Dags att anlägga en örtagård!

Lättskötta, väldoftande, rogivande och vackra. Så skulle man kunna sammanfatta våra örtagårdars egenskaper. En miljö som nutidsmänniskan är i stort behov av. Att anlägga en örtagård är enkelt och behöver inte kosta särskilt mycket, och förutom alla nyttiga örter vi kan skörda, skänker den oss både glädje och harmoni.

Det är en härlig tid vi går till mötes. Det känns som ett mirakel varje vår, när alla våra örter sakta men säkert tittar fram i våra örtagårdar. Snart kommer den ljuvliga, välbekanta doften av kryddväxter och örter att överväldiga oss, och med förundran står vi där igen och undrar hur det kunde gå till. Höstens vissnande löv får ge plats åt de nya envisa skotten av myntor, oregano och citronmeliss.

Har man ännu ingen örtagård är det dags att anlägga en. Antingen i trädgården, på en kolonilott eller på balkongen. Örter är anspråkslösa och lättodlade, så är man inte så van att odla, får man en skjuts i självförtroendet när man ser hur det växer och breder ut sig. Om man har en trädgård och har möjlighet, är det en fördel att ha sin örtagård så nära inpå huset man kan.

Dels är det bekvämt att kunna klippa av en kvist libbsticka och lägga i kastrullen när man kokar potatis eller vill garnera efterrätten med några blad av citronmeliss. Men vi har dessutom möjlighet att till fullo njuta av alla dofter, och av alla humlor och fjärilar som flockas runt örterna. Och det mår vi bra av.



Valet av örter är naturligtvis en smaksak. De flesta uppskattar myntor, citronmeliss och salvia. Rosmarin, basilika och mejram är ett självklart val för många. Oregano och timjan är också populära då de är väldigt användbara som kryddor. För vissa är det naturligt att ha koriander, medan det för andra är helt otänkbart. Det är alltså en smaksak vad man väljer, och vilka behov man har. Är det ett ”örtapotek” man vill ha satsar man naturligtvis på läkeväxterna.

Myntor finns det flera olika sorter av, så där kan man kosta på sig att vara finsmakare. Chokladmynta, ingefärsmynta, jordgubbsmynta, citrusmynta med flera. En del örter har gjort sig lite extra kända för sin angenäma doft. Lavendel är en sådan ört. Många fängslas av kombinationen av väldoft och de vackra blålila blommorna.

När man bestämt sig för vilka örter man vill odla och vilka man kanske vill ha lite extra mycket av, vet man ungefär hur stort land man ska gräva upp. Det bästa läget är en solig, vindskyddad plats, då de allra flesta örter är sol- och värmeälskare. De flesta kryddväxter trivs bäst i mager och väldränerad jord.

Vissa örter är lätta att fröså, oregano och timjan exempelvis, men även isop som är en mycket trevlig ört att ha i örtagården. Vill man ha en liten häck runt sin örtagård passar isop fint. Många upplever dock att det är enklare att köpa små färdiga plantor och plantera.

En örtagård kan i princip se ut hur som helst. Allt ifrån helt symmetrisk till fantasifulla arrangemang. Effektfullt är också att odla vissa örter i krukor. Myntor passar då bra, då man samtidigt begränsar utrymmet för dem. De sprider gärna ut sig ohämmat annars.

Att göra små gångar är en stor fördel då det förenklar skötseln av plantorna och dessutom är det estetiskt tilltalande. De flesta örter är väldigt lätta och anspråkslösa när det gäller näring och bevattning. Undantag är dock basilika, dill, koriander och persilja.

Planerar man att skapa en örtagård i mindre skala på sin balkong, går det alldeles utmärkt. Kryddväxter föredrar söderläge, men klarar sig även i öst och väst. Ställ dem så vindskyddat som möjligt. Använd gärna olika storlekar på krukor för effektens skull, och när det är dags för sommarblommor blir det fint att plantera ihop dem med kryddväxterna.

I en örtagård upplever man ofta att tiden står stilla. Stress och oro får liksom inget utrymme, man dröjer sig kvar i nuet. Och i vår tid där snabba förändringar är ett kännetecken, där man räknas som antik om man har en mobil som är äldre än fem år, känns det både befriande och tryggt att veta att dessa örter har människor odlat, använt och fascinerats av i tusentals år. De såg likadana ut då som nu. Till Norden förde munkar och nunnor med sig både örter och kunskap under medeltiden. Örter som användes både som läkeväxter och kryddor.

Under perioder när farsot har härjat, har örter alltid haft en hög status. Lavendel användes till exempel under de återkommande farsoterna under 1500- och 1700-talen för att förebygga smitta. Man fäste lavendelblommor runt midjan i tron att det skulle skydda mot pesten.

Örter och vinäger ingick i den så kal­la­de fyrtjuvsvinägern. En blandning fyra tjuvar i Frankrike smorde in sig i när de rånade döda pestoffer under pesten i början av 1700-talet. De klarade sig förvånansvärt bra, och receptet sägs vara bevarat. Innehållet skulle enligt detta vara följande: Stark vitvinsvinäger, malört, älgört, enbär, mejram, salvia, kryddnejlikor, ålandsrot, angelika, rosmarin, kransborre och kamfer.

Ingredienserna skulle blandas och låta dra 15 dagar och sedan silas, pressas och hällas upp på flaska. Innan de närmade sig pestsjuka skulle blandningen gnidas in på händer, öron och tinningar.

I dag kanske vi inte gnider in oss med örter för att skydda oss mot farsoter, men alla våra örter är oerhört närings­rika och flera av dem har hälsobefrämjande egenskaper av olika slag som vi borde ta vara på mer än vad vi gör. Skörda dem kontinuerligt. Om det är de gröna bladen vi vill använda skördas de med fördel strax innan örten går i blom. Då är smaken som bäst. Torkar man dem efter hand, kan man njuta av dem året runt. De kräver väldigt lite utrymme, men ger oss så mycket.

Glöm bara inte naturens egen örtagård. Nu är det dags att frossa i kirskål, nässlor och maskrosor. Näringsrika vårkurer som heter duga!