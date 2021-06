Den förargelseväckande professorn kommer igen

UTRIKESEn kinesisk militärforskare lämnade in ett patent för ett Covid-19-vaccin långt före västvärlden ens börjat ta de första stegen för att framställa egna vacciner och innan WHO hade klassat spridningen som en pandemi. Enligt flera bedömare visar detta att Kina hade god kännedom om viruset långt innan det började spridas världen över. Detta eftersom patentansökan skickades in bara fem veckor efter att Kina ens erkänt att viruset spreds från människa till människa. Forskaren i fråga, Zhou Yusen, dog under mystiska former mindre än tre månader efter att han lämnade in patentansökan.