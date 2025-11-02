Dansk statstelevision: Skaffa inte etniskt danska barn

Den korta filmen som ska­pat debatt visar ett ungt, danskt par som sitter i en soffa och flörtar med var­andra. Upp dyker plötsligt en så kallad expert som förklarar för dem att historien har ”fört in ut­ländsk DNA i den danska genpoolen” och att danskarna ”har överlevt för att vi har nuppat med andra folkslag från Mellanöstern och Västasien”. Han liknar det sedan vid inavel om de skulle skaffa barn med varandra och säger att de borde hitta partner med mer ”exotiska” gener. Kvinnan i filmen ler och verkar nyfiken på idén.

Filmen ska vara reklam för DR:s vetenskapsprogram Evolution, men som ett antal kritiker pekar ut på X är anslaget rent pseudovetenskap­ligt – inavel är inte ens i närheten av att vara ett problem i den danska befolkningen, och hade inte varit det ens om de hade kastat ut varenda invandrare inklusive svenskar och norrmän. Det är däremot ett problem i vissa invandrargrupper, sär­skilt från den muslimska världen.

Många pekar i stället ut filmen som helt öppen lögnpropaganda av­sedd att minska barnafödandet hos etniska danskar eller få dem att välja partner från Mellanöstern eller Afri­ka i stället.

Serien Evolution sändes först år 2020, med samma reklamfilm som redan då fick kritik – men i betyd­ligt mindre grad. Nu sänds reklam­filmen i en tid då Elon Musk tillåter yttrandefrihet på X/Twitter och inte sällan själv kommer med politiskt inkorrekta kommentarer, samtidigt som många västerländska medier trappat ned på ”woke” – särskilt i den engelskspråkiga världen där fil­men fått mer uppmärksamhet än på hemmaplan. Förutom att spridas på X och Facebook har den även tagits upp av flera halvstora medier, bland andra libertarianska ZeroHedge och israeliska nyhetssajten JFeed. Sedan kom kritiken i retur till Danmark och togs till sist upp även av danska me­dier.