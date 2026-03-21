Dansk försvarspolitiker köpte amerikanska F-35: ”Jag ångrar det”

”Det här är precis varför länder inte bör köpa några F-35. Jag beklagar att vi gjorde det. Undvik så mycket amerikanskt som möjligt, som denne man [Trump] kan utnyttja för att ut­pressa ert land”, skrev Jarlov i janua­ri på X, som ett råd till Kanada.

Detta med anledning av att Trump aviserade chockhöjda tullar och andra sanktioner mot Kanada för att landet inte hade certifierat amerikanska Gulfstream-passagerarflygplan.

”USA kan absolut stänga av planen”

Redan för ett år sedan yttrade Jarlov liknande kritik, både mot USA och mot sitt eget beslut att köpa F-35, i ett inlägg på X. Det skedde i mars 2025, i samband med att Donald Trump då uttalade anspråk på Grönland och meddelade att han inte utesluter militärmakt. Nu, i samband med att Grönlandsfrågan blivit aktuell igen och denna gång blivit betydligt mer laddad, har Jarlovs uttalande fått ny spridning.

”Som en av de ansvariga bakom Danmarks beslut att köpa F-35, så ångrar jag det”, skrev han i inlägget.

”Jag vet inte om det finns en killswitch [nödbrytare] på F-35-planen eller inte”, skrev Jarlov med anled­ning av de diskussioner som fun­nits om huruvida USA kan stänga av stridsflygplanen och annan ex­porterad militär utrustning med en knapptryckning.

Pentagon har förnekat att flygpla­nen har inbyggda nödbrytare som USA kan aktivera.

Jarlov tror att flygplanen alldeles oavsett kan, och kommer, att göras obrukbara av USA om de vill det.

”USA kan absolut stänga av pla­nen mycket enkelt genom att stoppa leveransen av reservdelar”, menade Jarlov, och anser att USA vill ”stärka Ryssland och försvaga Europa”.

Ser amerikanska vapen som en ”säkerhetsrisk”

”Jag kan enkelt föreställa mig en situ­ation där USA kräver Grönland från Danmark, och hotar med att avakti­vera våra vapen och att låta Ryssland attackera oss när vi vägrar (vilket vi kommer att göra, även i den situatio­nen). Att köpa amerikanska vapen är därför en säkerhetsrisk som vi inte kan hantera. Vi kommer att göra enorma investeringar i luftvärn, stridsflygplan, artilleri och andra va­pen under de kommande åren, och vi måste undvika amerikanska va­pen så långt det är möjligt. Jag upp­manar alla våra allierade och vänner att göra detsamma”, avslutade han.

I februari uttalade han sig till DN och sade då:

”Att Trump beter sig som han gör är den bästa säljpitchen som man kan önska sig om man är svensk till­verkare av stridsflygplan.”