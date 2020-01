Coronaviruset misstänks ha nått Europa – 26 döda

Det nya coronaviruset sprids i oförminskad takt trots omfattande kraftansträngningar från den kinesiska staten för att förhindra en fullskalig epidemi. WHO kordinerar å sin sida flera länder för att förhindra att utbrottet blir en pandemi. Bland de mer extrema åtgärderna, sannolikt enbart möjliga i en formellt kommunistisk diktatur likt Kina, har man kallat in militären och helt blockerat in- och utresor i totalt 14 kinesiska städer. Vidare har man stängt ner och förbjudit resor till populära turistdestinationer som den kinesiska muren och Disneyland i Shanghai. Men samtidigt som man visar musklerna i försöken att förhindra fortsatt smittspridning kommer allt fler rapporter om hur detta än så länge misslyckats. Att skärma av 14 städer med 41 miljoner invånare från omvärlden kan ha kommit försent. Antalet smittade i Kina och resten av världen stiger hela tiden och nu har de första misstänkta fallen också upptäckts i Europa.

26 döda – 850 smittade i 10 länder

Officiellt har 850 personer än så länge smittats av coronaviruset, varav 830 i Kina och 20 i andra länder. För 117 personer är tillståndet allvarligt. Majoriteten av de smittade utanför Kina har påträffats i Sydostasien. Två i Sydkorea, två i Japan, en i Taiwan, två i Hongkong, två i Macau, två i Vietnam, tre i Singapore och fem i Thailand. Man har även ett bekräftat fall i USA tillsammans med 12 misstänkta och man misstänker även tre smittade i Australien. Mer oroande för oss i Sverige är att det finns misstankar om att viruset nu nått Europa med då man har satt 14 personer i karantän i Storbritannien samt två i norra Finland.