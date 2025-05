Det är president Vladimir Putins tal i Moskva och den nyvalde påven Leo XIV:s första predikan i Sixtinska kapellet i Rom som många analytiker väntat på. Dessa tal blev en markering av positionstagande och riktlinjer i den politiska och den kristna världen.

Den militära paraden i Moskva började klockan 10 moskvatid. Leninmausoleet blev i vanlig ordning ombyggd till sittplatser för inbjudna gäster. En perfekt synkroniserad parad ägde rum på det berömda Röda torget. Det viktiga är emellertid vilka gäster som fanns på åskådarplatserna.

Statschefer från 29 länder hedrade den ryske presidenten med sin närvaro. Den viktigaste personen var självfallet Kinas ledare Xi Jinping. Placeringen på president Putins högra sida med två tolkar bakom visade mer än tydligt vikten av detta möte. En annan viktig politisk signal var frånvaron av Frankrikes ambassadör, trots att man direktsände paraden under en timme. Däremot markerade USA sin position i vänlig riktning genom att landets ambassadör hedrade paraden med sin närvaro. En till perfektion genomfört parad med president Putins tal stärkte den nationella stoltheten. ”I dag är vi enade, vår historia och vår kultur är heliga för oss”, var den ryske presidentens budskap. Paraden avslutades med de berömda T-34 stridsvagnar som under andra världskriget gjorde en stor insats under Sovjetunionens krig mot Tyskland.