Foto: Unsplash

Den ekonomiska krisen i Frankrike förvärras

  • , 16:49
UTRIKES
En ny undersökning visar att över en tredjedel av fransmännen hoppar över måltider på grund av fattigdom. En koalition av 37 franska föreningar uppmanar nu regeringen att kräva att 100 viktiga basprodukter ska säljas till självkostnadspris i stormarknader. Föreningarna har tillsammans nästan 37 000 medlemmar varav de stora är Foodwatch, Secours catholique (Katolska hjälpen) och Familles rurales (Landsbygdsfamiljer). Frågan de ställer sig: Hur kan vi garantera hälsosam mat för alla, när kostnaderna ständigt ökar?

I Frankrike, gastronomins hemland, är det nu ett privilegium för de välbärgade att äta bra. ”Att äta hälsosamt har blivit en lyx”, varnar föreningarna. Enligt data som Reporterre publicerat säger 35 procent av fransmännen att de hoppar över måltider på grund av pengabrist. De fattigaste kan lägga upp till 40 procent av sin budget på mat. Ekonomisk osäkerhet och försämrad hälsa går hand i hand.

Koalitionen av föreningar föreslår ett nytt grepp gällande den nuvarande fördelningslogiken. Man anklagar livsmedelsaktörerna för att höja priserna på viktiga basprodukter, särskilt frukt och grönsaker. ”Denna situation är inte oundviklig utan ett resultat av ekonomiska val”, står det i brevet adresserat till premiärminister Sébastien Lecornu. Förslaget, som innebär att livsmedelshandeln skulle tvingas att sälja vissa produkter till självkostnadspris, baseras på rekommendationer från det nationella närings- och hälsoprogrammet och omfattar en rad produkter från spannmål till proteiner, inklusive för spädbarn. Trots flera månaders diskussioner har dock inget beslut ännu tagits.

  • , 16:49

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

april 6, 2026

Senaste numret

NyT06web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

