Luftvärnssystem 103 blev det svenska namnet på amerikanska Patriot, som Sverige beställde år 2017. Systemet fick massiv kritik för att vara både dyrt och dåligt, men det köptes in ändå. Dåvarande försvarsminister Peter Hultqvist menade att införskaffandet av Patriot gynnade det ”transatlantiska samarbetet med USA” och ”gav interoperabilitet med Nato-länder”. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Därför är det svårt för Europa att minska beroendet av USA

  13:22
UTRIKES
Röster höjs för att EU-länder måste minska sitt beroende av USA, inte minst vad gäller försvarsmateriel. Det är dock lättare sagt än gjort. Europeiska Natoländers import av försvarsmateriel kommer till 64 procent från USA. I Sverige är siffran ännu högre: Omkring 90 procent. Det handlar inte bara om amerikanska system som Patriot och Black Hawk, utan också vitala delar som motorer och mjukvara till det svenska stridsflygplanet JAS Gripen.

Flera regeringschefer och andra makthavare i EU-länder har den senaste tiden sagt att beroendet av USA långsiktigt måste brytas.

– Alla länder inklusive Sverige tit­tar nu väldigt mycket på det långsik­tiga beroendet och vilka alternativ som finns, sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson i SVT Agenda i janu­ari, under den pågående Grönlands­krisen.

I olika EU-institutioner pågår nu diskussioner om hur detta ska gå till, särskilt när det gäller vapenindu­strin.

– Det har ju blivit en kraftigt ökad prioritet kring att Europa ska minska sitt beroende av USA, säger Martin Lundmark, lektor i försvarssystem på Försvarshögskolan, till TT.

Amerikanska komponenter i JAS Gripen

Men det är lättare sagt än gjort.

– EU har ju lagt ner mycket möda på det, men har inte kommit så him­la långt, säger Lundmark.

Som exempel nämns att det svens­ka stridsflygplanet JAS Gripen har mängder av vitala komponenter som importeras från USA: från motorn till mjukvaran.

Robert Limmergård, generalsekreterare i branschföreningen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), kommenterar till TT:

– USA är i hög grad ledande inom väldigt många områden. Det finns nästan inget alternativ till amerikan­ska leverantörer, säger han.

Amerikanska F-35 kommer vid 2030 att vara det vanligaste stridsflygplanet i Europa med omkring 600 plan i drift i ett 15-tal olika länder. Europeiska Eurofighter Typhoon förlorar sin dominerande ställning. Foto: Wikipedia

 

När Nya Tider granskar organisa­tionen visar den sig ha mycket starka band till USA, och den arbetar aktivt för ett djupare samarbete mellan Sverige och USA kring vapenhandel.

Limmergård menar dock att bero­endet av komponenter mellan Sve­rige och USA är ”ömsesidigt”.

– Det finns vissa nischade svenska tekniska områden, exempelvis på rymdsidan med satellit-terminaler och sikte, där Sverige är väldigt duk­tiga, som gör att även USA har ett be­roende av vår teknik, säger han till TT.

– Samtidigt har USA ett stort in­tresse av att fortsätta sälja sina kom­ponenter till den europeiska för­svarsindustrin, tillägger han.

Fransk strategi att minska beroendet

Beroendet av USA skiljer sig åt i olika länder. Det traditionellt Nato- och USA-kritiska Frankrike har ända se­dan 1960-talet arbetat för att redu­cera sitt beroende av amerikanska komponenter i försvarsindustrin till ett minimum.

Martin Lundmark på Försvars­högskolan är tveksam till att Sverige skulle göra samma sak som Frank­rike.

– Det är ju en strategi, men det gör ju också att de måste underhålla en väldigt bred försvarsindustri.

– Det skulle bli en oerhört stor investering som behöver göras och upprätthållas, säger Lundmark om huruvida Sverige kan anamma sam­ma strategi.

Sveriges vapenimport kommer till 90 procent från USA

En rapport förra året från Stock­holms fredsforskningsinstitut, SIPRI, visade att europeiska Natoländer [så­ledes är Ukraina ej inräknat, NyT:s anm.] mer än fördubblat vapenimporten från USA mellan mätperio­derna 2015–2019 och 2020–2024.

Rapporten framhäver att tankar om att minska beroendet från USA har lyfts ända sedan Donald Trump blev vald till president 2024, men att siffrorna pekar i motsatt riktning.

”Som en följd av detta har det fun­nits förslag från europeiska Natolän­der att ta steg för att minska sitt be­roende av vapenimport och att stärka den europeiska försvarsindustrin. Icke desto mindre, stod USA för 64 procent av vapenimporten av euro­peiska Natoländer mellan 2020–2024, vilket var en substantiellt större andel än 2015–2019 (52 procent).”



  13:22

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

februari 23, 2026

Europa leds av förrädare – rädda förrädare

Europa leds av förrädare – rädda förrädare

av Magnus Stenlund
mars 24, 2025

🟠 DEBATT När vi nu betraktar de förhandlingar som inletts mellan amerikaner och ryssar om en möjlig fred i Ukraina, så kan det vara svårt att förstå varför man just i Europa, inte minst i Ukraina, är så upprörda över vad som sker. Rent objektivt är alternativet till fred att Ryssland fortsätter att avancera och ödelägga ukrainsk infrastruktur, troligen i snabbare tempo, men ändå inte utan att många tusen liv ytterligare spills, varav de flesta är ukrainska. Civilekonomen och författaren Magnus Stenlund analyserar situationen.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Lennart Svensson:

Satir om dagens Sverige

🟠 BOKRECENSION Det är hårda tider i landet. Vår arma Moder Svea hånas och bespottas av maktens lakejer. Vi är förvisso några som försvarar henne: alternativmedias journalister, politiskt inkorrekta författare, seriösa män och kvinnor som vet att ge igen och måla upp det traditionella Sveriges fördelar. Men hur är det med komikerna då, satirikerna, de raljanta kåsörerna som lockar till skratt? Finns det sådana i det Sverigevänliga lägret? Några få finns. En av dem är signaturen Conatus som i en nyutkommen bok ger oss En satir om SE folket.

av Lennart Svensson
februari 11, 2026

Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

