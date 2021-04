Den sista måltiden som blev en början, Om nattvarden, dess symboler och betydelse

Nattvarden, som även är känd som den sista måltiden, instiftades av Jesus från Nasaret kvällen innan han fängslades och sedan dess har denna symbolrika rit varit en central del inom den kristna tron. Sättet nattvarden firas på varierar dock bland dagens kristna.

I Markusevangeliet, som har bedömts vara det äldsta av de fyra evangelierna, skildras instiftandet av nattvarden på följande sätt i kapitel 14:

Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: ”Ta detta, det är min kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många.”

Nattvarden, som även är känd under benämningarna den sista måltiden, kommunion och eukaristi, instiftades av Jesus från Nasaret (ca 6 f.Kr.-ca 30/33 e.Kr.) sent på kvällen under den dag som firas som skärtorsdagen i stilla veckan.