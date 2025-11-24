Den amerikanska diplomatins kollaps: Från strategisk statskonst till politiskt spektakel

Den 28 oktober 2025, un­der en presskonferens i Minsk, Vitryssland, avslöjade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att president Trumps personlige sändebud, Steve Witkoff, hade rest till Moskva med ett amerikanskt förslag en vecka innan de två statscheferna möttes i Alaska. Utan att gå in på detaljer uppgav Lavrov att president Putin ansåg att Witkoffs förslag var acceptabelt som grund för förhandlingar om att avslu­ta konflikten i Ukraina. I Alaska, efter att den ryska sidan hade bekräftat med Witkoff att deras förståelse av förslaget var korrekt, tvekade presi­dent Trump och sade att han behöv­de rådfråga Washington och dess eu­ropeiska allierade innan han kunde svara. Som Lavrov uttryckte det vän­tar alltså Moskva på ”ett amerikanskt svar på ett amerikanskt förslag”.

Om Lavrovs uttalande är korrekt fångar det den tragikomiska kollap­sen av en sammanhållen linje i USA:s diplomati. Dessutom är denna brist på klarhet desto mer häpnadsväck­ande med tanke på att Trump nu gjort helt om – från att i Alaska ha sagt att ett bredare fredsavtal, inte ett eldupphör, behövdes för att av­sluta konflikten, till att nu kräva ett fullständigt eldupphör. Samtidigt har han godkänt ekonomiska sanktio­ner mot två stora ryska oljeföretag, Rosneft och Lukoil, vilket är en starkt fientlig handling gentemot Moskva.

Dessa förvecklingar är mer än en pinsamhet. De signalerar institutio­nell upplösning. En global supermakt som en gång var skicklig på att sätta agendor och genomföra överens­kommelser stapplar nu från kris till kris genom ombud utan mandat. Trumps utrikespolitik har reducerats till skryt, sanktioner och skrämseltak­tik, utan strategisk tydlighet, kontinu­itet eller respekt för diplomati som en disciplinerad praktik.

Witkoff-uppdraget: En studie i dysfunktionalitet

Att välja Steve Witkoff, en fastighets­utvecklare utan diplomatisk bak­grund, som sändebud för ett känsligt förslag understryker denna nedgång. Tidigare presidenter skickade perso­ner med tyngd och expertis. Frank­lin Roosevelt anförtrodde W. Averell Harriman att vara hans personlige sändebud till Josef Stalin och hjälpa till att samordna de allierades krigs­insatser. Under Dwight Eisenhower byggde John Foster Dulles allians­strukturer och diplomati under Suez- och Formosakriserna. Under Kennedyadministrationen argumen­terade Adlai Stevenson i FN för USA:s hållning under Kubakrisen. Under Nixon bedrev Henry Kissinger skyt­teldiplomati som ledde till öppningen gentemot Kina. Under Reagans år var George Shultz och Paul Nitze tung­viktare inom rustningskontroll som genom komplicerade förhandlingar med Sovjetunionen drev igenom INF-fördraget (fördraget om medeldis­tansrobotar).

I Trumps fall har lojalitet och af­färsinstinkt ersatt kompetens. Enligt Lavrov var Witkoffs förslag, som enligt analytiker och medier sades innebära att Ukraina skulle dra sig tillbaka från Donetsk i utbyte mot att striderna frystes längs de nuvarande linjerna i Zaporizjzja och Cherson, tillräckligt konkret för att Putin skulle acceptera det som grund för samtal.

Även om det inte har kommit nå­gon officiell bekräftelse från rysk sida om vad Putin accepterade före mötet i Alaska, är poängen att den lilla tro­värdighet som Witkoffs besök hade byggt upp helt enkelt försvann när Trump tvekade att bekräfta förslaget. Budskapet till Moskva och världen var tydligt: USA talar inte längre med en enhetlig röst. Ett sändebud levere­rar ett förslag som presidenten sedan inte vill ta ansvar för.

Utrikesdepartementets institutionella urholkning

Sönderfallet kan inte förstås utan att se Utrikesdepartementets förfall. Den professionella kår som en gång samordnade positioner, informerade allierade och hanterade kriser har reducerats till byråkratisk irrelevans, medan beslutsfattandet har flyttat till nationella säkerhetsrådet eller presi­dentens personliga krets.

Förfallet har varit synligt under lång tid. Under Hillary Clinton sig­nalerade en interventionistisk reflex – tydligast i Libyen – att Washington fortfarande föredrog regimskiftespolitik framför framförhandlade slutresultat, vilket urholkade förtro­endet för USA:s löften och efterkrigs­planering. Under Antony Blinken har tyngdpunkten förskjutits ännu mer från förhandling till bestraffning, vilket inneburit maximalistiska sank­tionspaket, moraliserande retorik om ”värderingar” utan genomförbara strategier och uppblåsta koalitions­budskap som alienerat stora delar av det globala Syd, samtidigt som det misslyckats att skapa trovärdiga strukturer för uppgörelser.

I dag förkroppsligar Marco Rubio kongressens ”eskalera först”-kon­sensus, där tvångsmedel prioriteras framför diplomati, vilket drar Utri­kesdepartementet mot en militarise­rad hållning och minskar det politis­ka utrymmet för kompromisser.

Den sammantagna effekten är en häpnadsväckande blandning av in­kompetens, högmod och hökaktighet som har skadat USA:s trovärdighet och prestige mer än någon enskild missbedömning. I dag tvivlar allie­rade på USA:s omdöme, alliansfria stater tvivlar på dess neutralitet och motståndare räknar inte med att USA hedrar sina åtaganden.

Det kortsiktigas triumf och det strategiskas urholkning

Trump har reducerat internationell politik till personliga ”deals”. Utrikes­politiken har blivit en inrikespolitisk show. Åtaganden urholkas av kort­siktiga kalkyler. Witkoff-historien – präglad av ett sändebud från af­färsvärlden, en president som tvekar och en utrikesminister som pekar på motsägelsen — symboliserar ett sys­tem där den ena handen inte längre vet vad den andra gör.

Denna hållning driver en över­driven tilltro till sanktioner som er­sättning för strategi. Oförmögen att förhandla hänfaller Washington åt utpressning. Men sanktioner utan diplomati bestraffar utan att lösa nå­got och alienerar utan att bakbinda. Deras överanvändning signalerar en utmattad strategisk fantasi — särskilt när målet anpassar sig och börjar betrakta sanktionerna som ett ofrån­komligt bakgrundsvillkor.

Om parter inte kan lita på att ett amerikanskt förslag förblir ett ame­rikanskt förslag kommer de att för­handla utan USA eller låta fakta på marken cementeras utan någon po­litisk ram.