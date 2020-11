De verkliga och allvarliga skälen bakom begynnande global matbrist döljs

UTRIKESREDAKTÖREN HAR ORDET

Majs på konserv är den senaste i raden av matvaror som det nu enligt främst amerikanska systemmedier råder brist på, men enbart på grund av coronarestriktioner och nedstängningar. Hyllor i mataffärer i USA och runt om i världen gapar inte tomma i någon större omfattning ännu, även om det förekommer på sina platser, men det är tydligt att många produkter blivit svåra att få tag på. Detta trots att ingen panikanstormning och hamstring inför den andra vågen av nedstängningar, som nu påbörjats i bland annat Europa, ännu har skett.

Olika internationella organisationer som till exempel FN varnar sedan tidigare i år för både matbrist, ökande hunger och kommande svält. Dessa rapporter har på senare tid även letat sig in i systemmedierna. De presenterar alla samma förklaringar. Det beror främst på störda distributionskedjor på grund av coronarestriktioner, säger etablissemangets medier, samtidigt som de starkt propagerar för fler nedstängningar och mer restriktioner.

De pekar också ut själviska människor som hamstrar och likaledes själviska regeringar som med förhatlig nationalism bara bryr sig om sin egen befolkning. De tomma hyllorna i mataffären beror således enbart på problem med logistik, hamstring eller (temporärt) ökad efterfrågan samt protektionism, om man får tro dessa medier.



Som vi visar i veckans reportage så är detta en sanning med mycket, mycket stor modifikation. Coronarestriktioner och då inte minst sådana som förhindrat att bönderna kunnat så eller skörda – beroende på allt från uteblivna leveranser av reservdelar eller frön, till arbetskraft som förbjuds resa eller arbeta – har såklart skapat mycket allvarliga störningar av både matproduktion och distribution. Men även här kan vi dock notera att systemmedia uteslutande fokuserar på distributionen, aldrig den än mer kritiska – speciellt på lite längre sikt – produktionen.

Liknande selektiv rapportering görs när systemmedia rapporterar om påstådda virusutbrott på matbearbetningsanläggningar som till exempel slakterier, så dessa måste stängas ner, vilket skett i oproportionerligt stor omfattning inte minst i USA och Storbritannien. Då är det skräckreportage om virus och arbetarnas rädsla det fokuseras på – sällan eller aldrig hur det kan påverka matsäkerheten. Det kan låta som ett marginellt och temporärt problem, men stängda slakterier betyder ofta att bönderna måste avliva djuren som skulle ha bearbetats där. Bönderna kan inte behålla osålda djur, som varje dag medför extra kostnader. Många miljoner kycklingar och andra djur har därför avlivats och grävts ner runt om i världen. Detta samtidigt som miljoner människor – med förlorade inkomster och besparingar på grund av virusrestriktioner – nu på allvar börjar få svårt att få mat på bordet.

Många tror att matbrist bara drabbar fattiga länder, det är dock inte så enkelt. I USA publicerade regeringen en rapport i början av september som visar att 46,4 miljoner amerikaner då var beroende av statliga matkuponger för sitt uppehälle. Det motsvarar cirka 14 procent av befolkningen. Och ekonomer förväntar sig inte någon förbättring så länge den höga arbetslösheten fortsätter.

Helt klart är att i länder där befolkningen lägger hälften eller mer av sin dagliga inkomst på mat är mer sårbara än andra. Vi har sett brödkravaller i Nordafrika och Mellanöstern år 2011, vilket kom att övergå i det som blev känt som den Arabiska våren. Detta trots att det globala priset på olika spannmål ”bara” gick upp med cirka det dubbla under denna period. Man kan bara ana vad det skulle få för konsekvenser om priset sköt i höjden ännu mer, samtidigt som befolkningen upplever tidigare oskådade inkomstbortfall även i den industrialiserade delen av världen, som i till exempel USA.

Systemmediernas ovilja att rapportera om just problem med själva matproduktionen, oaktat om det rör jordbruk eller djurhållning, är systematiskt och vi kan vara tämligen säkra på att det är medvetet valt. Dels för att det är så omfattande att det inte går att missa, dels för att de i sin rapportering uppenbart vilseleder sina läsare. I veckans reportage tar vi som exempel att systemmedia skriver om Kinas ”växande svinbestånd”, trots att hälften av Kinas alla grisar nyligen har avlivats, och att man hävdar att bearbetningsförmågan för en gröda ökat, men utelämnar att produktionen samtidigt kraftigt minskat. Det sker inte gång på gång av misstag.

Även i Sverige har nu skyltar börjat dyka upp som förklarar varför främst färskvaror ibland börjat saknas (se bilden). Sverige är det troligen mest förskonade landet i världen från både samhällsförlamande nedstängningar och frihetsinskränkande restriktioner i Covid-19:s namn – en pandemi med en dödlighet så låg att den knappt är mätbar i något lands befolkningar sedan maj. Det gör dock inte vårt avlånga land i norr immunt mot vare sig global matbrist eller de olika tråkigheter som brukar följa på det.

På skylten, som en av våra läsare skickat in ett foto av, framgår att ICA bland annat förklarar problemen med att efterfrågan i världen ökat. Det är sant att på vissa håll försöker oroliga människor bygga matlager hemma, men det är knappast frukt och grönt som de hamstrar, och hamstringen är långt ifrån lika stor denna gång som under våren. Liknande förklaringar återfinns dock även i en rad systemmedier, detta trots att restriktionerna medfört att i vissa länder har inte mindre än två av tre restauranger gått i konkurs, resterande matställen står halvtomma, och skolor och institutioner håller stängt. Det är sådana storkök som i normala fall står för en stor del av matförbrukningen, då de förbrukar betydligt mer mat per servering än vad vanliga hushåll gör. Det gör rapporteringen än mer missvisande.

Sverige har hög matsäkerhet och svenskar hör till de folk som spenderar minst andel av sin disponibla inkomst på mat. Det ger en rejäl buffert mot följdverkningarna av en global matbrist och de prisökningar det ger, men det förutsätter att produktionsstörningar är begränsade i tid och rum. Nu har vi dock sedan åtminstone 2019 sett mycket omfattande sådana, inte minst genom upprepade och allvarliga naturkatastrofer över hela världen. Inte sällan beroende på extremväder av olika slag. Systemmedia rapporterar gärna om värme, torka och bränder – vilka också bidragit till den allt värre matsituationen – men är knäpptysta när det blivit kallare och molnigare, vilket lett till ökande nederbörd och på sina håll förödande översvämningar och snöfall under odlingssäsongen. Att just detta ökat dramatiskt sedan förra året och nu troligen utgör det främsta skälet till den nu begynnande globala matbristen, samtidigt som allmänheten hålls ovetande om detta, är mycket illavarslande.

Nya Tider har följt utvecklingen noga och när också FN i april gick ut med varningar om global matbrist har vi följt upp detta med flera artiklar (se NyT v.15/2020, v.32/2020). Restriktionerna kring pandemin har gjort situationen värre, men hotet om matbrist började bli påtagligt långt tidigare, på grund av olika naturfenomen, bland annat ett allt kyligare klimat i Nordamerika.

Att dessutom inget tyder på att extremvädret eller konsekvenserna av pandemi­åtgärderna runt om i världen kommer mildras – utan snarare tvärtom – är skäl nog även för oss svenskar att på allvar se om vårt hus, både som nation och individer.