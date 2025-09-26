De sista kristna i det heliga landet: Glömda, trakasserade och snart borta

Innan staten Israel grundades 1948 fanns en betydande kristen minoritet i området, som då var känt som Palestina. I Betlehem på Västbanken – som traditionellt ses som Jesu födelsestad – var då exempelvis 86 procent av invånarna kristna. En folkräkning 1922 noterade över 5 500 kristna mot drygt 1 200 muslimer och bara två judar. Idag har andelen kristna i Betlehem sjunkit till under tio procent.
Redan 2016 beskrev gymnastikläraren Walid al-Shatleh sin vardag i Betlehem i en intervju med National Catholic Reporter.
– Vi känner att det inte finns någon framtid för oss i det här landet. Jag kan resa till Europa och röra mig fritt mellan länder, till och med lämna mitt pass [på hotellet]. Men här måste jag visa legitimation överallt jag går, jag måste passera vägspärrar varje dag. Jag kan inte besöka Heliga gravens kyrka, jag brukade gå dit en gång i månaden men nu behöver jag ett särskilt tillstånd.
– Vi lever som djur i en bur på ett zoo, det finns bara en utgång och en ingång och det är ett papper från de israeliska myndigheterna som anger när jag kan åka till Jerusalem och vid vilken tidpunkt.
Denna utveckling speglar trenden i hela Mellanöstern, där kristna minoriteter minskat dramatiskt genom utvandring, lägre nativitet och politiskt förtryck. För de palestinska kristna är det dock inte främst islamistisk extremism som pressar dem, utan snarare Israels myndigheter och den ultra-ortodoxa befolkningen.
Och det är inte bara lokala kristna som utgör måltavlan. Även utländska besökare och pilgrimer – ofta sådana som älskar Israel – bespottas och trakasseras.
Spott, hån och attacker i Jerusalem
Sedan Benjamin Netanyahu bildade regering med stöd av några av Israels mest extrema och antikristna partier har rapporter om trakasserier mot kristna dessutom ökat. Detta var kulmen av en utveckling över decennier där den politiska makten i Israel skiftat från sekulära vänsterpartier till den israeliska högern, som bland annat stöttar illegala bosättningar och en sionistisk expansionspolitik.
Snart kom flera rapporter om hur kristna i framför allt Jerusalem började hånas och bokstavligen bespottas på öppen gata. Fenomenet försvarades till och med av vissa israeliska opinionsbildare. Elisha Yered, tidigare talesperson för regeringspartiet Judisk makt (Otzma Yehudit), skrev enligt den israeliska tidningen Haaretz följande om spottandet på X:
”Det är hög tid att nämna att att spotta vid präster och kyrkor är en uråldrig judisk tradition, och det finns till och med en särskild välsignelse i judisk lag som bör läsas när man ser en kyrka.”
Välsignelsen förklaras som ett tack till Gud för att han inte omedelbart straffar dessa idoldyrkare för deras illgärningar.
Till IDF:s radiokanal sa en anonym israelisk man:
– Jag stöder att man bespottar varje kors, varje kristen, för att förnedra dem fullständigt. De [kristna] brukade slakta och massakrera oss.
Sionistiska bosättare brukar specifikt nämna den spanska inkvisitionen, pogromer och korståg.
År 2023 blev attackerna så vanliga att israelisk polis tvingades klä ut sig till munkar och präster för att gripa gärningsmän. Kristna kyrkogårdar vandaliserades, statyer förstördes och klosterfasader täcktes med slagord som ”Död åt de kristna!” Tystnaden från Netanyahus regering tolkades bland de kristna som ett godkännande.
– När det inte kommer någon reaktion från regeringen så uppmanas bara dessa människor att bete sig på samma sätt, men det gör också att vi känner att regeringen vill bete sig såhär mot de kristna minoriteterna, sa fader Aghan Gogchian, som är kansler vid det armeniska patriarkatet i Jerusalem, i en kommentar till Reuters.
I stället diskuterade de israeliska politikerna hur man skulle kunna stoppa kristendomen. Två Knesset-ledamöter från Netanyahus regeringskoalition lämnade exempelvis in en motion om att kriminalisera försök att konvertera personer till andra religioner. Eftersom judendomen inte missionerar var motionen riktad direkt mot de kristna samfunden. Att kristna var den främsta måltavlan bekräftades också av de två ledamöterna.
Enligt förslaget skulle till exempel försök att motivera varför Jesus är Messias och Guds son i ett, straffas med ett års fängelse. Om det riktades till en minderårig skulle straffet vara två års fängelse. Det skulle gälla också om konverteringsförsöken inte var publika, utan skedde privat mot en enskild person, ”direkt, digitalt, via brev eller on-line”.
Kristna oroade
Efter en rad attacker år 2023 kände sig Franciskanska bröderna i Heliga landets kustodiat manade att gå ut med ett offentligt uttalande, där de beskrev våldet. Bland annat skriver de om en incident då ”en grupp religiösa judar gick in genom Nya porten” nära deras högkvarter och gick till attack mot kristna turister samtidigt som de vandaliserade inventarierna, ”kastade stolar, bord och glas, och förvandlade det kristna kvarteret till ett slagfält”. Enligt de Katolska ordinarierna i Heliga landet anlände inte polisen på en timme, trots att de har hög närvaro i Jerusalem, men när de väl gjorde det förde de bort angriparna.
Franciskanerna skriver vidare att de följer med oro ”den eskalerande utvecklingen med våld och hat mot den kristna gruppen i Israel”, och konstaterar:
”Det är ingen tillfällighet att legitimeringen av diskriminering och våld i den allmänna debatten och dagens politiska miljö också resulterar i hat och våldshandlingar mot de kristna.”
