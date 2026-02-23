Därför är det svårt för Europa att minska beroendet av USA

Flera regeringschefer och andra makthavare i EU-länder har den senaste tiden sagt att beroendet av USA långsiktigt måste brytas.

– Alla länder inklusive Sverige tit­tar nu väldigt mycket på det långsik­tiga beroendet och vilka alternativ som finns, sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson i SVT Agenda i janu­ari, under den pågående Grönlands­krisen.

I olika EU-institutioner pågår nu diskussioner om hur detta ska gå till, särskilt när det gäller vapenindu­strin.

– Det har ju blivit en kraftigt ökad prioritet kring att Europa ska minska sitt beroende av USA, säger Martin Lundmark, lektor i försvarssystem på Försvarshögskolan, till TT.

Amerikanska komponenter i JAS Gripen

Men det är lättare sagt än gjort.

– EU har ju lagt ner mycket möda på det, men har inte kommit så him­la långt, säger Lundmark.

Som exempel nämns att det svens­ka stridsflygplanet JAS Gripen har mängder av vitala komponenter som importeras från USA: från motorn till mjukvaran.

Robert Limmergård, generalsekreterare i branschföreningen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), kommenterar till TT:

– USA är i hög grad ledande inom väldigt många områden. Det finns nästan inget alternativ till amerikan­ska leverantörer, säger han.

När Nya Tider granskar organisa­tionen visar den sig ha mycket starka band till USA, och den arbetar aktivt för ett djupare samarbete mellan Sverige och USA kring vapenhandel.

Limmergård menar dock att bero­endet av komponenter mellan Sve­rige och USA är ”ömsesidigt”.

– Det finns vissa nischade svenska tekniska områden, exempelvis på rymdsidan med satellit-terminaler och sikte, där Sverige är väldigt duk­tiga, som gör att även USA har ett be­roende av vår teknik, säger han till TT.

– Samtidigt har USA ett stort in­tresse av att fortsätta sälja sina kom­ponenter till den europeiska för­svarsindustrin, tillägger han.

Fransk strategi att minska beroendet

Beroendet av USA skiljer sig åt i olika länder. Det traditionellt Nato- och USA-kritiska Frankrike har ända se­dan 1960-talet arbetat för att redu­cera sitt beroende av amerikanska komponenter i försvarsindustrin till ett minimum.

Martin Lundmark på Försvars­högskolan är tveksam till att Sverige skulle göra samma sak som Frank­rike.

– Det är ju en strategi, men det gör ju också att de måste underhålla en väldigt bred försvarsindustri.

– Det skulle bli en oerhört stor investering som behöver göras och upprätthållas, säger Lundmark om huruvida Sverige kan anamma sam­ma strategi.

Sveriges vapenimport kommer till 90 procent från USA

En rapport förra året från Stock­holms fredsforskningsinstitut, SIPRI, visade att europeiska Natoländer [så­ledes är Ukraina ej inräknat, NyT:s anm.] mer än fördubblat vapenimporten från USA mellan mätperio­derna 2015–2019 och 2020–2024.

Rapporten framhäver att tankar om att minska beroendet från USA har lyfts ända sedan Donald Trump blev vald till president 2024, men att siffrorna pekar i motsatt riktning.

”Som en följd av detta har det fun­nits förslag från europeiska Natolän­der att ta steg för att minska sitt be­roende av vapenimport och att stärka den europeiska försvarsindustrin. Icke desto mindre, stod USA för 64 procent av vapenimporten av euro­peiska Natoländer mellan 2020–2024, vilket var en substantiellt större andel än 2015–2019 (52 procent).”