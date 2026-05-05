Dalarna har exceptionellt djupa historiska och kulturella rötter, enligt skribenten. Foto: Northtrotter

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige

KULTURKRÖNIKA
Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

Residensstaden är som bekant Falun med stadsrättigheter utfärdade 30 oktober 1641 av drottning Kristinas förmyndarregering. Dessa privilegier bekräftades av drottning­en 1646. Stadens existens är förknippad med samhällets uppbyggnad kring Koppar­berget. Konung Magnus Eriksson utfärdade ett privile­giebrev 17 februari 1347 gällande detaljer kring gruvans äganderätt, arbetsordning för gruvan och kringliggande samhällets ordningsstadga. Vid mitten av 1600-talet var kopparproduktionen vid Falu gruva störst i Europa och följaktligen Faluns storhetstid.

Falu stads äldsta sigill från år 1642. Foto: Nya Tider

 

Kent Ekeroth (SD) är oppositionsråd i Region Dalarna sedan hösten 2022. Han är dock född i Skåne och flyttade till Dalarna, Rättvik, först i september 2022, efter att han fick uppdraget. Foto: Frankie Fouganthin/Wikimedia

I dag försöker man förminska Faluns historiska bety­delse genom att mycket intensivt propagera för Borlänge som regionens viktigaste ort. Borlänge fick stadsrättighe­ter 1944, huvudsakligen på grund av de viktiga företagen som etablerades där vid 1800-talets slut, bland andra. Domnarvets Jernverk (SSAB Tunnplåt AB) och Kvarnsvedens Pappersbruk.

Det är dock Falun som är landskapets historiska säte med sitt vackra trapetsfor­made torg framför stadens symbol: Kris­tine kyrka uppkallad efter drottning Kristi­na (1629–89). I dagens mediala flöde undviks konsekvent informa­tion om det historiska Falun och speciellt Kristine kyrka.

Året efter att Falun fick sina stadsprivile­gier, alltså 1642, på­börjades byggandet av Kristine kyrka. In­vigningen ägde rum 1655. Kyrkans mycket vackra interiör i dalablått är unik för landskapet Dalarna.

Interiören från Falu Kristine kyrka som man avsiktligt håller väldigt tyst om, trots att den ligger så centralt och är ett historiskt monument över Sveriges kristna stortid (Soli Deo Gloria). Foto: Nya Tider

 

Länets högste makthavare var naturligtvis landshöv­dingen med gedigen akademisk och militär utbildning. Det var landshövdingen som skulle ansvara för all led­ning i länet vid en krissituation. Politisering av denna funktion med politiska tillsättningar i stället för de bäst utbildade och lämpade för uppgiften öppnade för nega­tiva förändringar i hela länet.

Det socialdemokratiskt styrda Borlänge är ett klassiskt exempel på en kulturell nedgång. I kulturnämnden är två av tre topptjänstemän utomeuropéer utan någon ut­bildning i historia eller konstvetenskap.

Dalarna och speciellt Siljanstrakten är känt inte bara för sina stolta bönder utan också som en inspirations­källa och hem för konstnärer, skalder och musiker. I min ungdom berättade flera bönder från Färnäs och Nusnäs att endast bönder från Dalarna fick säga ”Du” till kon­ungen. För övrigt ansåg man på den tiden att Färnäs var världens största by, något som Nusnäsbönder inte höll med om.

Till Dalarna strömmade turister från hela landet och framför allt från Stockholm. Befolkningens vänlighet och generositet gav självfallet en eko­nomisk vinst. Pen­sionat och hotell med hög standard, perfekt service och utsökta mat­rätter attraherade många utländska turister, flera blev återkommande gäster exempelvis kring jultiden.

Det legendariska hotellet Hôtel Siljansborg (Sjurberg/Rättvik) i jultider, avbildat på vykort. Siljansborg finns inte längre. Det var en bastion för svensk tradition, historia och högt stående kultur. Det besöktes av kungafamiljen, finanseliten (Wallenberg), utländska diplomater och dåtidens kändisar. Undertecknad minns pojkarna Wallenberg i tonåren, i dag gråhåriga herrar. Foto: Nya Tider

 

