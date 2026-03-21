Dansk F-35. Danmark köpte 27 stycken F-35 Lightning II med planer på ytterligare 16 flygplan som ska ersätta det danska flygvapnets trotjänare F-16. Nu ångrar Rasmus Jarlov (infälld), som var ordförande för Danmarks försvarsutskott vid den tiden, att man inte valde ett annat alternativ. Foton: Danmarks flygvapen, Facebook

Dansk försvarspolitiker köpte amerikanska F-35: ”Jag ångrar det”

Rasmus Jarlov, ordförande för försvarsutskottet i Folketinget i Danmark, var en av de högst ansvariga när Danmark för tio år sedan köpte amerikanska F-35 i stället för det Europaproducerade Eurofighter. ”Jag ångrar det”, skriver Jarlov, och hänvisar till att USA kan göra planen obrukbara.

”Det här är precis varför länder inte bör köpa några F-35. Jag beklagar att vi gjorde det. Undvik så mycket amerikanskt som möjligt, som denne man [Trump] kan utnyttja för att ut­pressa ert land”, skrev Jarlov i janua­ri på X, som ett råd till Kanada.

Detta med anledning av att Trump aviserade chockhöjda tullar och andra sanktioner mot Kanada för att landet inte hade certifierat amerikanska Gulfstream-passagerarflygplan.

”USA kan absolut stänga av planen”

Redan för ett år sedan yttrade Jarlov liknande kritik, både mot USA och mot sitt eget beslut att köpa F-35, i ett inlägg på X. Det skedde i mars 2025, i samband med att Donald Trump då uttalade anspråk på Grönland och meddelade att han inte utesluter militärmakt. Nu, i samband med att Grönlandsfrågan blivit aktuell igen och denna gång blivit betydligt mer laddad, har Jarlovs uttalande fått ny spridning.

”Som en av de ansvariga bakom Danmarks beslut att köpa F-35, så ångrar jag det”, skrev han i inlägget.

”Jag vet inte om det finns en killswitch [nödbrytare] på F-35-planen eller inte”, skrev Jarlov med anled­ning av de diskussioner som fun­nits om huruvida USA kan stänga av stridsflygplanen och annan ex­porterad militär utrustning med en knapptryckning.

Pentagon har förnekat att flygpla­nen har inbyggda nödbrytare som USA kan aktivera.

Jarlov tror att flygplanen alldeles oavsett kan, och kommer, att göras obrukbara av USA om de vill det.

”USA kan absolut stänga av pla­nen mycket enkelt genom att stoppa leveransen av reservdelar”, menade Jarlov, och anser att USA vill ”stärka Ryssland och försvaga Europa”.

Ser amerikanska vapen som en ”säkerhetsrisk”

”Jag kan enkelt föreställa mig en situ­ation där USA kräver Grönland från Danmark, och hotar med att avakti­vera våra vapen och att låta Ryssland attackera oss när vi vägrar (vilket vi kommer att göra, även i den situatio­nen). Att köpa amerikanska vapen är därför en säkerhetsrisk som vi inte kan hantera. Vi kommer att göra enorma investeringar i luftvärn, stridsflygplan, artilleri och andra va­pen under de kommande åren, och vi måste undvika amerikanska va­pen så långt det är möjligt. Jag upp­manar alla våra allierade och vänner att göra detsamma”, avslutade han.

I februari uttalade han sig till DN och sade då:

”Att Trump beter sig som han gör är den bästa säljpitchen som man kan önska sig om man är svensk till­verkare av stridsflygplan.”

  • , 05:01

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

mars 21, 2026

Ekonomi

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

av Olle Felten
mars 9, 2026

Recensioner

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas
Recensioner
Åsa Jonsson:

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas

🟠 BOKRECENSION År 2025 utkom Carl Bilts nya bok Vad händer nu?: I den nya oredans tid. Den är uppföljare till Den nya oredans tid, från 2020, Albert Bonniers förlag. Det är om denna första bok detta ska handla. Den beskriver väl hur globalisterna ser världen och vad de strävar efter, och Bildt är ett bra exempel på hur man genomför detta i praktiken.

av Åsa Jonsson
mars 12, 2026

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Senaste numret

NyT05web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Pedofildömde Peter Soilander tagen på bar gärning av Dumpen och Polisen
Miguel Chihuailaf Alvarez slog till Christian Peterson – straffet sänks i hovrätten
Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat

Free West Media

Israel Is At War With Its Neighbors and Wants To Annex Them
The Strait That Holds the World
The Die Is Cast: Either Iran will prevail or Washington and Israel will prevail

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

