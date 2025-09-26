De sista kristna i det heliga landet: Glömda, trakasserade och snart borta

Innan staten Israel grundades 1948 fanns en betydande kris­ten minoritet i området, som då var känt som Palestina. I Betlehem på Västbanken – som traditionellt ses som Jesu födelsestad – var då exempelvis 86 procent av invånarna kristna. En folkräkning 1922 noterade över 5 500 kristna mot drygt 1 200 muslimer och bara två judar. Idag har andelen kristna i Bet­lehem sjunkit till under tio procent.

Redan 2016 beskrev gymnastikläraren Walid al-Shatleh sin vardag i Betlehem i en intervju med National Catholic Reporter.

– Vi känner att det inte finns nå­gon framtid för oss i det här landet. Jag kan resa till Europa och röra mig fritt mellan länder, till och med läm­na mitt pass [på hotellet]. Men här måste jag visa legitimation överallt jag går, jag måste passera vägspärrar varje dag. Jag kan inte besöka Heliga gravens kyrka, jag brukade gå dit en gång i månaden men nu behöver jag ett särskilt tillstånd.

– Vi lever som djur i en bur på ett zoo, det finns bara en utgång och en ingång och det är ett papper från de israeliska myndigheterna som anger när jag kan åka till Jerusalem och vid vilken tidpunkt.

Denna utveckling speglar tren­den i hela Mellanöstern, där kristna minoriteter minskat dramatiskt ge­nom utvandring, lägre nativitet och politiskt förtryck. För de palestinska kristna är det dock inte främst isla­mistisk extremism som pressar dem, utan snarare Israels myndigheter och den ultra-ortodoxa befolkningen.

Och det är inte bara lokala kristna som utgör måltavlan. Även utländ­ska besökare och pilgrimer – ofta sådana som älskar Israel – bespottas och trakasseras.

Spott, hån och attacker i Jerusalem

Sedan Benjamin Netanyahu bildade regering med stöd av några av Isra­els mest extrema och antikristna par­tier har rapporter om trakasserier mot kristna dessutom ökat. Detta var kulmen av en utveckling över decen­nier där den politiska makten i Israel skiftat från sekulära vänsterpartier till den israeliska högern, som bland annat stöttar illegala bosättningar och en sionistisk expansionspolitik.

Snart kom flera rapporter om hur kristna i framför allt Jerusalem börja­de hånas och bokstavligen bespottas på öppen gata. Fenomenet försvara­des till och med av vissa israeliska opinionsbildare. Elisha Yered, tidi­gare talesperson för regeringspartiet Judisk makt (Otzma Yehudit), skrev enligt den israeliska tidningen Haa­retz följande om spottandet på X:

”Det är hög tid att nämna att att spotta vid präster och kyrkor är en uråldrig judisk tradition, och det finns till och med en särskild välsig­nelse i judisk lag som bör läsas när man ser en kyrka.”

Välsignelsen förklaras som ett tack till Gud för att han inte omedelbart straffar dessa idoldyrkare för deras illgärningar.

Till IDF:s radiokanal sa en ano­nym israelisk man:

– Jag stöder att man bespottar varje kors, varje kristen, för att för­nedra dem fullständigt. De [kristna] brukade slakta och massakrera oss.

Sionistiska bosättare brukar spe­cifikt nämna den spanska inkvisitio­nen, pogromer och korståg.

År 2023 blev attackerna så vanliga att israelisk polis tvingades klä ut sig till munkar och präster för att gripa gärningsmän. Kristna kyrkogårdar vandaliserades, statyer förstördes och klosterfasader täcktes med slag­ord som ”Död åt de kristna!” Tyst­naden från Netanyahus regering tolkades bland de kristna som ett godkännande.

– När det inte kommer någon re­aktion från regeringen så uppmanas bara dessa människor att bete sig på samma sätt, men det gör också att vi känner att regeringen vill bete sig så­här mot de kristna minoriteterna, sa fader Aghan Gogchian, som är kans­ler vid det armeniska patriarkatet i Jerusalem, i en kommentar till Reu­ters.

