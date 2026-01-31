Förlagsbutiken
Danmarks statsminister Mette Frederiksen är beredd att försvara den nya lagen. Foto: Facebook

Danmarks plan – utvisa alla fängelsedömda utlänningar

  16:50
UTRIKES
En ny lag i Danmark innebär att alla utlänningar som döms till fängelse ska utvisas per automatik – oavsett ”personliga kopplingar till Danmark”. Den danska regeringen tar på så vis strid mot Europakonventionen och menar sig vara en spjutspets för Europa, eftersom en majoritet av Europarådets länder nu vill se konventionen ändras för att göra det lättare att utvisa kriminella utlänningar.

Den danska regeringen, ledda av Socialdemokraternas Mette Frederiksen, har presenterat ett nytt lagförslag som utmanar Europakonventionens mjäkighet gällande kriminella invandrare.

Det nya lagförslaget kommer att innebära att alla utlänningar som döms till fängelse i minst ett år automatiskt ska utvisas ur landet, oavsett deras personliga kopplingar till Danmark.

– Om man till exempel döms för våldtäkt, grovt våld eller annan allvarlig kriminalitet, så är det slut med att vara i Danmark. Vi tar en risk med det här, och den är vi beredda att ta för att skydda danskarna, sade statsminister Mette Frederiksen (S) vid en pressträff på fredagen där man utannonserade lagen, som blir den hårdaste i sitt slag i norra Europa.

Risken hon nämner är att man genom lagen riskerar bryta mot Europakonventionen som Danmark skrivit under, där ett stort fokus sätts på utlänningars rättigheter gentemot de europeiska urfolken. Det finns samtidigt ett växande motstånd mot den nuvarande utformningen av konventionen, påpekar Frederiksen som säger att en majoritet av Europarådets medlemsländer vill se omfattande ändringar i konventionen.

Kriminella födda i Danmark utan danskt medborgarskap kan också utvisas

Som ett exempel tog hon upp en irakisk man som enbart är medborgare i Irak, trots att han fötts i Danmark, och under sin tid i Danmark har begått ett flertal grova brott. Danska journalister på plats frågade ”varför Irak skulle ta ansvar för en kriminell person som levt hela sitt liv i Danmark”. En fråga som däremot inte ställdes av journalisterna på plats var varför Danmark eller andra europeiska länder ska ta ansvar för världens kriminella. Frederiksen hade dock svaret klart:

– Det är märkligt att bli född i Danmark och sedan tacka för vår gästfrihet genom att begå allvarlig brottslighet. Har han medborgarskap där, så har han medborgarskap där.

– Några experter kanske anser att vi med detta bryter mot konventionen. Vi ser det omvänt, sade hon vidare, och pekade på att 27 av 42 länder i Europarådet, enligt henne, vill ändra den nuvarande tolkningen av konventionen.

Om danska domstolars domar senare underkänns av Europadomstolen måste det dock respekteras och lagen kan då komma att dras tillbaka eller ses över, sade utlännings- och integrationsminister Rasmus Stoklund (S) under samma pressträff.

– Då får vi ta ställning till den specifika domen och se om det ändrar något generellt i vår lagstiftning eller om det rör sig om ett enskilt fall där något särskilt har gått fel i en dansk domstol.

  16:50

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

januari 31, 2026

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

