Chefen för Dalregementet, överste Ronny Modigs, anländer. Foto: Sophie Kielbowska

Dalregementet 400 år

  • , 09:27
INRIKES
Lördagen den 30 augusti hölls en speciell ceremoni inom Dalregementets område. Det år 2000 avvecklade och år 2021 återuppståndna regementet firade ett historiskt jubileum. Patriotiska dalmasar och kullor samlades i Falun för att ta del i den nationella glädjen över att åter få fira Sveriges äldsta regemente.

Årets program och antalet utställare och presentatörer var större än under tidigare år. Även intresset för Försvarsmakten bland de yngre tycks ha ökat avsevärt. Alla pågående krig och den mediala hetsen gällande annalkande katastrofer tycks ha en påverkan.

Årets ceremoni började som tidigare med en inmarsch på Dalavallen inom regementets område. Olika föreningar och kompanier tågade med sina fanor till musik av Hemvärnets musikkår. Till parad för fanan spelades arméns paradmarsch, vid inspektion av regementet spelades Dalregementets marsch.

Dalregementets fana, uttåg från övningsplatsen. Foto: Sophie Kielbowska

 

Årets avvikande inslag var regementschefens mundering. Med en historisk hänvisning till regementets långa historia uppträdde överste Ronny Modigs i en historisk kostymering från 1700-talet med en imponerande peruk.

Som tidigare blev det en uppvisning av fallskärmsgruppen. Trots låga moln och kastvindar presterade dessa erfarna män perfekta punktlandningar, dessutom med svenska flaggan i storlek 60 kvadratmeter. Eloge!

Foto: Sophie Kielbowska

 

Överste Ronny Modigs berättade kort om Regementets historia, upplösning och återuppbyggnad samt att I 13 (Dalregemente) är en numera garnison, Falun har således blivit garnisonsstad.

Den sista delen presenterade stridsförevisning modell äldre, det vill säga karolinsk stridsstrategi genomfört av Svenska Lifcompagniet och Skånes karoliner. Därefter blev det förevisning i modern krigföring vid frontlinjen genomfört av infanteribataljon.

Karolinerna anfaller! Normalt var det fyra rader soldater, här ser vi endast två. Fanan som soldaten håller är av modell 1686. Sophie Kielbowska

 

  • , 09:27

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Sophie Kielbowska

september 5, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Hans-Olof Andersson:

Visdomar i repris

🟠 BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

Kultur

Döderhultarn firas i Oskarshamn och på Thielska galleriet
Kultur
Axel W. Karlsson:

Döderhultarn firas i Oskarshamn och på Thielska galleriet

🟠 KONST I år är det 100 år sedan träskulptören ”Döderhultarn” avled. Kulturhuset i Oskarshamn har ett Döderhultarmuseum, där nära 200 av Döderhultarns träskulpturer visas. Under 2025 erbjuds där föreläsningar, teater, musik, workshopar, vandringar och andra evenemang. Thielska Galleriet på Djurgården i Stockholm visar några grupper av Döderhultarns snidade träfigurer i vitriner. Utställning har fått rubriken ”Liv och människor. Döderhultarn”. Några av de utställda figurerna ägs av galleriet, andra är inlånade.

av Axel W. Karlsson
augusti 29, 2025
Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
