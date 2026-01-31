Danmarks plan – utvisa alla fängelsedömda utlänningar

Den danska regeringen, ledda av Socialdemokraternas Mette Frederiksen, har presenterat ett nytt lagförslag som utmanar Europakonventionens mjäkighet gällande kriminella invandrare.

Det nya lagförslaget kommer att innebära att alla utlänningar som döms till fängelse i minst ett år automatiskt ska utvisas ur landet, oavsett deras personliga kopplingar till Danmark.

– Om man till exempel döms för våldtäkt, grovt våld eller annan allvarlig kriminalitet, så är det slut med att vara i Danmark. Vi tar en risk med det här, och den är vi beredda att ta för att skydda danskarna, sade statsminister Mette Frederiksen (S) vid en pressträff på fredagen där man utannonserade lagen, som blir den hårdaste i sitt slag i norra Europa.

Risken hon nämner är att man genom lagen riskerar bryta mot Europakonventionen som Danmark skrivit under, där ett stort fokus sätts på utlänningars rättigheter gentemot de europeiska urfolken. Det finns samtidigt ett växande motstånd mot den nuvarande utformningen av konventionen, påpekar Frederiksen som säger att en majoritet av Europarådets medlemsländer vill se omfattande ändringar i konventionen.

Kriminella födda i Danmark utan danskt medborgarskap kan också utvisas

Som ett exempel tog hon upp en irakisk man som enbart är medborgare i Irak, trots att han fötts i Danmark, och under sin tid i Danmark har begått ett flertal grova brott. Danska journalister på plats frågade ”varför Irak skulle ta ansvar för en kriminell person som levt hela sitt liv i Danmark”. En fråga som däremot inte ställdes av journalisterna på plats var varför Danmark eller andra europeiska länder ska ta ansvar för världens kriminella. Frederiksen hade dock svaret klart:

– Det är märkligt att bli född i Danmark och sedan tacka för vår gästfrihet genom att begå allvarlig brottslighet. Har han medborgarskap där, så har han medborgarskap där.

– Några experter kanske anser att vi med detta bryter mot konventionen. Vi ser det omvänt, sade hon vidare, och pekade på att 27 av 42 länder i Europarådet, enligt henne, vill ändra den nuvarande tolkningen av konventionen.

Om danska domstolars domar senare underkänns av Europadomstolen måste det dock respekteras och lagen kan då komma att dras tillbaka eller ses över, sade utlännings- och integrationsminister Rasmus Stoklund (S) under samma pressträff.

– Då får vi ta ställning till den specifika domen och se om det ändrar något generellt i vår lagstiftning eller om det rör sig om ett enskilt fall där något särskilt har gått fel i en dansk domstol.