Bild: Nya Tider

Den dolda historien bakom psyops: En draksådd som skapar förödelse in i våra dagar

  10:47
Hur globalisterna styr oss i lönndom
Psyops – psykologiska operationer mot en befolkning – används alltmer av de dolda globalistiska krafterna som idag styr våra politiker, institutioner, media och därmed i praktiken både samhällsutvecklingen och stora delar av våra liv. Psyops var en gång något som togs till, inte sällan med användning av falskflaggoperationer, för att uppnå större paradigmskiften. Idag är det dock ett dagligt pågående fenomen i ett växande flöde av fel- och desinformation. Känner du att världen blivit oigenkännlig, obegriplig och förvirrande så är du inte ensam, då det är ett av målen med psyops. I denna analys tittar vi närmare på historien och aktörerna bakom detta farliga fenomen, som helt omformat våra tankar och därmed vår värld.

Har du de senaste åren känt att värl­den känns alltmer främmande och att du inte längre är i kontroll över ditt eget liv eller framtid? Att ”nyheterna” och de offi­ciella narrativen känns alltmer upp­rörande, obehagliga och inte sällan rentutav märkliga och overkliga? Att du av olika skäl tvingas spela med i en utveckling som går emot din egen vilja, din familjs och nations bästa, och att det i sin tur påverkar ditt age­rande och tänkande så till den grad att du motvilligt tvingas hålla dina egna åsikter, känslor och handlingar i schack? Om så är fallet, är du varken ensam eller paranoid.

Beteendevetare varnar

Ovanstående berättar den amerikan­ske beteendevetaren Chase Hughes, en av de främsta inom området, i sina olika publikationer, såsom stu­diematerial, böcker, samt olika vi­deor i ämnet.

Han förklarar att det vi ser till stora delar är en del av en pågående psyop med syfte att bryta ned oss människor. Allestädes närvarande mobiler, surfplattor och datorer med internet och sociala medier får ett allt starkare grepp om oss och stjäl konstant vår uppmärksamhet samti­digt som de formar vår verklighets­uppfattning. De är dock inte orsaken till det som nu sker, utan kan snarare ses som nya och mer effektiva verk­tyg att förmedla något som pågått länge och intensifierats de senaste åren.

Chase Hughes är en välkänd beteendevetenskaplig expert och författare som specialiserar sig på personbaserad underrättelseinhämtning, förhörs- och övertalningstekniker. Han är grundaren av Applied Behavior Research och skaparen av NCI-systemet, som står för Neuro-Cognitive Intelligence (svenska: neurokognitiv intelligens), idag ofta kallat ”guldstandarden” inom beteendevetenskap. Amerikanska militärens underrättelsetjänster, CIA och Fortune 500 Leaders (VD:ar från USA:s 500 största företag) återfinns bland hans kursdeltagare. Hughes har 20 års erfarenhet från den amerikanska flottan, bland annat deras underrättelsetjänst, som han lämnade 2019 inför den så kallade covid-”pandemin”. Han är utbildad inom beteendepsykologi, med forskarutbildningscertifieringar i neurovetenskap från Harvard och Duke samt neuroradiologi från Oxford. I bilden syns ett av hans citat: ”Vi tror att vi känner igen struntprat när vi ser det – men det gör vi inte.” Bild: Success Podcast

 

Det som nu sker planlades enligt Huges för över hundra år sedan på ett kontor i London med till stora delar okända män i kostymer som metodiskt kartlade det mänskliga sinnet.

Det är produkten av deras långa och dolda arbete att först studera mänskligt beteende och sedan i de­talj utforma information som exem­pelvis nyheter och interagerande teknik som sociala medier, som gör att den upprördhet över mer eller mindre osanna nyheter som män­niskor upplever känns beroende­framkallande – att skrämmande nyheter låser oss fast vid skärmen som en hare i strålkastarljuset. Det är det bakomliggande skälet till att så kallad doomscrolling har blivit ett modernt och nedbrytande fenomen som i sig har blivit en del av en hela tiden pågående psyop, som behöver bryta ner målgruppen för maximal effekt.

Ofta är besluten, känslorna, till och med argumenten i ditt huvud egentligen inte dina.

– Chase Hughes

Beteendevetaren förklarar vidare att det är anledningen till att ”en känsla av förtvivlan” har blivit nå­got av ett normaltillstånd för många människor. Det beror inte bara på den de facto negativa utvecklingen i ekonomin och samhället, som i hög­sta grad är verklig, utan mycket på hur denna presenteras av etablis­semangets politiker, ”experter” och medier. På hur de målar upp verk­ligheten och en tänkt mörk framtid, oaktat om det handlar om skenande statsskuld som vi snart inte har råd att betala ens räntan på eller om jor­dens undergång för att vi kör bil och äter kött.

