Coronaviruset: Folkhälsomyndigheten anklagas för att sopa risker under mattan

INRIKESAv de 3 484 som kal­la­des till prövning för att påbörja polisutbildning i år föll de flesta bort under processen, varav 769 redan under det inledande begåvningstestet. Det stora bortfallet innebär att Polisen ligger långt ifrån att fylla de planerade platserna under 2020. Andelen med utländsk bakgrund sjönk under processen från 25 procent till strax under 10 procent.