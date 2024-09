Regeringen kommer fortsätta rusta upp det svenska försvaret meddelar man under tisdagen under en pressträff. Ett ytterligare tillägg på 13 miljarder kronor under 2025 till totalt 138 miljarder kronor innebär att försvarsanslagen mer än tredubblats på tio år. Försvarsutgifterna ökar nu lika mycket under 2024–2025 som under de åtta åren dessförinnan.

