Den sanna bilden av Frankrike under en vecka

Låt oss rekapitulera veckans händelser, ty det är en hel del man kan ta få kunskap om.

Under tisdagen startade stora demonstrationer framför allt i Paris i anslutning till händelserna i USA. Allt hade en koppling till den svarte amerikanen George Floyds död. I Frankrike tog man upp ett fall från juli 2016 då en ung man, Adama Traoré, dog i polisförvar under oklara omständigheter. Mannen saknade identitetshandlingar vilket var anledningen till polisens intervention. Under demonstrationen tisdagen den 9 juni talade mannens syster Assa Traoré om en utpräglad rasism bland franska poliser och i Frankrike som helhet. En intensiv uppbackning kom från den franske parlamentsledamoten och tillika ledaren för den franska extremvänstern, Jean-Luc Mélenchon (LFI = La France Insoumise). Tusentals demonstranter samlades på Place de la République med krav på ”Justice pour Adama Traoré” (fr. Rättvisa för Adama Traoré). Anklagelser mot den franska polisen haglade i olika tal och ramsor. Även Frankrike utmålades som ett genomrasistiskt land.