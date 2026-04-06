Den ekonomiska krisen i Frankrike förvärras

I Frankrike, gastronomins hemland, är det nu ett privilegium för de välbärgade att äta bra. ”Att äta hälsosamt har blivit en lyx”, varnar föreningarna. Enligt data som Reporterre publicerat säger 35 procent av fransmännen att de hoppar över måltider på grund av pengabrist. De fattigaste kan lägga upp till 40 procent av sin budget på mat. Ekonomisk osäkerhet och försämrad hälsa går hand i hand.

Koalitionen av föreningar föreslår ett nytt grepp gällande den nuvarande fördelningslogiken. Man anklagar livsmedelsaktörerna för att höja priserna på viktiga basprodukter, särskilt frukt och grönsaker. ”Denna situation är inte oundviklig utan ett resultat av ekonomiska val”, står det i brevet adresserat till premiärminister Sébastien Lecornu. Förslaget, som innebär att livsmedelshandeln skulle tvingas att sälja vissa produkter till självkostnadspris, baseras på rekommendationer från det nationella närings- och hälsoprogrammet och omfattar en rad produkter från spannmål till proteiner, inklusive för spädbarn. Trots flera månaders diskussioner har dock inget beslut ännu tagits.