Aadhaar är Indiens ID-system som bygger på iris-skanningar, fingeravtryck och ansiktsigenkänning. Det används redan av över 95 procent av Indiens 1,46 miljarder människor och krävs för att få tillgång till all statlig service. Det går även att handla med då det redan är kopplat till personens bankkonto. Aadhaar Pay kräver att man identifierar sig genom fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, vilket gör det enkelt för användaren samtidigt som staten får total kontroll över vem som köper vad. Foto: Biometric Update

Digitala ID:n ska rullas ut – trots tidigare katastrofer

  • , 06:19
UTRIKES
Digitala ID:n är på stark frammarsch. Under coronan var det hälsa makthavarna använde som förevändning för att introducera integritetskränkande teknik som blixtsnabbt kunde utestänga människor från samhällsfunktioner. Idag är det allt från att skaffa bankkonto till att få en anställning som ska kräva dessa kontroller. Men historien är mörk där digitala ID:n införts. För det är inte bara regeringar som då kan agera med omfattande repression mot enskilda personer. En svart marknad för hackande av människors persondata har etablerats, vilket redan fått tragiska följder.

”En nyckelregel är att om du får min data, så ska datan användas för att hjälpa mig och inte manipulera mig. En annan nyckelregel, är att närhelst man ökar övervakningen av indivi­der så ska man samtidigt övervaka koncerner och regeringar och män­niskor i toppen. Och den tredje prin­cipen är att aldrig tillåta datan att koncentreras till ett ställe. Det är re­ceptet på diktatur.”

Resonemanget kommer från Yuval Noah Harari, professor i historia på Hebreiska universitetet i Jerusalem och författare till flera böcker om en framtid där människan gradvis men oundvikligen uppgår i robotisk tek­nik och artificiell intelligens.

Enligt CBS News, där intervjun publice­rades år 2021 i programmet 60 Minutes, är det en varning till mänskligheten. Men lik­som tech-mogulen Elon Musk blandar Ha­rari synbara farhågor med kalla konsta­teranden att utvecklingen är oundviklig. Beslutsfattare måste bara lyssna till goda råd, så blir det nog bra.

Total integration. Grafik från World Economic Forum visar hur de föreställer sig framtiden med digitala ID:n. Uppenbart är att alla människor ska integreras, tillsammans med apparater, myndigheter, institutioner och privata koncerner. År 2018, samma år som katastrofen med digitala ID:n drabbade en miljard indier, var budskapet från WEF: ”Denna digitala identitet avgör vilka produkter, tjänster och information vi kan komma åt – eller, omvänt, vad som, är avstängt för oss.” (ur WEF:s dokument ”Identity in a Digital World: A new chapter in the social contract”). Bild: WEF

 

Globalistklubben World Economic Fo­rum, som Harari flera gånger talat hos, är den organisation som mest påtagligt och envist propagerat för införandet av digi­tala ID:n. En annan global organisation som den israeliske professorn framträtt hos är FN, som även de har högtflygande planer om digitala ID:n. Och utvecklingen har hittills varit enkelriktad. Flera av värl­dens länder har redan upprättat digitala identitetsregister över medborgarna – till exempel Estland, Singapore, Belgien, Dan­mark, Nederländerna och Nigeria. Storbri­tannien kan nu följa, och i Schweiz har en knapp majoritet röstat för. Men vad som sällan lyfts fram är historiska erfarenheter av saken i närtid. Digitala ID:n har nämligen redan prövats – och hackats av kriminella.

Motiveras med Storbritanniens migrantkris

Under en längre tid har Storbritan­nien brottats med hög invandring och specifikt har problematiken kretsat kring att migranter tagit sig till landet från Frankrikes kust med hjälp av gummibåtar. Enligt BBC har mer än 50 000 kommit till Storbri­tannien på det sättet sedan Labour­ledaren Keir Starmers tillträde som premiärminister den 5 juli 2024. Så kom beskedet på regeringens hem­sida den 26 september: digitala ID:n ska lösa allt.

Progressiv kontroll. Fredagen den 26 september hölls den internationella vänsterkonferensen Global Progressive Action i London, där premiärminister Keir Starmer förklarade att digitala ID:n ska bli obligatoriska för att få tillstånd att arbeta i landet. Medverkade som talare gjorde också Socialdemokraternas partiledare i Sverige Magdalena Andersson. Bland andra gäster märktes John Podesta, före detta rådgivare i Vita Huset som 2016 varit inblandad i en uppmärksammad email-skandal. WikiLeaks publicerade 2024 en rad hackade mejl från hans personliga server som rörde Hillary Clintons valkampanj. Podesta var även ledande i falska påståenden om rysk inblandning i det amerikanska valet 2016. Stillbild: YouTube/ITV News

 

De nya ID-handlingarna ska stop­pa illegal arbetskraft och i övrigt innebära ”oräkneliga fördelar” för medborgarna, enligt premiärminis­ter Starmer i ett tal på Global Pro­gressive Action Conference i Lon­don. Talet, som framfördes för en rad inbjudna världsledare, ekade tidvis av något som liknade nationa­listisk retorik: «Det enkla faktumet är att varje nation behöver ha kontroll över sina gränser. Vi behöver veta vilka som är i vårt land”.