I stället diskuterade de israeliska politikerna hur man skulle kunna stoppa kristendomen. Två Knesset-ledamöter från Netanyahus reger­ingskoalition lämnade exempelvis in en motion om att kriminalisera försök att konvertera personer till andra religioner. Eftersom judendo­men inte missionerar var motionen riktad direkt mot de kristna samfun­den. Att kristna var den främsta mål­tavlan bekräftades också av de två ledamöterna.

Enligt förslaget skulle till exempel försök att motivera varför Jesus är Messias och Guds son i ett, straffas med ett års fängelse. Om det riktades till en minderårig skulle straffet vara två års fängelse. Det skulle gälla ock­så om konverteringsförsöken inte var publika, utan skedde privat mot en enskild person, ”direkt, digitalt, via brev eller on-line”.

Kristna oroade

Efter en rad attacker år 2023 kände sig Franciskanska bröderna i Heliga landets kustodiat manade att gå ut med ett offentligt uttalande, där de beskrev våldet. Bland annat skriver de om en incident då ”en grupp religiösa judar gick in genom Nya por­ten” nära deras högkvarter och gick till attack mot kristna turister samti­digt som de vandaliserade inventari­erna, ”kastade stolar, bord och glas, och förvandlade det kristna kvarte­ret till ett slagfält”. Enligt de Katolska ordinarierna i Heliga landet anlände inte polisen på en timme, trots att de har hög närvaro i Jerusalem, men när de väl gjorde det förde de bort angriparna.

Franciskanerna skriver vidare att de följer med oro ”den eskalerande utvecklingen med våld och hat mot den kristna gruppen i Israel”, och konstaterar:

”Det är ingen tillfällighet att legiti­meringen av diskriminering och våld i den allmänna debatten och dagens politiska miljö också resulterar i hat och våldshandlingar mot de kristna.”

Gazas kyrkor bombas

När Hamas angrep Israel i oktober 2023 skiftade världens uppmärk­samhet från de kristna kvarteren i Jerusalem till Gaza, som då började utsättas för omfattande hämndaktio­ner från den israeliska krigsmakten. Även där har den lilla kristna befolk­ningen, redan nere på knappt tusen personer, drabbats hårt.

En av de första helgedomarna i Gaza att angripas av IDF var den gre­kisk-ortodoxa Sankt Porfyrios kyrka, dit hundratals civila hade tagit sin tillflykt. Enligt rapporter dog minst 18 personer när kyrkan angreps av israeliskt stridsflyg.

Gazas enda katolska kyrka, Heliga familjens kyrka, har träffats flera gånger. I december 2023 dödades en kvinna och hennes dotter av en isra­elisk prickskytt när de rörde sig inne på kyrkans område. Sommaren 2025 besköts kyrkan av stridsvagnseld som dödade tre och skadade bland andra församlingsprästen fader Gab­riel Romanelli.

Attacken på Heliga familjens kyr­ka fick mycket uppmärksamhet och fördömdes av såväl påven Leo XIV som en rad europeiska politiker. IDF:s utspel om att beskjutningen var ett misstag köptes inte av Ro­mersk-katolska kyrkans överhuvud i området, den latinske patriarken av Jerusalem, som beskrev incidenten som en medveten attack på civilper­soner på en helig plats.

Också i grannlandet Libanon har IDF sprängt flera kyrkor, bland dem värdefulla kulturarv.

Den sista kristna staden på Västbanken vädjar om hjälp

Den 7 juli i år angrep israeliska bo­sättare den lilla staden Taybeh med lite över tusen invånare, den sista kristna staden på Västbanken. I syf­te att driva ut de kristna invånarna startade man en eldsvåda vid en his­torisk kyrkogård och en kyrka från 400-talet, en av de äldsta i landet.

