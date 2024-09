🟠 INRIKES Det svenska försvaret ser en fortsatt kraftig upprustning meddelar regeringen under tisdagen. Under 2025 kommer totalt 138 miljarder kronor läggas på försvaret, en ökning på 13 miljarder kronor eller cirka 10 procent från tidigare planer. Sverige har redan passerat Natokravet på 2 procent av BNP i försvarsanslag och kommer hamna på 2,4 procent under 2025 – men det är bara början på den svenska upprustningen.