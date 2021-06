Coronasmitta i fotbollslandslaget inför EM

Publicerad: 29 maj, 2021, 23:01

Sven Roman, specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri, har varit en namnkunnig debattör i corona- och nedstängningsrelaterade frågor både på twitter och i olika medier. Han intervjuades nyligen av Nya Tider (v.15 2021) om nedstängningarna som han kallade ett folkhälsofiasko.

På sin twitter skriver han idag den 29 maj att han vill be om ursäkt för sitt höga tonläge på sociala medier på sistone, och manar till en mer saklig diskussion i coronafrågan.

”Jag vill be om ursäkt. På sista tiden har jag dragit iväg i mina tweets om pandemin. Jag är ingen expert inom området, varken immunolog, virolog eller epidemiolog. I mitt arbete som barn och ungdomspsykiater är vetenskap och läkaretik viktiga aspekter, vilka har funnits med i mina reflektioner om pandemin. Mycket ligger utanför min kompetens och då har jag hänvisat till experter och artiklar, men inser att jag ibland har varit ute på hal is. De senaste månaderna har jag vid tillfällen varit omdömeslös i mitt sätt att uttrycka mig och i mitt tonfall. Jag har bland annat gått hårt åt vissa offentliga personer, agerat illojalt mot mina läkarkollegor, och gjort oövertänkta jämförelser med totalitära system. Detta vill jag speciellt be om ursäkt för”, skriver Roman.

Jag vill be om ursäkt. På sista tiden har jag dragit iväg i mina tweets om pandemin. Jag är ingen expert inom området, varken immunolog, virolog eller epidemiolog. I mitt arbete som barn och ungdomspsykiater är vetenskap och läkaretik viktiga aspekter, vilka har funnits med… — Sven Román, MD, child and adolescent psychiatrist (@Sven_Roman) May 28, 2021

Han efterlyser nu konstruktiva samtal:

”Min tanke har varit att få till en diskussion, jag är en engagerad person, men när tonfallet blir fel hämmar det konstruktiva och sakliga samtal. Fortsättningsvis kommer jag sträva efter att alltid skriva sakligt, faktagrundat och respektfullt och jag kommer dra ned på twittrandet om pandemin men fortsätta att delta i diskussionen.”

Bland kommentarerna får han stöd av användare som berömmer honom för hans storsinta inställning. Flera skriver att han nu inte får ger upp, utan att han måste fortsätta med sitt viktiga arbete inom corona- och nedstängningsdebatten.

”Jag kommer fortsätta, men lägga mig vinn om att vara respektfull. Jag vill ju ha diskussion och dialog, inte pajkastning”, skriver han till en användare.

”Jag ger inte upp. Men ska försöka ha en annan ton när jag skriver”, svarar han till en annan.

Källa: Twitter