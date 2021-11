Det ”nya normala”: Tomma mathyllor och skenande inflation

Statistiken över prisstegringar ser dystra ut runtom i världen. I USA uppger landets arbetsmarknadsdepartement Department of Labor att priserna på bensin (blyfri) sti­git med 43,3 procent på ett år, från september 2020 till samma tid i år, vilket är relativt lågt då det ungefär motsvarar prisökningar på bränsle i en mängd länder under enbart de senaste två månaderna. Varu- och matpri­serna uppges stigit med 5,4 respektive 4,6 procent under samma tolv månader. Även om det är de högsta siffrorna i USA på tre decennier så tror många att de verkliga inflationssiffrorna för mat är flera gånger högre än de officiella.

Till det ska läggas fortsatt stigande energi- och transportpriser samt inte minst en skenande allmän prisinflation, som de flesta experter säger kommer att bli än värre nästa år. Vi tittar i denna artikel närmare på prissituationen i USA och hör vad en mat- och oljemagnat säger om det allt allvarligare världsläget.

Vi tittar också på vad en svensk matgrossist varnar för i ett brev till sina restaurangkunder.

Vi förväntar oss att inflationen kommer vara högre nästa år än i år.

– Graeme Pitkethly, ekonomichef Unilever