Kritiker har påpekat att regering­en själva skapat migrantproblemet genom att inte stoppa båtarna och att det bara är ett svepskäl för att kon­trollera britter. Reform UK, som säl­lat sig till kritikerna har snabbt blivit betydligt större än Labours gamla huvudmotståndare Tories. Till och med Toryledaren Kemi Baden mot­satte sig nu plötsligt det egna partiets tidigare politik. Hon säger sig vara tveksam till att planen kan stoppa anstormningen av migrantbåtar och pekade på risken att samla all infor­mation i en enda databas.

Folkliga och politiska protester. Den 28 september samlades människor utanför Labours partikonferens i Liverpool för att demonstrera mot planerna på att införa obligatoriska digitala ID:n i Storbritannien. Motstånd har också uppvisats i parlamentet, där Reform UK, Tories och Liberaldemokraterna ställt sig negativa till Starmers planer. Tony Blair Institute for Global Change (TBI), hade dock bekostat en egen opinionsundersökning som ska ha visat på att 62 procent av britterna var positiva, medan ”bara” 19 procent satte sig emot. Stillbild: YouTube/Forbes

 

Ett upprop bland britter mot det digitala identitetskortet har i skri­vande stund samlat nästan 2,8 mil­joner underskrifter. Omröstningen har skett på brittiska parlamentets hemsida, och reglerna säger att alla namninsamlingar där som överstiger 100 000 underskrifter ska beaktas för debatt i parlamentet. ”Vi tycker att detta vore ett steg mot massövervak­ning och digital kontroll, och att ing­en bör tvingas att skriva in sig genom ett statskontrollerat ID-system”, är budskapet från initiativtagarna.

Starmer backas upp av Tony Blair i kulisserna

Det är inte första gången som digitala ID:n varit på väg att införas i Storbri­tannien. Förevändningarna har skif­tat, men ofta har kampanjerna varit kopplade till kriser där den folkliga opinionen varit i upprört läge. Den politiker som kämpat hårdast för digitala ID:n är den tidigare Labour­ledaren och premiärministern Tony Blair. Under hans tid vid makten, 1997–2007, var det terrorismen som skulle stoppas med digitala ID:n. De planerna skrinlades dock efter att Labour röstades bort.

Envis propagandist. Tony Blair, tidigare Storbritanniens premiärminister, har återkommande propagerat för införandet av digitalt ID. Kriser i Storbritannien och världen, om det så handlat om terrorism, påstådda pandemier eller migrationsproblem, är tillfällen som han valt för sina ofta alarmistiska utspel. Nu går han ut och stöttar partikollegan Starmers besked om obligatoriska digitala ID:n. Här talar han på Sky News 2020 om faran med Covid-19 och vikten av att införa fungerande kontrollsystem av befolkningen, vid tidpunkten kopplade till hälsa. Stillbild: YouTube/Sky News

 

Därefter, under coronan när då­varande Toryledaren Boris Johnson satt vid makten, var det britternas liv och hälsa som Blair ville garantera genom digital identifiering. På BBC:s Newscast podcast år 2020 slog han fast att det var ”sunt förnuft” som krävde åtgärden. ”Du kommer vilja ha ett register hos regeringen över vem som vaccinerats – detta kom­mer att vara viktigt, återigen, för att återupprätta förtroende”, påstod den tidigare politikern, som ändå utöva­de en hel del makt från kulisserna.

Men förtroendet för regeringen skadesköts svårt när det ett år senare uppdagats att regeringstjänstemän och självaste premiärminister John­son under pågående pandemi festat loss på regeringskansliet. Makt­havarna hade struntat i de strikta restriktioner som man påtvingat befolkningen under överinsyn av ordningsmakten. Debaclet fick nam­net ”Partygate” i medierna, och hade pågått från maj 2020 till april 2021.

År 2025 lanseras så återigen tan­ken på digitalt ID, denna gång för att ”lösa” migrantkrisen. På Tony Blair Institute for Global Change skrev Blair att det var ”ett av de viktigaste stegen som denna eller någon re­gering tagit för att göra britters var­dagsliv lättare.” Protesterna är dock starka och det är tveksamt om Starmers reger­ing skulle överleva om man påtvingade befolk­ningen denna kontrollåtgärd.

  • , 06:19

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Erik Jonsson

november 14, 2025

Unesco och World Economic Forum: Mot ”global digital reglering”

Unesco och World Economic Forum: Mot ”global digital reglering”

av Filip Johansson
november 28, 2023

🟠 UTRIKES Nästan 60 procent av världens befolkning använder sociala medier. Unesco har därför beslutat att fastställa riktlinjer för att reglera virtuella utrymmen, samtidigt som World Economic Forum publicerar en rapport om risker på nätet. Dessa två initiativ är i linje med FN:s Digital Compact som håller på att utarbetas för att reglera och ”säkra” den digitala miljön på global nivå.

FN stänger ner internet­sidor som globalisterna ogillar

FN stänger ner internet­sidor som globalisterna ogillar

av Christer Ericsson
december 15, 2021

🟠 KRÖNIKA FN:s kontraterrorism direktorat (CTED) har nu börjat beordra nedstängningar av privatägda webbplatser. Det hjälper inte ens att ha egen server, då de helt sonika stänger ner domännamnet. CTED meddelar domänregistratorer vad de ser som ”extremistiska” sajter – det vill säga de som inte följer det officiella narrativet avseende covid, klimatet, invandringspolitik eller annat – och vips så kan webbplatserna inte längre hittas. Globalisterna börjar nu ta total kontroll över det globala informationsflödet, precis som väntat.

