”Die Allianz für Österreich“ – nytt österrikiskt parti banar väg för Strache-comeback?

Den 13 december beslutade ledningen för Österrikes frihetsparti, FPÖ, om att utesluta sin förre partiledare Heinz-Christian Strache. Den före detta partiordföranden och vice förbundskanslern hamnade i onåd hos sitt parti i efterdyningarna av den så kallade Ibiza-skandalen, men – vad värre är för partiet – anklagelser om att Strache skall ha använt sig av pengar ur partikassan för privata ändamål. Den allmänna uppfattningen inom FPÖ är att det är just skandalerna kring Strache som orsakade partiets dåliga valresultat i nyvalet i september då partiet sjönk med nästan tio procentenheter till 16,2 procent av rösterna, jämfört med 26 procent i valet 2017. De dåliga opinionssiffrorna har hållit i sig under hösten och har bitvis till och med legat under valresultatet, trots nytt ledarskap under förre presidentkandidaten och tidigare infrakstrukturministern Norbert