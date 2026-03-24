Den tysta omvärderingen av mRNA-vacciner

Det var aldrig någon pandemi, och lögnen upprätthölls i syfte att injicera 5,5 miljarder människor med en av­siktligt farlig substans, varav 17 miljoner har dött hittills.

Citatet kommer inte från någon ”konspirationsteoretiker” på YouTube, utan från Michael Yeadon, tidi­gare chefsforskare på Pfizer – samma läkemedelsjätte som genom vaccinet Comirnaty blev nästintill synonymt med Covid-19 och en ny form av vac­cin som introducerades för världen i syfte att bekämpa viruset.

Michael Yeadon – Pfizer-forskare och biotekniker

Michael Yeadon har arbetat i över 30 år inom läkemedelsindustrin och med bioteknik. Han började på Pfizer 1995 och arbetade där tills företagets forskningsenhet i Sandwich, Kent, stängdes år 2011, då han startade ett eget bioteknikbolag, Ziarco. Sandwich var länge ett av Pfizers viktigaste europeiska forskningscentra. Yeadon kom att leda läkemedelsutvecklingen kring allergi och luftvägar (hans titeln vice president betyder i detta fall chefsforskare och har inget med bolagsledningen att göra).

För tre år sedan försökte han förgäves varna det brittiska parlamentet om Covid- 19-vacciner. Idag syns han ofta i intervjuer och citeras flitigt på sociala medier.

Censur och svartmålning är vad människor mötts av när de försökt berätta sanningen som myndigheterna inte vill att du ska höra. – Michael Yeadon, juli 2025

I en intervju 2023 berättar han hur det hela började, då han med förvåning följde rapporteringen om olika åtgärder mot ”pandemin” och hörde vad olika experter sade man måste göra.

– Vi har blivit matade med en massa lögner från regeringsföreträdare och företrädare för läkemedelsindustrin. De har ljugit om allt som rör denna så kallade viruspandemi: hur farlig den är, nödvändigheten av nedstängningar, asymptomatisk smitta, ansiktsmasker, masstester och slutligen vaccin. Varje del av detta narrativ är en vetenskapligt bevisad lögn. Och jag vet att människor som [USA:s ”covid-tsar” Anthony] Fauci och Sir Patrick Vallance [medicinsk rådgivare i Storbritannien] satt i tv-rutan och ljög för människor, för vi har gått samma utbildningar. Jag studerade vid samma typ av universitet, vi hade samma grundläggande kurser i till exempel immunologi, och när de sade saker som jag visste inte var sanna, så visste jag att de visste det också. De ljög. Och det var vad som från första början fick mig att reagera.

I en video på YouTube i juli 2025 säger han att han idag är mer säker – och mer oroad – än under ”2020-lögnerna” under ”icke-pandemin”, som han kallar det, då man gav ”icke-vaccin”. Han ställer sig frågan: Varför var det så viktigt att få alla att ta sprutorna, när man redan visste att det inte var någon farlig pandemi som pågick? När han tittade närmare på de ingredienser som stoppades i vaccinet, samt excipienter (hjälpmedel) som tillsattes, kunde han inte förstå vad de hade för syfte där, även om man skulle godta den officiella förklaringen till hur ”vaccinen” var tänkta att fungera.

– Jag är förvissad om – och jag är i högsta grad kvalificerad att göra denna bedömning, förmodligen mer kvalificerad än någon annan som talar ut om detta – att de utformats för att skada, döda och minska fertiliteten.

Han påpekar att han aldrig sagt att detta skulle drabba alla och inte heller vara snabbt, faktiskt verkar det som att man inte vill döda och skada för många i ett tidigt skede, eftersom det då skulle märkas. Men syftet är för honom tydligt.

Yeadon förklarade sin syn på pan­demin, och framför allt vaccinen och de politiska åtgärder som vidtogs i förment syfte att stoppa den, i en video som skulle spelas upp inför brittiska parlamentsledamöter den 4 december 2023. Mötet, arrangerat av den oberoende parlamentsledamo­ten Andrew Bridgen, var tänkt att ge utrymme åt kritiska röster. Trots att parlamentets personal i förväg hade bekräftat att både en länk och lokal fil fungerade, kunde videon aldrig visas på grund av tekniska problem. Systemmedia var också ointresse­rade, och det spektakulära framträ­dandet doldes och begravdes.

Men videon blev viral två år sena­re. Då hade klimatet hunnit föränd­ras radikalt: den tidigare starka kon­sensus som med stundtals drastiska metoder etablerats kring Covid-19 och vaccinerna hade i tysthet börjat brytas ned – delvis genom officiella policyvändningar i USA och det folk­liga motståndet med massdemon­strationer för frihet.

Yeadons påstående om att det ald­rig var fråga om någon verklig pan­demi går alltjämt emot den bild som målas upp av WHO, många länders regeringar och läkemedelsindustrin. Men bland allmänheten finns i dag en helt annan mottaglighet för bud­skapet. Samtidigt fattas policybeslut om vacciner i Washington som för bara några år sedan hade varit otänkbara, vilket lett till att vaccin­tillverkare har tvingats anpassa sig till en ny verklighet.

Washington svänger om barnvaccination och mRNA

Donald Trump var tidigt en stark anhängare av sprutorna och lanse­rade Operation Warp Speed år 2020 under vilken 10 miljarder dollar be­talades ut till läkemedelsbolag för att snabbutveckla nya vaccin. Några år senare var dock tonläget ett annat. Ungefär samtidigt som videon med Yeadon fick allt större uppmärksam­het, i december förra året, offentlig­gjorde USA:s livsmedels- och läkeme­delsmyndighet FDA ett PM där en av myndighetens högst uppsatta chefer hävdade att covid-vacciner bekräf­tats ligga bakom minst tio barns dödsfall.

”Friska små barn, som löpte ex­tremt låg risk att dö i covid, tvinga des – på uppmaning av Biden-administrationen – genom skol- och arbetsrelaterade vaccintvång att ta ett vaccin som kunde leda till döds­fall”, skriver Vinay Prasad, chef för FDA:s enhet för vacciner och biolo­giska läkemedel, i dokumentet.

Utspelet blev starkt ifrågasatt i systemmedia, men var ett led i ett betydande skifte i amerikanska myn­digheters syn på hälsa och mediciner efter att president Donald Trump tillsatt Robert F Kennedy Jr som hälsominister. Kennedy, en känd vaccinkritiker från den inflytelse­rika politikerfamiljen som bär hans efternamn, lämnade först Demokra­terna och sedan även sin egen presi­dentvalskampanj förra året i syfte att ställa sig bakom Trumps kandidatur.

Under Kennedys ledarskap har det amerikanska hälsodepartemen­tet satt stopp för all federal finansie­ring av mRNA-vacciner, vilket bland annat innebar att pågående federala investeringar värda närmare 500 miljoner dollar i totalt 22 projekt kopplade till utveckling av mRNA-vacciner avbröts.

Så sent som i januari i år uppdate­rade hälsodepartementet det ameri­kanska barndomsvaccinationssche­mat, vilket innebar att flera vacciner inte längre rekommenderades för barn. I de nya riktlinjerna har vaccin mot influensa, rotavirus, hepatit A, meningokocksjukdom och Covid-19 tagits bort.