Den dolda kostnaden för förnybar energi

EDF klargör att följderna av effektminskningar och omstarter innebär aldrig tidigare skådade påfrestningar för utrustning som är designad för stabil produktion. Enligt rapporten kan detta förfarande påskynda åldrandet av vissa komponenter och förlänga tiden det tar att återgå till drift efter avstängning, ibland med flera timmar. Denna tröghet försvårar hanteringen av förbrukningstoppar och ökar problemen i elnätet.

EDF säger att de måste begränsa sina kärnkraftverk allt oftare för att undvika att producera för mycket el under dagen, när förbrukningen är låg och solpaneler tar över produktionen, och sedan starta om dem för att absorbera kvällspeaken, när solen försvinner.

Påverkan som EDF identifierat på systemkostnaden, och därmed på elpriserna, kommer sannolikt att väcka debatt.

Företaget har som sin centrala hypotes behållit en stagnation i elförbrukningen på 450 terawattimmar (TWh) år 2030. Detta är lägre än de som prognostiseras av den franska elnätsbolaget RTE, även i dess mest pessimistiska scenario (470 TWh). I detta sammanhang skulle utbyggnaden av förnybar produktion kopplad till redan pågående projekt enbart skapa ”stora ekonomiska risker för det franska samhället”, varnar EDF.

Rapporten nämner försämrad lönsamhet för kärnkraftverken, ytterligare kostnader för att förstärka elnäten och ökad värdeminskning av anläggningarna. Konsumentorganisationen UFC-Que Choisir har länge varnat för en ”explosion för elpriserna” för hushållen.

Utöver siffrorna belyser dokumentet ett strategiskt dilemma. NGO:n Fédération environnement durable (FED, Federationen för uthållig miljö) talar om en ”kraftig oförenlighet” mellan en åldrande kärnkraftsflotta och en massiv utveckling av ”intermittenta energikällor”. Frågan berör alltså den ekonomiska hållbarheten i den franska energimodellen, som nu är fast mellan klimatomställning, industriell säkerhet och social acceptans av energipriser.

Frankrike har för närvarande 30 GW installerad solkapacitet och ytterligare 10 GW redan godkända utbyggnader.