De fyra ryttarna rider igen: Kommande krig och livsmedelskris i domedagsprofetians ljus

Världen befinner sig idag i vad som beskrivs som den största livsmedelskrisen i modern historia. Med över 360 miljoner människor på gränsen till akut hunger år 2026, står vi inför en verklighet som många tidigare bara läst om i historieböcker – eller i Bi­belns mest dramatiska kapitel. För den som betraktar samtiden genom profetians lins är det svårt att ignorera likheterna mellan dagens rubriker och de sju inseglen i Uppenbarelseboken. För en dold aktör som vill framkalla domedagen utspelar sig allt precis som en dold agenda skulle föreskriva.

Den vita ryttaren: Villfarelse och ideologisk seger

När det första inseglet bryts träder den vita ryttaren fram med en båge i sin hand. Han tolkas ofta som en gestalt som går ut för att erövra och segra, men genom villfa­relse och falsk fred. I vår tid kan detta liknas vid den glo­balistiska agendan och de överstatliga organisationernas anspråk på att ”rädda världen” genom radikal omställ­ning. Det är den ideologiska erövringen som banar väg för de efterföljande katastroferna; en seger för de krafter som vill stöpa om vår värld och våra samhällen efter sin egen agenda.

Det går också att dra många andra liknelser till vad som sker nu och då inte minst ”fredspresidenten” Donald Trumps minst sagt konfliktskapande och motsägelsefulla ageranden och ideologiskt laddade och vilseledande ut­talanden.

Den röda ryttaren: Krigets förödelse

Vid brytandet av det andra inseglet lösgörs den eldröda hästen med en ryttare som bär ett stort svärd i sin hand. Vi talar här om en polykris – en perfekt storm av kon­flikter, klimatförändringar (inte global uppvärmning) och ekonomisk instabilitet. I biblisk symbolik motsva­ras detta av ryttarna som släpps loss när inseglen bryts. Den röda ryttaren, symbolen för krig och förlust av fred, har under de senaste åren gjort sig påmind. Från de förödande konflikterna med enormt lidande och död i exempelvis Gaza, Ukraina, Syrien och Sudan till den nu pågående och potentiellt mycket farliga eskaleringen i Mellanöstern, ser vi hur freden vi en gång tog för given nu tas ifrån vår värld – precis som profetian förutspått. Men krig kommer aldrig ensamt. I hälarna på den röda ryttaren följer den svarta ryttaren – svältens budbärare.

Den svarta ryttaren: Svält och ekonomisk kollaps

När det tredje inseglet öppnas galopperar den svarta ryttaren fram med en vågskål i sin hand. En röst ro­par ut priser: ”Ett mått vete för en dagslön”. Det är en bild av extrem inflation och resursbrist. Idag ser vi hur detta, otänkbart för bara sju år sedan (2019 före covid-tyranniet), utspelar sig i realtid. När kriget i Europa och spänningarna vid Hormuzsundet stryper tillgången på bränsle och – minst lika viktigt – konstgödsel, så stiger matpriserna till nivåer där många vanliga människor snart inte längre har råd att äta – åtminstone inte till­räckligt mycket eller bra nog.

Det vi ser idag är inte bara en tillfällig svacka i eko­nomin; det är en systemisk och planerad kollaps av den globala försörjningstryggheten. När hälften av världens matproduktion är beroende av konstgödsel, blir energin och logistiken de vågskålar som avgör vem som får äta och vem som tvingas svälta. När denna utveckling styrs av en dold globalistisk hand så blir det dessutom mer för­utsägbart, eftersom de som avskys mest av dem – vi i Väst – lär bli främsta måltavla.

Den blekgula ryttaren: Pest och död

När det fjärde inseglet slutligen bryts framträder den blekgula hästen, vars ryttare bär en lie och har Dödsriket i sitt följe. Många ser den skapade (idag vet vi att den var planerad åratal i förväg) covid-pandemin som vi nyligen genomlevt som en förebådelse. Även om covid inte utplånade en fjärdedel av jordens befolkning (Up­penbarelseboken 6:8), så fungerade den som en katalysa­tor för det som sker nu. Det var inte för inte som World Economic Forums grundare Klaus Schwab publicerade boken Covid-19: The Great Reset några få månader efter utropandet av p(l)andemin – och skickade en kopia till världens alla ledare.

P(l)andemin, som man förberett noggrant och genom­fört simuleringar av i både november 2015 (Food Chain Reaction) och oktober 2019 (Event 201) blottade vår sår­barhet, slog sönder försörjningskedjor och banade väg för den ekonomiska instabilitet vi nu ser kommer kul­minera i en global hungersnöd och troligen även i ett världskrig. Det är precis det som den Soros-sponsrade övningen 2015 resulterade i, och dessa lärdomar drar nu globalisterna nytta av. Övningen övervakades av ingen mindre än John Podesta och handlade om hur världen drabbades av en kedja med kriser med start … ni kan gissa det … 2020.

Ryttarnas samverkan: En värld i övergångsvåndor

När vi betraktar hur farsot, krig och hunger nu börjar vävas samman till en förödande helhet, blir det tydligt att ryttarna (globalisternas planer) inte rider isolerade från varandra. Det är ingen slump att dessa krafter nu verkar simultant för maximal effekt; det är den logiska slutpunkten för ett globaliststyrt system som medvetet drivs mot en skapad domedag och The Great Reset.

Jesus talade i Matteusevangeliet om ”födslovåndor” – tecken som krig, svält och farsoter som skulle öka i både intensitet och frekvens. Det är just denna acceleration vi nu bevittnar. Kriserna avlöser varandra utan andrum, så till den grad att vi på Nya Tider inte ens längre hinner rapportera om dem alla.

Väckarklockan ringer!

Att tolka matkrisen i ljuset av de fyra inseglen handlar inte bara om att passivt förutsäga eller bevittna vår un­dergång. I ett bibliskt sammanhang är dessa tecken av­sedda att fungera som en väckarklocka. Speciellt nu när vi vet att krafter bakom kulisserna medvetet skapar glo­bala händelser utifrån dessa profetior, något vi bland an­nat skrev om i ”USA:s och Israels dolda krigsplan: Uppfyl­landet av domedagsprofetior” i NyT nr.06/2026.

Nu när vi ser extrem hungersnöd i krigsförödda Gaza och Sudan, sönderbombade och ekonomiskt förlamade länder som Libanon och Syrien, hyperinflation i länder som Argentina och Turkiet, skenande rispriser i Asien, växande matköer i länder som Finland och USA, samt skenande bränslepriser i hela världen utmanas vi att se bortom de rent geopolitiska analyserna. Och det kommer från mig som skrivit just sådana i många år.

Vi lever i en brytningstid och oavsett om vi ser krisen som en pågående geopolitisk tragedi eller en profetisk uppfyllelse, är slutsatsen densamma: Ryttarna har påbör­jat sin ritt, och världen som vi känner den håller på att förändras i grunden.

Se till och agera därefter. Samla bra människor omkring dig och förbe­red dig både praktiskt och mentalt för de svåra tider som kommer. Tillsammans klarar vi det!