Undertecknad hade förmånen att som mycket ung stå i receptionen i hotellen Siljansborg/Persborg i Sjurberg utanför Rätt­vik. Dessa två hotell, under samma ägare, utgjorde två fasta bastioner för äkta svensk kultur och tradition. Och språket! Dagens journalister skulle häpna över detta så svenska och europeiska beteende vid tilltal. Ingen sade ”du”. ”Vill fröken vara snäll och beställa tvenne smörgåsar till min hustru”. Till personal med serviceuppgifter sades: ”Vill Annie vara snäll och hjälpa mig med …”

Gamle kungens handsekreterare, historikern Carl- Fredrik Palmstierna, bodde på Solgården i Sjurberg och var ofta middagsgäst på hotellen. Till undertecknad, då en ung fröken, beklagade den gamle mannen samhälls­förändringar som bland annat berörde sättet att föra sig och framför allt uttrycka sig.

Monument över bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson (1390–1436), Dalarnas hövitsman, framför Kristine kyrkan i Falun. Foto: Nya Tider

 

Midsommar och framför allt julhelgen var mycket speciella i Dalarna. Gudstro och plikten att delta i guds­tjänster satt djupt rotat i dalfolkets traditioner och var­dag. Gäster boende på Hôtel Siljansborg/Persborg hade möjlighet att åka släde med facklor till Rättviks kyrka. Vargskinnspälsar fanns tillgängliga. På julafton fanns ett stort ångande kopparkärl placerat vid ingången till den stora salongen (musiksalongen). På ett fat fanns bröd, självfallet från hotellets egen köksavdelning. Det var en symbolisk svensk tradition – dopp i grytan.

Svenska och framför allt utländska gäster fick bekanta sig med svensk historia genom att den gula salongen var inredd i gustaviansk stil och den röda salongen i Karl-Johan-stil (empir). Konsten inkluderade bland annat den norrländske land­skapskildraren Helmer Osslund (1866–1938).

I dag finns det många trevliga hotell speciellt i Tällberg, men inget med en så kultiverad och tra­ditionsrik atmosfär som Siljansborg. Ägare och personal förlorade genom en anpassning till de nya tiderna en del av det äkta Sverige. I länder som Öster­rike och Tyskland (Bayern) är man fortfarande mycket, mycket mån om den äkta europeiska atmosfären.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Sophie Kielbowska

maj 5, 2026

🟠 KRÖNIKA Europeiska unionen försöker rättfärdiga sin satsning på mer övervakning (Chat Control) och censur (DSA) via kontrollerade organisationer och medier. AI Forensics, en Soros-finansierad uppdragstagare åt EU-kommissionen, hävdar att Telegram är ett problem eftersom människor kan diskutera innehåll från andra sociala medier i privata Telegram-grupper.

🟠 KRÖNIKA Redan dagen efter det ungerska valet den 12 april kom varierande reaktioner och kommentarer i olika mediala sammanhang. Ingen kommentator var dock så tydlig och så fylld av svavelos, tjära och fjädrar som den tyske gruppledaren för kristdemokraterna i Europeiska parlamentet, Manfred Weber, CSU. Bokstavligt talat dagar efter valet där rätt person och rätt parti vann fattades viktiga beslut: Ukraina fick sitt lån på 90 miljarder euro, pipelinen Druzjba (ryska för "vänskap") började fungera och Europeiska unionens domstol med säte i Luxembourg (Cour de Justice de l'Union Européenne) förklarade att Ungerns tidigare "LGBTQ-lag" bröt mot Europeiska unionens juridiska system.

🟠 KULTUR Den 11 och 12 april inföll påskhelgen inom den ortodoxa kyrkan. Flera länder, däribland Ryssland, ser denna helg som större än julfirande. Uppehållet i krigshandlingarna mellan Ukraina och Ryssland gav den hårt prövade befolkningen en liten paus i den svåra vardagen.

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av "Rage", en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Dissent Into Madness: När makten använder psykiatrin som vapen
🟠 FILMRECENSION I en tid där samtalet om yttrandefrihet är mer polariserat än på länge, och avvikande röster snabbt avfärdas som "galna foliehattar", "psykiskt sjuka konspirationsteoretiker" eller värre, kommer den kanadensiske Japan-baserade dissidenten, influencern, författaren och politiske analytikern James Corbetts dokumentär Dissent Into Madness som en kraftfull påminnelse om hur psykiatri kan användas för att tysta opposition. Den timslånga dokumentären, släppt i september 2025, är inte bara en genomgång av historiska och moderna övergrepp – den fungerar även som en varningssignal för så kallad politisk psykiatri.

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