Civila var måltavlan. Bakom fasaden att ”hjälpa” granatschockade soldater, pågick omfattande studier vid Tavistockinstitutet på hur olika trauman genom livet påverkade och formade människor. Det var till stora delar civila försökspersoner, som inte sällan traumatiserades med avsikt för att sedan studera resultatet och hur det kunde användas för att forma massorna. Historiska bilder: Chase Hughes

 

Det finns en anledning till att du vaknar upp med oro och klandrar dig själv för det. Allt detta var noggrant planlagt för länge sedan, efter långa och omfattande studier av mänskligt beteende. Det är studier som Hughes idag är en ledande auktoritet inom, men beslutat att slå larm om och av­slöja för allmänheten. Han menar att när du ser de historiska kopplingar­na, som vi tar upp i denna artikel, och sedan förstår hur de fungerar, vilket vi kommer att beskriva i detalj i kom­mande nummer, så blir du medveten om det, vilket immuniserar dig mot en av vår tids mest farliga och skad­liga fenomen – som bryter ned både människor och samhälle.

Tavistocks draksådd

Beteendevetaren Hughes förklarar att den draksådd som idag plågar vår värld började på Tavistockkliniken i London 1920, som sedermera blev Tavistockinstitutet (se faktaruta), där man bland annat studerade trauma­tiserade soldater från första världs­kriget. De led av granatchock, den term som då användes, något vi idag kallar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det var ingen brist på svårt traumatiserade soldater efter skyttegravskrigets skräck, så Tavistock hade ett enormt forskningsunderlag.

Tavistock Institute of Human Relations grundades i London 1947 och påstår sig vara en ideell välgörenhetsorganisation och samhällsvetenskaplig organisation. Officiellt ägnar de sig åt samhällsvetenskaplig forskning, organisationsutveckling, samhällsplanering och socialpolitik. Institutet hävdar att de har bidragit till områden som organisationspsykologi, gruppdynamik och mediestudier. Det var en utveckling av Tavistock-kliniken som grundades 1920 (se bilden) för att studera traumatiserade soldater direkt efter första världskriget (1914–1919). Här syns The Tavistock Centre’s Gender Identity Development Service (GIDS) som har monopol på att genomföra könsoperationer i England och Wales. De tvingades trots massivt stöd från det globalistiska etablissemanget att stänga den 31 mars 2024. Detta efter en folkstorm, då det visat sig att Tavistock i praktiken hade lurat omyndiga barn att låta sig könsstympas. De hade då hunnit förstöra kropp, sinne, reproduktionsförmåga och framtiden för 9 000 barn, varav 5 000 enbart under åren 2021–2022. Stillbild: The Sun

 

Det presenterades utåt som be­hjärtansvärd traumaterapi, men det var bara en täckmantel, enligt Hug­hes. När Tavistocks anställda beteen­devetare, läkare och sjuksköterskor interagerade med de chockskadade soldaterna så upptäckte de snabbt att trauma inte ”bara” bryter ned människor, utan det ”mjukar upp” dem och gör dem fogliga och mer el­ler mindre viljelösa.

Granatchock troddes bero på nervskador från explosioner, men idag vet forskningen att det handlar om allvarlig psykisk stress från krig, och inte en fysisk nervskada. Här ses 1918 menige Meek, 23 år, som led av fullständig retrograd amnesi (minnesförlust), hysterisk förlamning, kontrakturer (permanent muskelförkortning och stelnad), mutism (oförmåga att tala) och universalbedövning. Han påstods ha blivit helt återställd två och ett halvt år senare. Stillbild: Science Museum

 

Tavistock utförde dock inte bara studier på tidigare soldater, som det fortsatt påstås i historieskrivningen, utan började också utföra allt fler be­teendevetenskapliga experiment på civila, både vuxna och barn.

Tre magiska ord

Kliniken började sedan testa lärdo­marna från krigspsykologin som man studerat. Man applicerade den på hela befolkningar med fokus på att skapa trauman genom att så sorg, förvirring och rädsla i informations­sfären. Tänk för en stund på hur du känner över hur det gamla Sverige gått förlorat, politikers synbart van­sinniga agerande som skadar landet och osäkerheten inför framtiden. Det är just sorg, förvirring och rädsla.

