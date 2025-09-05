Dalregementet 400 år

Årets program och antalet utställare och presentatörer var större än under tidigare år. Även intresset för Försvarsmakten bland de yngre tycks ha ökat avsevärt. Alla pågående krig och den mediala hetsen gällande annalkande katastrofer tycks ha en påverkan.

Årets ceremoni började som tidigare med en inmarsch på Dalavallen inom regementets område. Olika föreningar och kompanier tågade med sina fanor till musik av Hemvärnets musikkår. Till parad för fanan spelades arméns paradmarsch, vid inspektion av regementet spelades Dalregementets marsch.

Årets avvikande inslag var regementschefens mundering. Med en historisk hänvisning till regementets långa historia uppträdde överste Ronny Modigs i en historisk kostymering från 1700-talet med en imponerande peruk.

Som tidigare blev det en uppvisning av fallskärmsgruppen. Trots låga moln och kastvindar presterade dessa erfarna män perfekta punktlandningar, dessutom med svenska flaggan i storlek 60 kvadratmeter. Eloge!

Överste Ronny Modigs berättade kort om Regementets historia, upplösning och återuppbyggnad samt att I 13 (Dalregemente) är en numera garnison, Falun har således blivit garnisonsstad.

Den sista delen presenterade stridsförevisning modell äldre, det vill säga karolinsk stridsstrategi genomfört av Svenska Lifcompagniet och Skånes karoliner. Därefter blev det förevisning i modern krigföring vid frontlinjen genomfört av infanteribataljon.