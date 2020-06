Den globala finanselitens stöd till Black Lives Matter

Nya Tider skrev utförligt om Black Lives Matter under upploppen 2016. Redan då hade tidningen Washington Times avslöjat att Black Lives Matter-rörelsen till stor del finansieras av George Soros. Finansmogulens stiftelse Open Society Foundations (OSF) hade pumpat in 33 miljoner dollar i de olika organisationerna i BLM-nätverket.

OSF bekräftade uppgifterna på en direkt fråga, men nekade till att man skulle ha aktivt eldat på upploppen i Ferguson, dit en stor del av pengarna hade gått. En rad omständigheter pekade dock på att OSF:s nätverk faktiskt varit drivande i upploppen även om det inte behöver betyda, och inte går att bevisa, att några order utgått från själva stiftelsen eller från Soros själv.

Fler avslöjanden från konservativa och oberoende medier följde. Det gick att visa att alla de tre svarta kvinnor som var inblandade i själva skapandet av BLM under sommaren 2013 – Alicia Garza, Patrisse Cullors och Opal Tometi – hade direkta kopplingar till Soros nätverk av aktivistorganisationer. De hade träffat varand­ra genom Black Organizing for Leadership & Dignity och var även engagerade i andra aktivistorganisationer som vänder sig till den svarta minoriteten eller minoriteter i allmänhet: Garza var chef för ”särskilda projekt” på National Domestic Workers Alliance, Cullors var direktör på Ella Baker Center for Human Rights, och Tometi var vd på Black Alliance for Just Immigration. Samtliga dessa organisationer erhöll finansiell hjälp från OSF, enligt stiftelsens egen hemsida.