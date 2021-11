De globala koldioxidutsläppen har varit oförändrade i ett decennium visar nya data

Global Carbon Project (GCP) räknar med att de fossila utsläppen 2021 kommer att uppgå till 36,4 miljarder ton koldioxid (GtCO2), endast 0,8 procent under toppnivån före pandemin på 36,7 miljarder ton koldioxid 2019.

Forskarna säger att de ”förväntade sig någon form av återhämtning 2021” när den globala ekonomin gick upp efter Covid-19, men att den var ”större än väntat”.

Medan fossila utsläpp förväntas återgå till nästan rekordnivåer, omvärderar studien också historiska utsläpp från förändrad markanvändning, vilket avslöjar att de globala koldioxidutsläppen totalt sett kan ha varit i praktiken oförändrade under det senaste decenniet.

GCP för 2021 halverar nästan uppskattningen av nettoutsläppen från förändrad markanvändning under de senaste två åren – och med i genomsnitt 25 procent under det senaste decenniet.

Dessa förändringar kommer från en uppdatering av underliggande datamängder för markanvändning som sänker uppskattningarna av utökningen av odlingsmark, särskilt i tropiska regioner. Utsläppen från förändrad markanvändning i den nya GCP-datauppsättningen har minskat med cirka 4 procent per år under det senaste decenniet, jämfört med en ökning med 1,8 procent per år i den tidigare versionen.

GCP-författarna varnar dock för att osäkerheten i utsläppen av markanvändningsförändringar fortfarande är stor och ”denna trend återstår att bekräfta”.

GCP-studien, som ännu inte är peer-reviewed, är den 16: e årliga ”globala koldioxidbudgeten”. Budgeten avslöjar också:

Kina och Indien överträffade båda sina utsläppstoppar för 2019 under 2021. De kinesiska utsläppen ökade med 5,5 procent mellan 2019 och 2021, medan de indiska utsläppen ökade med 4,4 procent.

Den kinesiska kolanvändningen var en särskilt stor faktor bakom den globala ökningen i utsläppen, med kraft- och industrisektorerna i Kina som de främsta utsläppskällorna.

Kol-, olja- och gasanvändning minskade alla under pandemin, men både kol- och gasutsläppen har redan överträffat nivåerna före pandemin, med en 2-procentig ökning av gasutsläppen och en ökning av kolutsläppen med 1 procent mellan 2019 och 2021.

Oljeutsläppen ligger fortfarande runt 6 procent under 2019 års nivåer och denna ihållande minskning är en av de främsta orsakerna till att utsläppen för 2021 inte satte något nytt rekord.