Enligt ett uttalande från stadens religiösa ledare, latinska, grekisk-katolska och grekisk-ortodoxa, var det bara tack vare invånarnas och brandkårens snabba ingripande som kyrkan kunde räddas från en katastrof.

Prästerna fördömer de judiska bosättarnas ”serie av systematiska attacker”. De dokumenterade at­tackerna blir allt fler och grövre, och hotar enligt de kristna företrädarna stadens heliga platser och egendom. Att myndigheterna förblir tysta om trakasserierna förvärrar bara käns­lan av utsatthet. De vädjar därför till omvärlden om hjälp och skydd.

Taybeh, cirka 15 kilometer från Je­rusalem, tros vara synonym med den bibliska staden Ephraim/Aphram, där Jesus tog sin tillflykt innan hans lidande och död på korset.

Kristen sionism och västvärldens svek

Trots att den israeliska staten inte bara är fientligt inställd mot kristna utan öppet och medvetet använder våld mot den hotade minoritetsgrup­pen, har stödet för Israel bland kristna amerikaner och republikaner troligt­vis aldrig varit starkare. När Heliga familjens kyrka besköts med israelisk stridsvagnseld kommenterade Joel Berry, redaktör på högerkristna och satiriska The Babylon Bee, incidenten på X med att försvara IDF.

”Detta kommer inte att bli lätt för folk att höra, men det finns bara om­kring 200 troende katoliker kvar i Gaza och de stödjer alla Hamas.”

Tucker Carlson intervjuade som en av få Israelkritiska högerperson­ligheter under sommaren den starkt övertygade sionisten och republikan­ske senatorn Ted Cruz. När senatorn fick frågan om varför man ska stödja Israel snarare än kristna i området svarade han:

– Som kristen som växte upp i sön­dagsskolan lärde jag mig från Bibeln: ”De som välsignar Israel ska bli välsignade, och de som förbannar Is­rael ska bli förbannade”. Och ur mitt perspektiv vill jag hellre vara på den sida som får välsignelsen.

Den hårt pressade Cruz hävdade dessutom att det Israel som beskrevs i Gamla testamentet för tusentals år sedan enligt honom är samma sak som den moderna staten Israel.

Cruz, Berry och många andra kon­servativa opinionsbildare tillhör eller är starkt påverkade av den kristna gruppen som brukar kallas ”evang­elikaler”. Dessa har implementerat en religiös syn på judar och staten Israel där dessa ersatt kristenheten som ”Guds utvalda folk”. Bland dessa har det blivit allt vanligare att resa till Israel för att arbeta som volontär åt israeliska myndigheter eller IDF. Antalet ökade drastiskt efter 7 okto­ber-attackerna och förra året upp­skattade Israels turistministerium att minst 500 av de cirka 3 000 turister som dagligen anländer till landet är kristna sionister från USA och andra länder i Väst som kommit för att på olika sätt hjälpa den judiska staten.

Fares Abraham, en kristen palesti­nier bosatt i USA, har skrivit mycket om frustrationen bland kristna i Pa­lestina när trosfränder i Väst väljer att ignorera deras svårigheter för att i stället stötta deras fiender.

”En betydande grupp [inom den amerikanska kristenheten] förblir antingen likgiltiga eller ger ovill­korligt stöd till den moderna staten Israel och många av dess avhuma­niserande policyer […] Som ytterli­gare ett hån mot lidandet har vissa kristna evangelikala ledare använt Bibeln för att rättfärdiga och legiti­mera kriget i Gaza, som om det vore en konflikt mellan det bibliska Israel och Guds fiender”, konstaterar han i en artikel i The New Republic.

För tusen år sedan organiserade västerlandet korståg till det heliga landet med löften om att skydda de kristna, som även då utsattes för för­följelse. I dag står dessa kristna näs­tan ensamma – kvar i ruinerna av det som en gång var både deras hem och deras arv, medan västvärldens stöd i första hand går till de som för­följer och dödar dem.