Massmedierna, och då inte minst via tv-apparater som började mass­producerades på 1950-talet och snart stod i var mans hem, blev nya, ef­fektiva och ovärderliga verktyg för manipulatörerna och deras dolda uppdragsgivare. De använde de nya metoderna och verktygen för att ta kontroll över hela befolkningar.

Manipuleras som en bokstavlig marionett. Beteendeforskaren kan göra närmast vad som helst med den kraftigt skakande före detta soldaten med granatchock. En svårt traumatiserad individ tappar kontroll över både sitt sinne och sedan sin kropp. Det var den första delen man var intresserad av för att sedan kunna replikera, men där bomber och granater ersattes av stimulans via informationssfären – ibland förstärkt av kemikalier som fluor (det som finns i nästan all tandkräm, vilket alla använder dagligen utan att tänka på det). Stillbild: YouTube

 

Efter andra världskriget fick Tavistockkliniken delvis ändrade uppgifter, från att studera till att applicera det man lärt sig. Skiftet markerades med att man bytte namn till Tavistockinstitutet och fokus blev nu främst på att manipulera fram samtycke till olika globalistiska agen­dor via media, utbildning och poli­tisk styrning. Deras tydliga fingeravtryck finns på organisationer som Nato, kalla krigets propaganda (tänk gamla atombombsfilmer), mass­reklam och moderna PR-metoder (Public Relations, vars uppgift är att hantera information för att skapa ett positivt rykte eller motsatsen genom svart PR) samt just psyops.

Det är därför inte förvånande att just detta institut var drivande bak­om de senaste årens massiva kam­panj i västvärlden för att erbjuda statssanktionerade könsoperatio­ner för transsexuella, med fokus på omyndiga barn. Det har i flera nya studier visat sig leda till livslångt trauma med köns- och känslomässig förvirring, vidare sorg över förlorad identitet och sociala band samt räds­la för trakasserier och förlorad fram­tid. Återigen samma tre magiska ord.

Lade grunden för psyops

Alla sex i den berömda ”Clark University-gruppen” från 1909 trodde att mänskliga handlingar drivs av dolda, inre krafter. Om de kan förstås och manipuleras så kan individer och hela befolkningar kontrolleras. Därför fokuserade de på att studera det undermedvetna, ett arbete som lade grunden för modern massövertalning och kontroll av befolkningar genom bland annat psyops. Samtliga var psykoanalytiker, utom Stanley Hall som var psykolog.

Foto: Wikipedia

Främre raden fr.v.: Sigmund Freud är känd för sin banbrytande forskning inom neurologi, psykoanalys och gruppsykologi. G. Stanley Hall fokuserade sitt arbete på evolutionär psykologi, vilket har påverkat utbildningssystemet och regeringars sätt att hantera ”ungdomsgruppers störiga beteende”. C. G. Jung studerade det kollektiva omedvetna, som idag används av bland annat marknadsförare och politiska strateger för att utlösa starka känslomässiga reaktioner i stora befolkningsgrupper.

Bakre raden fr.v.: Abraham A. Brill arbetade som konsult åt Bernays för att koppla produkter, som cigaretter, till djupt rotade psykologiska begär. Ernest Jones och Sandor Ferenczi fokuserade på behandling av trauma och neuros, vilket inte är ”social ingenjörskonst”, men helt avgörande för att trigga målgruppen för en psyop.

Omdanade världen

En av de som bakom kulisserna om­format den värld vi lever i är Edward Bernays. Genom att tillämpa sin far­brors, Sigmund Freuds, psykoana­lytiska teorier på marknadsföring och Public Relations (PR) kunde han ”manipulera samtycke” genom att påverka människors undermedvet­na. Hans banbrytande kampanjer, liknande dagens psyops, förändrade fundamentalt den amerikanska kul­turen. Det var han som gjorde ciga­retter till feministiska ”Frihetsfack­lor”, ”symboler för frigörelse och jämlikhet med män”. Cigaretter har sedan dess dödat ungefär 70 miljo­ner kvinnor fram till idag.

Edward Bernays (1891–1995) föddes i Wien i en judisk familj och var brorson till den kände psykoanalytikern Sigmund Freud. Den österrikisk-amerikanske ”mind control-pionjären” Bernays anses allmänt vara fadern till det vi kallar PR. Bernays revolutionerade branschen genom att tillämpa psykoanalys på massövertalning, en teknik han kallade ”samtyckets ingenjörskonst”, det vill säga frammanipulerat samtycke. I bilden syns ett av hans mer kända citat: ”Propaganda är den osynliga regeringens verkställande makt.” Idag kallar vi det den djupa staten (engelska: The Deep State). Bild: X

 

Bernays påverkade även global politik genom att utforma amerikan­ska presidenters image och orkest­rera propagandakampanjer som be­redde väg för olika CIA-operationer.

