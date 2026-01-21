Förlagsbutiken
Ahmed Hussein al-Sharaa, även känd som Abu Muhammad al-Julani, var tidigare en av Syriens mest fruktade terrorledare. I dag styr han landet med stöd från bland annat USA. Foto: Hayat Tahrir al-Sham

Damaskus nya terrorregim bröt vapenvilan – över tusen fängslade IS-krigare kan ha rymt

UTRIKES
Efter att president al-Sharaas styrkor brutit vapenvilan med kurdiska SDF har hundratals IS-fångar rymt eller släppts ut från fängelser i nordöstra Syrien. Enligt kurdiska källor kan över 1 500 jihadister, som kurderna tillfångatog i samband med att IS besegrades, nu vara på fri fot – allt medan den USA-ledda koalitionens reaktion uteblivit helt.

Mitt under pågående förhandlingar mellan Syriens väststödde ledare Ahmed al-Sharaa – tidigare känd som jihadistledaren al-Julani och efterlyst av USA – och kurdiska Syriska demokratiska styrkorna (SDF) kom regimtrogna styrkor att gå till angrepp mot de SDF-kontrollerade territorierna i landets nordöstra delar.

Kurdiska soldater tillhörande SDF i Dayr az-Zaw i nordöstra Syrien. Foto: Voice of America (public domain)

 

Förhandlingarna hade med USA:s hjälp tvingat kurderna att acceptera en kompromiss och vapenvila, som i praktiken skulle avsluta den faktiska självständighet som kurderna i norra Syrien haft i över ett decennium. Tidigare har kurdiska miliser som SDF och olika jihadistgrupper åtnjutit Washingtons stöd för att störta Syriens president Bashar Assad. När Assad nu är borta har Washingtons intresse för kurdernas sak snabbt svalnat, samtidigt som amerikanerna knutit allt starkare band med den nya regimen i Damaskus. Nu vill USA tvinga kurderna att lägga ned vapnen och låta de nya ledarna i Damaskus få full kontroll över deras områden.

Stommen i de nya syriska regeringsstyrkorna utgörs av krigare från terrorgruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – en jihadistisk och salafistisk grupp som bildades efter en sammanslagning av flera terrorgrupper, där al-Qaidas syriska gren al-Nusrafronten var den mest tongivande. Foto: Okänd

 

Vapenvilan meddelades först den 18 januari, men kollapsade genast när SDF-ledaren Mazloum Abdi meddelade att han behövde tid att sälja in överenskommelsen till sina befälhavare. Den innebär nämligen att kurderna skulle tvingas att överge allt de stridit för i över tio år: ett överlämnande av bland annat gränsövergångar, oljefält och fängelser samt en total integrering i al-Sharaas statsbygge. Något dröjsmål kunde dock al-Sharaa inte acceptera. Regeringsstyrkorna gick på offensiven och tog snabbt kontroll över provinserna Raqqa och Dayr az-Zaw.

– De efterfrågar inte längre integrering utan en fullständig kapitulation och en nedmontering av våra institutioner, sade Abdi efter att det stod klart att vapenvilan brutits.

Inget svar från USA:s koalition i Syrien

I provinsen al-Hasaka utbröt strider kring ett högsäkerhetsfängelse utanför staden al-Shaddadeh, där kurder i många år hållit IS-krigare som inget land velat ta emot eller åtala. I tumultet ska ett stort antal fångar ha rymt, och al-Sharaas myndigheter har i efterhand uppgett att man lyckats fånga in 80 av totalt 120 IS-krigare på flykt.

Skärmklipp av video som visar vad som framstår som syriska regeringssoldater som friger IS-krigare vid ett fängelse i al-Shaddadeh. Källa: X

 

I videoklipp som cirkulerat på sociala medier framstår det dock snarare som att al-Sharaas soldater öppnar fängelsets portar och släpper ut fångar, helt avsiktligt. I en video ser det till och med ut som att soldaterna ger frigivna fångar nya kläder.

Enligt kurdiska källor är också siffran betydligt högre – uppemot 1 500 IS-fångar uppges nu vara på fri fot, från detta fängelse och andra.

Skärmklipp av video som visar vad som framstår som IS-krigare som springer bort från kurdernas fängelse i al-Shaddadeh, strax efter att området erövrats av syriska regeringsstyrkor. Källa: X

 

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

januari 21, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
