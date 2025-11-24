Den amerikanska diplomatins kollaps: Från strategisk statskonst till politiskt spektakel

Den 28 oktober 2025, under en presskonferens i Minsk, Vitryssland, avslöjade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att president Trumps personlige sändebud, Steve Witkoff, hade rest till Moskva med ett amerikanskt förslag en vecka innan de två statscheferna möttes i Alaska. Utan att gå in på detaljer uppgav Lavrov att president Putin ansåg att Witkoffs förslag var acceptabelt som grund för förhandlingar om att avsluta konflikten i Ukraina. I Alaska, efter att den ryska sidan hade bekräftat med Witkoff att deras förståelse av förslaget var korrekt, tvekade president Trump och sade att han behövde rådfråga Washington och dess europeiska allierade innan han kunde svara. Som Lavrov uttryckte det väntar alltså Moskva på ”ett amerikanskt svar på ett amerikanskt förslag”.
Om Lavrovs uttalande är korrekt fångar det den tragikomiska kollapsen av en sammanhållen linje i USA:s diplomati. Dessutom är denna brist på klarhet desto mer häpnadsväckande med tanke på att Trump nu gjort helt om – från att i Alaska ha sagt att ett bredare fredsavtal, inte ett eldupphör, behövdes för att avsluta konflikten, till att nu kräva ett fullständigt eldupphör. Samtidigt har han godkänt ekonomiska sanktioner mot två stora ryska oljeföretag, Rosneft och Lukoil, vilket är en starkt fientlig handling gentemot Moskva.
Dessa förvecklingar är mer än en pinsamhet. De signalerar institutionell upplösning. En global supermakt som en gång var skicklig på att sätta agendor och genomföra överenskommelser stapplar nu från kris till kris genom ombud utan mandat. Trumps utrikespolitik har reducerats till skryt, sanktioner och skrämseltaktik, utan strategisk tydlighet, kontinuitet eller respekt för diplomati som en disciplinerad praktik.
Witkoff-uppdraget: En studie i dysfunktionalitet
Att välja Steve Witkoff, en fastighetsutvecklare utan diplomatisk bakgrund, som sändebud för ett känsligt förslag understryker denna nedgång. Tidigare presidenter skickade personer med tyngd och expertis. Franklin Roosevelt anförtrodde W. Averell Harriman att vara hans personlige sändebud till Josef Stalin och hjälpa till att samordna de allierades krigsinsatser. Under Dwight Eisenhower byggde John Foster Dulles alliansstrukturer och diplomati under Suez- och Formosakriserna. Under Kennedyadministrationen argumenterade Adlai Stevenson i FN för USA:s hållning under Kubakrisen. Under Nixon bedrev Henry Kissinger skytteldiplomati som ledde till öppningen gentemot Kina. Under Reagans år var George Shultz och Paul Nitze tungviktare inom rustningskontroll som genom komplicerade förhandlingar med Sovjetunionen drev igenom INF-fördraget (fördraget om medeldistansrobotar).
I Trumps fall har lojalitet och affärsinstinkt ersatt kompetens. Enligt Lavrov var Witkoffs förslag, som enligt analytiker och medier sades innebära att Ukraina skulle dra sig tillbaka från Donetsk i utbyte mot att striderna frystes längs de nuvarande linjerna i Zaporizjzja och Cherson, tillräckligt konkret för att Putin skulle acceptera det som grund för samtal.
Även om det inte har kommit någon officiell bekräftelse från rysk sida om vad Putin accepterade före mötet i Alaska, är poängen att den lilla trovärdighet som Witkoffs besök hade byggt upp helt enkelt försvann när Trump tvekade att bekräfta förslaget. Budskapet till Moskva och världen var tydligt: USA talar inte längre med en enhetlig röst. Ett sändebud levererar ett förslag som presidenten sedan inte vill ta ansvar för.
Utrikesdepartementets institutionella urholkning
Sönderfallet kan inte förstås utan att se Utrikesdepartementets förfall. Den professionella kår som en gång samordnade positioner, informerade allierade och hanterade kriser har reducerats till byråkratisk irrelevans, medan beslutsfattandet har flyttat till nationella säkerhetsrådet eller presidentens personliga krets.
Förfallet har varit synligt under lång tid. Under Hillary Clinton signalerade en interventionistisk reflex – tydligast i Libyen – att Washington fortfarande föredrog regimskiftespolitik framför framförhandlade slutresultat, vilket urholkade förtroendet för USA:s löften och efterkrigsplanering. Under Antony Blinken har tyngdpunkten förskjutits ännu mer från förhandling till bestraffning, vilket inneburit maximalistiska sanktionspaket, moraliserande retorik om ”värderingar” utan genomförbara strategier och uppblåsta koalitionsbudskap som alienerat stora delar av det globala Syd, samtidigt som det misslyckats att skapa trovärdiga strukturer för uppgörelser.
I dag förkroppsligar Marco Rubio kongressens ”eskalera först”-konsensus, där tvångsmedel prioriteras framför diplomati, vilket drar Utrikesdepartementet mot en militariserad hållning och minskar det politiska utrymmet för kompromisser.
Den sammantagna effekten är en häpnadsväckande blandning av inkompetens, högmod och hökaktighet som har skadat USA:s trovärdighet och prestige mer än någon enskild missbedömning. I dag tvivlar allierade på USA:s omdöme, alliansfria stater tvivlar på dess neutralitet och motståndare räknar inte med att USA hedrar sina åtaganden.
Det kortsiktigas triumf och det strategiskas urholkning
Trump har reducerat internationell politik till personliga ”deals”. Utrikespolitiken har blivit en inrikespolitisk show. Åtaganden urholkas av kortsiktiga kalkyler. Witkoff-historien – präglad av ett sändebud från affärsvärlden, en president som tvekar och en utrikesminister som pekar på motsägelsen — symboliserar ett system där den ena handen inte längre vet vad den andra gör.
Denna hållning driver en överdriven tilltro till sanktioner som ersättning för strategi. Oförmögen att förhandla hänfaller Washington åt utpressning. Men sanktioner utan diplomati bestraffar utan att lösa något och alienerar utan att bakbinda. Deras överanvändning signalerar en utmattad strategisk fantasi — särskilt när målet anpassar sig och börjar betrakta sanktionerna som ett ofrånkomligt bakgrundsvillkor.
Om parter inte kan lita på att ett amerikanskt förslag förblir ett amerikanskt förslag kommer de att förhandla utan USA eller låta fakta på marken cementeras utan någon politisk ram.