Gazas kyrkor bombas
När Hamas angrep Israel i oktober 2023 skiftade världens uppmärksamhet från de kristna kvarteren i Jerusalem till Gaza, som då började utsättas för omfattande hämndaktioner från den israeliska krigsmakten. Även där har den lilla kristna befolkningen, redan nere på knappt tusen personer, drabbats hårt.
En av de första helgedomarna i Gaza att angripas av IDF var den grekisk-ortodoxa Sankt Porfyrios kyrka, dit hundratals civila hade tagit sin tillflykt. Enligt rapporter dog minst 18 personer när kyrkan angreps av israeliskt stridsflyg.
Gazas enda katolska kyrka, Heliga familjens kyrka, har träffats flera gånger. I december 2023 dödades en kvinna och hennes dotter av en israelisk prickskytt när de rörde sig inne på kyrkans område. Sommaren 2025 besköts kyrkan av stridsvagnseld som dödade tre och skadade bland andra församlingsprästen fader Gabriel Romanelli.
Attacken på Heliga familjens kyrka fick mycket uppmärksamhet och fördömdes av såväl påven Leo XIV som en rad europeiska politiker. IDF:s utspel om att beskjutningen var ett misstag köptes inte av Romersk-katolska kyrkans överhuvud i området, den latinske patriarken av Jerusalem, som beskrev incidenten som en medveten attack på civilpersoner på en helig plats.
Också i grannlandet Libanon har IDF sprängt flera kyrkor, bland dem värdefulla kulturarv.
Den sista kristna staden på Västbanken vädjar om hjälp
Den 7 juli i år angrep israeliska bosättare den lilla staden Taybeh med lite över tusen invånare, den sista kristna staden på Västbanken. I syfte att driva ut de kristna invånarna startade man en eldsvåda vid en historisk kyrkogård och en kyrka från 400-talet, en av de äldsta i landet.
Enligt ett uttalande från stadens religiösa ledare, latinska, grekisk-katolska och grekisk-ortodoxa, var det bara tack vare invånarnas och brandkårens snabba ingripande som kyrkan kunde räddas från en katastrof.
Prästerna fördömer de judiska bosättarnas ”serie av systematiska attacker”. De dokumenterade attackerna blir allt fler och grövre, och hotar enligt de kristna företrädarna stadens heliga platser och egendom. Att myndigheterna förblir tysta om trakasserierna förvärrar bara känslan av utsatthet. De vädjar därför till omvärlden om hjälp och skydd.
Taybeh, cirka 15 kilometer från Jerusalem, tros vara synonym med den bibliska staden Ephraim/Aphram, där Jesus tog sin tillflykt innan hans lidande och död på korset.
Kristen sionism och västvärldens svek
Trots att den israeliska staten inte bara är fientligt inställd mot kristna utan öppet och medvetet använder våld mot den hotade minoritetsgruppen, har stödet för Israel bland kristna amerikaner och republikaner troligtvis aldrig varit starkare. När Heliga familjens kyrka besköts med israelisk stridsvagnseld kommenterade Joel Berry, redaktör på högerkristna och satiriska The Babylon Bee, incidenten på X med att försvara IDF.
”Detta kommer inte att bli lätt för folk att höra, men det finns bara omkring 200 troende katoliker kvar i Gaza och de stödjer alla Hamas.”
Tucker Carlson intervjuade som en av få Israelkritiska högerpersonligheter under sommaren den starkt övertygade sionisten och republikanske senatorn Ted Cruz. När senatorn fick frågan om varför man ska stödja Israel snarare än kristna i området svarade han:
– Som kristen som växte upp i söndagsskolan lärde jag mig från Bibeln: ”De som välsignar Israel ska bli välsignade, och de som förbannar Israel ska bli förbannade”. Och ur mitt perspektiv vill jag hellre vara på den sida som får välsignelsen.
Den hårt pressade Cruz hävdade dessutom att det Israel som beskrevs i Gamla testamentet för tusentals år sedan enligt honom är samma sak som den moderna staten Israel.
Cruz, Berry och många andra konservativa opinionsbildare tillhör eller är starkt påverkade av den kristna gruppen som brukar kallas ”evangelikaler”. Dessa har implementerat en religiös syn på judar och staten Israel där dessa ersatt kristenheten som ”Guds utvalda folk”. Bland dessa har det blivit allt vanligare att resa till Israel för att arbeta som volontär åt israeliska myndigheter eller IDF. Antalet ökade drastiskt efter 7 oktober-attackerna och förra året uppskattade Israels turistministerium att minst 500 av de cirka 3 000 turister som dagligen anländer till landet är kristna sionister från USA och andra länder i Väst som kommit för att på olika sätt hjälpa den judiska staten.
Fares Abraham, en kristen palestinier bosatt i USA, har skrivit mycket om frustrationen bland kristna i Palestina när trosfränder i Väst väljer att ignorera deras svårigheter för att i stället stötta deras fiender.
”En betydande grupp [inom den amerikanska kristenheten] förblir antingen likgiltiga eller ger ovillkorligt stöd till den moderna staten Israel och många av dess avhumaniserande policyer […] Som ytterligare ett hån mot lidandet har vissa kristna evangelikala ledare använt Bibeln för att rättfärdiga och legitimera kriget i Gaza, som om det vore en konflikt mellan det bibliska Israel och Guds fiender”, konstaterar han i en artikel i The New Republic.
För tusen år sedan organiserade västerlandet korståg till det heliga landet med löften om att skydda de kristna, som även då utsattes för förföljelse. I dag står dessa kristna nästan ensamma – kvar i ruinerna av det som en gång var både deras hem och deras arv, medan västvärldens stöd i första hand går till de som förföljer och dödar dem.