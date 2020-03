Danmark tar krafttag – stänger gränsen

Beslutet kritiseras av den svenska experten Anders Tegnell:

– Historiskt har det visat sig vara en fullständigt meningslös åtgärd.

Men att stänga gränsen är bara ett av flera kraftfulla tag som Danmark tar, vissa går så pass långt att de kritiseras för att inskränka på medborgarnas friheter även i deras egna hem.

Beslutet kommer efter att Danmark blivit hårt drabbat av coronaviruset med 127 nya fall under fredagen vilket innebär 801 smittade totalt. Man har beslutat att stoppa all passagerartrafik via färja till och från Danmark från klockan 12 på lördagen.

– Från och med imorgon klockan 12 stänger de danska gränserna tillfälligt. Det kommer fortfarande vara möjligt att transportera matvaror, medicin och andra nödvändiga varor till Danmark. Den fullständiga gränskontrollen kommer ta några dagar innan den är igång, sade den danska statsministern Mette Fredriksen.

– Alla turister och utländska medborgare som inte kan bevisa att de har ett syfte i Danmark får inte komma in i Danmark. Danskarna får alltid komma in.

Ansvaret för att vidmakthålla gränserna till Norge, Tyskland och Sverige kommer lämnas över från den nuvarande gränspolisen till den danska polisen och försvarsmakten. Beslutet har meddelats över diplomatiska kanaler med de berörda länderna under morgonen. Gränskontrollerna är planerade att vara en månad, till den 13 april. Alla som försöker ta sig in i Danmark utan att kunna uppge en giltig anledning kommer att avvisas vid gränsen. En av dessa är om man har anställning i Danmark och kan bevisa detta. För alla de som arbetar i Danmark och pendlar kommer det sannolikt räcka med att man kan uppge sitt danska personnummer vid gränskontrollen.