Därför utvisar Sverige inga afghaner

Under sommaren 2021, när talibanerna närmade sig huvudstaden Kabul och det amerikanska mario­nettstyret var i sina dödsryckningar, beslutade Migrationsverket om ett så kallat verkställighetsstopp vilket betyder att ingen får utvisas eller av­visas till landet. Inte ens de som re­dan har ett utvisningsbeslut behöver lämna, utan blir kvar i Sverige.

”Migrationsverket beslutade om verkställighetsstopp för Afghanistan den 23 juli 2021 och verkställighets­stoppet hävdes den 30 november 2021”, skriver en anonym person på Migrationsverkets presstjänst till Nya Tider.

Stoppet hävdes alltså efter ett halv­år. Migrationsverkets presstjänst lin­dar in motiveringarna i typisk kans­lisvenska, men i grund och botten handlar det om att man betraktade landet som tillräckligt säkert.

”Verkställighetsstopp är bara av­sett att vara en tillfällig åtgärd under den tid som Migrationsverket arbe­tar för att få fram aktuell informa­tion om säkerhetssituationen i ett land eller område. Den 11 november 2021 publicerade Europeiska stöd­kontoret för asylfrågor, EASO, en ny rättslig vägledning för Afghanistan. Migrationsverkets rättschef gjorde bedömningen att EASO:s vägledning till stor del kunde ligga till grund för Migrationsverkets rättsliga ställ­ningstagande för Afghanistan i frågor gällande riskgrupper, myn­dighetsskydd, internflykt och uteslu­tande. Det kom också ny landinfor­mation löpande och den allmänna säkerhetssituationen och situationen för riskgrupper klargjordes alltmer. Rättschefen bedömde därför att det var möjligt att i de flesta afghanska asylärenden göra en framåtsyftan­de riskbedömning och fatta beslut i asylärenden.”

Det hävda verkställighetsstop­pet innebar dock inte att utvisning­arna nu kom i gång. Detta eftersom Sverige under tiden avvecklade alla diplomatiska förbindelser med Af­ghanistans nya regering, varför det inte längre gick att utvisa någon till landet.

”Till Afghanistan, som sedan 2021 styrs av talibanerna, saknas diplo­matiska förbindelser vilket gör det omöjligt för Sverige att tvångsutvisa dömda brottslingar dit”, skrev SVT år 2023.

Sverige har dock lyckats utvisa en handfull personer, men bara när de själva godkänt sin egen utvisning och den därmed är frivillig – och gra­tis. Att EU svartlistat flygbolag som flyger till Afghanistan har försvårat även den frivilliga återvandringen. Då har man behövt flyga afghanerna till Uzbekistan först, och därifrån fly­ga med bolag som är svartlistade i EU (som Kam Air).

”Om intresse finns köper vi en flygbiljett. Vi flyger tillsammans till Uzbekistan och ser till att de går ombord på planet till Kabul, sa Mats Berggren, polismästare, till SVT.

Omkring 2 000 afghaner i Sverige har ett utvisningsbeslut – många av dem är dömda för brott – men näs­tan alla är kvar i landet eftersom det är upp till dem själva att avgöra om de vill bo i Sverige eller Afghanistan.

Under hösten har Tidöregeringen presenterat ett särskilt projekt där man satsar ett antal miljoner kronor för att fler ska resa hem frivilligt till Afghanistan. Det är alltså den enda form av återvandring som man an­ser kunna åstadkomma när man samtidigt vägrar ha kontakt med Af­ghanistans regering.

Det handlar här inte om ett ordi­narie återvandringsbidrag till per­sonerna, då detta bidrag inte får ges till avvisade eller utvisade personer utan endast personer som har giltiga uppehållstillstånd i Sverige.

I det nu aktuella Afghanistanpro­jektet ska återvandringen i stället uppmuntras genom regeringen ger pengar till civilsamhällesorganisa­tioner som ska informera om åter­vandringen och underlätta återeta­blering.

Den mest optimistiska prognosen är att omkring 200 afghaner ska åter­vandra.

Totalt bor omkring 60 000 afgha­ner i Sverige.