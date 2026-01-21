Damaskus nya terrorregim bröt vapenvilan – över tusen fängslade IS-krigare kan ha rymt

Mitt under pågående förhandlingar mellan Syriens väststödde ledare Ahmed al-Sharaa – tidigare känd som jihadistledaren al-Julani och efterlyst av USA – och kurdiska Syriska demokratiska styrkorna (SDF) kom regimtrogna styrkor att gå till angrepp mot de SDF-kontrollerade territorierna i landets nordöstra delar.

Förhandlingarna hade med USA:s hjälp tvingat kurderna att acceptera en kompromiss och vapenvila, som i praktiken skulle avsluta den faktiska självständighet som kurderna i norra Syrien haft i över ett decennium. Tidigare har kurdiska miliser som SDF och olika jihadistgrupper åtnjutit Washingtons stöd för att störta Syriens president Bashar Assad. När Assad nu är borta har Washingtons intresse för kurdernas sak snabbt svalnat, samtidigt som amerikanerna knutit allt starkare band med den nya regimen i Damaskus. Nu vill USA tvinga kurderna att lägga ned vapnen och låta de nya ledarna i Damaskus få full kontroll över deras områden.

Vapenvilan meddelades först den 18 januari, men kollapsade genast när SDF-ledaren Mazloum Abdi meddelade att han behövde tid att sälja in överenskommelsen till sina befälhavare. Den innebär nämligen att kurderna skulle tvingas att överge allt de stridit för i över tio år: ett överlämnande av bland annat gränsövergångar, oljefält och fängelser samt en total integrering i al-Sharaas statsbygge. Något dröjsmål kunde dock al-Sharaa inte acceptera. Regeringsstyrkorna gick på offensiven och tog snabbt kontroll över provinserna Raqqa och Dayr az-Zaw.

– De efterfrågar inte längre integrering utan en fullständig kapitulation och en nedmontering av våra institutioner, sade Abdi efter att det stod klart att vapenvilan brutits.

Inget svar från USA:s koalition i Syrien

I provinsen al-Hasaka utbröt strider kring ett högsäkerhetsfängelse utanför staden al-Shaddadeh, där kurder i många år hållit IS-krigare som inget land velat ta emot eller åtala. I tumultet ska ett stort antal fångar ha rymt, och al-Sharaas myndigheter har i efterhand uppgett att man lyckats fånga in 80 av totalt 120 IS-krigare på flykt.

I videoklipp som cirkulerat på sociala medier framstår det dock snarare som att al-Sharaas soldater öppnar fängelsets portar och släpper ut fångar, helt avsiktligt. I en video ser det till och med ut som att soldaterna ger frigivna fångar nya kläder.

Enligt kurdiska källor är också siffran betydligt högre – uppemot 1 500 IS-fångar uppges nu vara på fri fot, från detta fängelse och andra.