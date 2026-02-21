Det nya nationalistpartiet Restore Britain skakar om Storbritannien

Ska man summera det nystartade brittiska partiet Restore Britains andemening är det med de enkla orden, ”Vi har fått nog av velandet. Av våldtäkterna. Av politiker som sätter alla andra före vårt eget folk. Nu ska packet ut!”, yttrade av en äldre brittisk herre som fångats på film på ett klipp som sprids via sociala medier när han slumpvis tillfrågats om vad han tycker om partiledaren Rupert Lowe.

Han är inte ensam. Långt ifrån. På bara en vecka har partiet växt explosionsartat och fått 80 000 medlemmar och allt på en, med brittiska mått mätt, minst sagt radikal politisk grund.

Partiet sticker nämligen inte under stol med att man inte bryr sig om att kallas för ”rasister” och inte tänker spela med i det politiskt korrekta spelet. Deras största politiska konkurrent, Reform UK, med dess ledare Nigel Farage, har intagit en alltmer försiktig politisk hållning i frågor om massinvandring, brott och straff och islam. Där planerar Restore Britain vinna över väljare från hela Storbritannien med hjälp av en tydlig och radikal nationalistisk politik.

Bland annat planerar partiet att genomföra ett totalstopp av illegal invandring samt massutvisningar av miljontals invandrare. Genom svepande och hårda politiska reformer och striktare lagar ska partiet göra landet ”obekvämt” att leva i för alla de miljontals invandrare som orsakar problem och parasiterar på välfärdsstaten. Uppstickarpartiet gör klart att man inte är som alla andra partier – och det skrämmer det politiska etablissemanget.

Populär och radikal politiker

Rupert Lowe är parlamentsledamot i det brittiska parlamentet och har en bakgrund i det konservativa partiet Conservative Party, och senare Brexit-rörelsen som verkade för ett utträde ur EU. Fram till 2025 var han engagerad i partiet Reform UK, som grundades 2018, som talespersonen för näringsliv och jordbrukspolitiska frågor. Han har länge varit populär, inte minst i sin egen valkrets, men har formligen blivit ett stjärnskott på den politiska himmeln i Storbritannien den senaste tiden.

Hans popularitet är inte utan grund. Hans språkbruk är ofta både välartikulerat men samtidigt utan det yviga politiska språk som många väljare kommit att associera med politiker som säger en sak men gör en annan. Han har till exempel valt att donera hela sin parlamentsledamotslön till hjälporganisationer som bland annat hjälper fattiga britter och har ofta talat om den korruption som råder inom det brittiska parlamentariska systemet, vilket han vill halvera i storlek.

Medan Nigel Farage, ledaren för Reform UK som gick på val som ett konservativt och invandringskritiskt parti grundat i ”realism” men som därefter valt en mer politiskt korrekt framtoning, har Lowe i stället stått fast vid sina mer radikala åsikter. Farage har till exempel fördömt den hos invandringskritiker populära aktivisten Tommy Robinson efter att han stämplats som ”högerextrem” av brittiska medier efter sin mångåriga kamp mot muslimska våldtäktsligor. Farage har även sagt att man inte kommer arbeta för massutvisningar, vilket varit något många väljare tvärtom velat.

Skillnaderna mellan de två politikerna orsakade allt större spänningar och konflikter inom partiet vilket eskalerade under våren 2025 mellan Farage och hans mer liberala falang och Lowe, som kom att representera en mer radikal falang.

Det gick så långt att Lowe offentligt uttryckt att han inte längre litade på att Reform UK eller Farage skulle stå fast vid partiets politiska visioner eller göra tillräckligt för att vända på den utveckling som drabbat Storbritannien med massinvandring och medföljande kriminalitet.

Utbrytargrupp blev parti

Konflikterna inom partiet ledde till slut till en polisanmälan från Reform UK:s partiordförande Zia Yusuf mot Lowe som han hävdade hade hotat honom. Lowe utreddes internt för ”mobbing” och blev avstängd från sin parlamentsroll och sparkades ut ur partiet, trots att han nekade till anklagelserna och att en hel parlamentarisk gren av Reform UK gav honom sitt fulla stöd.

Interna konversationer mellan Farage och en partimedlem läckte därefter och visade hur Farage utryckte sitt ”förakt” för Lowe efter att denne genomfört en intervju med Daily Mail där Lowe kritiserade Farages ledarstil och att det var detta som låg bakom uteslutningen.