Ett sådant exempel är när CIA år 1954 störtade Guatemalas demokra­tiskt valde president Jacobo Árbenz Guzmán för att säkra intressen för det amerikanska företaget Uni­ted Fruit Company (idag Chiquita Brands International). Operationen gick under namnet BPSUCEES, där BP stod för Politics-Banana, som syf­tade till både operationens mål och att målet ansågs vara en så kallad ba­nanrepublik. Namnvalet ska ses i lju­set av att kuppen till mycket stor del involverade psykologiskt krigföring och subversion. Det skedde genom allt sprida desinformation och rädsla genom bland annat falska radio­sändningar, som gav intrycket av en massiv och framgångsrik rebellinva­sion, folkuppror och förräderi inom den politiska och militära ledningen. Inget var sant, men landet lamslogs, liksom både den politiska och militä­ra ledningen, som gav sig utan strid. Vi kommer att i nästa nummer be­skriva just denna operation mer i de­talj, då den tydligt visar hur en psyop kan gå till i praktiken.

Berney lyckades vidare med konststyckena att få hela västvärl­den att införa sexualundervisning i skolorna, förvandla begär till ett vapen, skapa konsumtionskulturen, framställa rökning som hälsosamt, få krig att framstå som en nödvän­dighet för demokrati, som i sin tur gjordes känslostyrd.

Lucky Strike ratades av den nya målgruppen kvinnor och marknadsundersökningar visade att det berodde på den gröna färgen. Beteendeexperten Bernays hyrdes in för att skapa en attraktiv förpackning utifrån sina unika kunskaper om människors sinnen och undermedvetna. Han valde dock att behålla den gröna färgen och i stället manipulera hela USA:s befolkning att uppfatta just den gröna färgen som trendig, och därför få begär efter produkter i den färgen. Försäljningen sköt sedan i höjden, med exakt samma cigarettpaket som innan den till synes orelaterade PR-kampanjen. Bild: The American Tobacco Company

 

Hans kanske största kända bedrift (de största var dolda) var när ciga­rettillverkaren American Tobacco Company hyrde honom för att ändra utformningen och färgen på sina då ikoniska och välkända gröna Lucky Strike-paket. Detta för att göra dem attraktiva för den nya målgruppen kvinnor, som visade sig ogilla dem. Han ändrade inte paketen, till före­tagets förvåning, utan hela USA:s befolknings uppfattning om Lucky Strike och deras gröna paket, något som sedan även spreds utanför USA. Detta uppnåddes efter en massiv kampanj där han skapade illusionen av att grönt var den nya och opti­mala modetrenden. Hans metoder involverade allt från filmer och kän­disar till massiva reklamkampanjer och till synes orelaterade händelser. Det påverkade snabbt hela USA på alla tänkbara sätt, från folks klädval till hemmens dukade bord, och de ti­digare ”fula” cigarettpaketen blev nu hett eftertraktade av kvinnor just för att de var gröna.

Vi styrs, våra sinnen gjuts, vår smak skapas, våra idéer framläggs, till stor del av män vi aldrig har hört talas om.

– Edward Bernays, visste vad han talade om, då han var en av dessa män

Denna historia kan ses som kurio­sa och inte så allvarlig, men samma metoder kan användas för att om­vända folks åsikter om i princip vad som helst – utan att de ens är medvet­na om det. Och idag finns dessutom betydligt mer avancerade verktyg som via sociala medier på nolltid når alla människor världen över under närmast hela deras vakna tid – dag in och dag ut.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

  10:47

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Christer Ericsson

mars 16, 2026

Nya fakta i fallet John F. Kennedy?

Den 18 mars publicerades de första av de sista tidigare hemligstämplade dokumenten som rör mordet på John F. Kennedy. Dessa dokument bekräftar i viss mån de så kallade "konspirationsteorierna", men samtidigt finns ännu frågor som behöver besvaras.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas

🟠 BOKRECENSION År 2025 utkom Carl Bilts nya bok Vad händer nu?: I den nya oredans tid. Den är uppföljare till Den nya oredans tid, från 2020, Albert Bonniers förlag. Det är om denna första bok detta ska handla. Den beskriver väl hur globalisterna ser världen och vad de strävar efter, och Bildt är ett bra exempel på hur man genomför detta i praktiken.

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

