kaos i besöksnäringen

I en mätning som genomfördes mellan den 9 och 11 november och presenterades den 17 november, konstaterar Konjunkturinstitutet att hotellföretagen har tappat hela 70 procent av omsättningen jämfört med 2019. För restaurangföretagen är minskningen 40 procent. Att detta får brutala konsekvenser för såväl lönsamheten som sysselsättningen i dessa branscher är uppenbart. Siffrorna visar läget efter de lättnader som gjordes i oktober och innan de senaste restriktionerna lanserats.

Planeringshorisonten för verksamheter som sysslar med arrangemang av olika slag är ofta längre än man tror. För att alls kunna bedriva sådan verksamhet måste regler och villkor vara någorlunda förutsägbara. De flesta har, trots dessa förutsättningar, en förståelse för att det behövs åtgärder för att begränsa en eventuell smittspridning.

Efter den ursprungliga begränsningen till 50 personer vid allmänna sammankomster uppmärksammades flera effekter som uppfattades som både ologiska och meningslösa. Idrotts- och kulturevenemang, som enkelt skulle kunna dela upp åskådare på olika läktarsektioner, hindrades i praktiken helt från att ta in publik, eftersom man har en baskostnad för säkerhetsvakter och andra åtgärder för att alls kunna ta in åskådare. Att bara ta in 50 personer på en stor arena eller en konsert skulle därför bli en ekonomisk katastrof och evenemangen stängdes för publik eller ställdes in helt.