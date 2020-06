Övningen började redan någon dag innan med ett amerikanskt besök hos Drawsko Pomorskies borgmästare och hans tjänstemän. Med hjälp av tolken tackade överste Scott O’Neal för den lilla kommunens (cirka 17 tusen invånare) vänliga mottagande och all logistisk hjälp.

Invigningsdagen var det försvarsministern Mariusz Blaszczak som talade enbart i superlativer om det polsk-amerikanska militära samarbete. Together we are stronger var hans avslutande mening i det korta tal ministern höll vid invigningen. Vid hans sida fanns general Brett Sylvia (Fort Hood, 1st Cavalry Division), även han med positiva omdömen om samarbetet. Den polske ministern underströk vikten av en stark Natoflank i öster. Det gillas säkert av den amerikanska militären, men vissa forskare i Tyskland varnar för dessa strategier. Professor Carlo Masala från Universität der Bundeswehr i München varnar för denna flankförflyttning från västra Tyskland till norra Polen.