Det blev droppen och ledde till att Lowe, nu som fristående parlamentsledamot, grundade Restore Britain den 30 juni 2025, då som en samlingsorganisation för nationalister och patrioter med målet att föra fram åsikter och verka för sann nationalistisk politik. Det stod klart att Lowe och radikalare nationalistiska krafter ville att Restore Britain skulle agera som en politisk spärr mot vad man ansåg var ett alltmer urvattnat Reform UK – med målet att hålla ”skutan på rätt kurs”.

Den 13 februari i år tog man i stället steget fullt ut och omvandlade Restore Britain till ett politiskt parti, en mer radikal konkurrent till Reform UK.

Etablissemanget oroat – ”ni är rasister!”

Kritiken från ett oroat etablissemang, som räds nationalistiska strömningar, har inte låtit vänta på sig. Flera politiker från höger till vänster av det politiska spektrat har uttalat sig negativt om Restore Britain och ges gott om utrymme i massmedierna för detta. En av de ledande tidningarna i Storbritannien, The Guardian, kallade tidigt partiet för ”högerextremt” och ”rasistiskt” och har i flera artiklar därefter skrivit negativt om partiet.

Lowe har tagit den kritiken med ro och valt att helt ignorera anklagelserna som annars får politiker att skruva på sig och göra utfästelser om hur ”anti-rasistiska” man är. I stället har han gått till motangrepp och säger att han inte bryr sig om ”rasist-stämpeln”.

”Jag kan inte vara tydligare i vårt partis officiella svar. Vi bryr oss inte. De illegala invandrarna kommer åka ut. Flyktinghotellen kommer tömmas. Utländska sex-monster, kriminella och invasionsstyrkorna kommer buntas ihop och de kommer skickas hem. Många fler lagliga invandrare kommer lämna än de som kommer hit. De utlänningar som redan finns här kommer betala för sig, de kommer bidra, de kommer respektera vår kultur. Om de inte gör det? Helt okej. Deras val. De kommer få lämna landet med. Är det rasistiskt mot dessa människor? Låt så vara då. Detta är en logisk plattform som det brittiska folket håller med oss om. De har bara aldrig tidigare blivit erbjudna det seriöst. Vårt politiska parti kommer berätta den brutala sanningen. Vänj er vid det”, skrev han på X.

Partiet är tydliga i samtliga frågor som annars ses som kontroversiella. Om den växande islamiseringen av landet skriver Lowe via partihemsidan som det är och vad man tänker göra utan omsvep.

”Restore Britain kommer att sätta stopp för den smygande islamifieringen av Storbritannien. Halal- och kosher-slakt kommer att förbjudas på brittisk mark. Burqan kommer att förbjudas. Shariadomstolar kommer att göras olagliga. Oreglerad invandring från islamiska länder kommer att upphöra. Storbritannien är ett kristet land, och under en Restore Britain-regering kommer det att förbli ett kristet land.”

Explosionsartad medlemsökning

Sedan Restore Britains partibildning har det nystartade partiet exploderat i storlek. Bara tre dagar efter att man lanserade partiet meddelade Restore Britain via sociala medier att man nått 50 000 medlemmar. På bara en vecka hade man fått in hela 80 000 nya medlemmar med en anslutningstakt på över tio tusen om dagen utan tecken på att tillströmningen skulle mattas av, vilket i sig är anmärkningsvärt eftersom det innebär att partiet redan i dagsläget, sett till antalet medlemmar, är ett av de största partierna i Storbritannien.

Partiet kommer att konkurrera med Reform UK om det växande antalet invandringskritiker och massinvandringsmotståndare, men även tilltala alla de britter som är trötta på velande politiker och ett etablissemang som aldrig tycks få något gjort.

En av huvudfrågorna är den om massutvisningar av illegala, något som Reform UK menar inte är politiskt möjligt. Restore Britains hållning i frågan är lika klar som benhård – ska Storbritannien överleva som nation måste miljontals invandrare och illegala migranter utvisas.

”Restore Britain är helt tydliga med vad vi står för i migrationsfrågan. DETTA är vår ståndpunkt. Varje illegal migrant kommer att utvisas. Utan frågor. Båtarna kommer att stoppas”, skriver Rupert Lowe i ett av många snarlika inlägg på sociala medier.