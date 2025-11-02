Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Eugeniska råd i dansk TV: ”Ni borde antagligen välja något mer exotiskt” för att inte inavla, uppmanar evolutionsgenetikern Eske Willerslev i reklamfilmen, som utpekas som både förljugen och rasistisk mot danskar. Stillbild: DR

Dansk statstelevision: Skaffa inte etniskt danska barn

  • , 16:35
UTRIKES
Danska statstelevisionen DR får internationell uppmärksamhet för en reklamfilm som utsatts för hård kritik i sociala medier. I filmen varnar en vetenskapsman danskar för att skaffa barn med varandra och föreslår att de skaffar ”exotiska” partner i stället.

Den korta filmen som ska­pat debatt visar ett ungt, danskt par som sitter i en soffa och flörtar med var­andra. Upp dyker plötsligt en så kallad expert som förklarar för dem att historien har ”fört in ut­ländsk DNA i den danska genpoolen” och att danskarna ”har överlevt för att vi har nuppat med andra folkslag från Mellanöstern och Västasien”. Han liknar det sedan vid inavel om de skulle skaffa barn med varandra och säger att de borde hitta partner med mer ”exotiska” gener. Kvinnan i filmen ler och verkar nyfiken på idén.

Filmen ska vara reklam för DR:s vetenskapsprogram Evolution, men som ett antal kritiker pekar ut på X är anslaget rent pseudovetenskap­ligt – inavel är inte ens i närheten av att vara ett problem i den danska befolkningen, och hade inte varit det ens om de hade kastat ut varenda invandrare inklusive svenskar och norrmän. Det är däremot ett problem i vissa invandrargrupper, sär­skilt från den muslimska världen.

Många pekar i stället ut filmen som helt öppen lögnpropaganda av­sedd att minska barnafödandet hos etniska danskar eller få dem att välja partner från Mellanöstern eller Afri­ka i stället.

”Helt groteska lögner”, svarar specialistläkaren Henrik Dietz. Att Willerslev trots sin erkända expertis lånar ut sig åt ren pseudovetenskap har fått många att ifrågasätta hans omdöme och peka ut att han själv har barn med en ”exotisk” kvinna från Asien, vilket kan ha grumlat hans omdöme. Skärmavbild: X

 

Serien Evolution sändes först år 2020, med samma reklamfilm som redan då fick kritik – men i betyd­ligt mindre grad. Nu sänds reklam­filmen i en tid då Elon Musk tillåter yttrandefrihet på X/Twitter och inte sällan själv kommer med politiskt inkorrekta kommentarer, samtidigt som många västerländska medier trappat ned på ”woke” – särskilt i den engelskspråkiga världen där fil­men fått mer uppmärksamhet än på hemmaplan. Förutom att spridas på X och Facebook har den även tagits upp av flera halvstora medier, bland andra libertarianska ZeroHedge och israeliska nyhetssajten JFeed. Sedan kom kritiken i retur till Danmark och togs till sist upp även av danska me­dier.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 16:35

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

november 2, 2025

Relaterat

Ansvarig på statstelevisionen försvarar klimatkorrespondents rasistiska uttalande om ”vita män”

Ansvarig på statstelevisionen försvarar klimatkorrespondents rasistiska uttalande om ”vita män”

av Lars Ohlsson
april 21, 2023

🟠 INRIKES Torsdagen den 13 april sände statstelevisionens nyhetsprogram Aktuellt ett reportage från Storbritannien, gjort av klimatkorrespondenten Erika Bjerström. Där intervjuade hon en manlig kampanjledare för organisationen Population Matters som arbetar för bättre familjeplanering i världens länder. Detta fick Bjerström att komma med rasistiska och sexistiska uttalanden gentemot kampanjledaren Robert Maynard, något som ansvarig redaktör för Aktuellt försvarar. När Nya Tider når henne hänvisar hon snabbt till att maila och att hon just där och då måste springa till ett möte.

Läs även:

Nicolas Sarkozy fängslad

Nicolas Sarkozy fängslad

av Filip Johansson
oktober 21, 2025

🟠 UTRIKES Nicolas Sarkozy har dömts till fem års fängelse för påstådd libysk finansiering av hans framgångsrika presidentvalskampanj och fängslades idag, tisdagen den 21 oktober, i det ökända Santé-fängelset i Paris.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT20web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.