Digitala ID:n ska rullas ut – trots tidigare katastrofer

”En nyckelregel är att om du får min data, så ska datan användas för att hjälpa mig och inte manipulera mig. En annan nyckelregel, är att närhelst man ökar övervakningen av indivi­der så ska man samtidigt övervaka koncerner och regeringar och män­niskor i toppen. Och den tredje prin­cipen är att aldrig tillåta datan att koncentreras till ett ställe. Det är re­ceptet på diktatur.”

Resonemanget kommer från Yuval Noah Harari, professor i historia på Hebreiska universitetet i Jerusalem och författare till flera böcker om en framtid där människan gradvis men oundvikligen uppgår i robotisk tek­nik och artificiell intelligens.

Enligt CBS News, där intervjun publice­rades år 2021 i programmet 60 Minutes, är det en varning till mänskligheten. Men lik­som tech-mogulen Elon Musk blandar Ha­rari synbara farhågor med kalla konsta­teranden att utvecklingen är oundviklig. Beslutsfattare måste bara lyssna till goda råd, så blir det nog bra.

Globalistklubben World Economic Fo­rum, som Harari flera gånger talat hos, är den organisation som mest påtagligt och envist propagerat för införandet av digi­tala ID:n. En annan global organisation som den israeliske professorn framträtt hos är FN, som även de har högtflygande planer om digitala ID:n. Och utvecklingen har hittills varit enkelriktad. Flera av värl­dens länder har redan upprättat digitala identitetsregister över medborgarna – till exempel Estland, Singapore, Belgien, Dan­mark, Nederländerna och Nigeria. Storbri­tannien kan nu följa, och i Schweiz har en knapp majoritet röstat för. Men vad som sällan lyfts fram är historiska erfarenheter av saken i närtid. Digitala ID:n har nämligen redan prövats – och hackats av kriminella.

Motiveras med Storbritanniens migrantkris

Under en längre tid har Storbritan­nien brottats med hög invandring och specifikt har problematiken kretsat kring att migranter tagit sig till landet från Frankrikes kust med hjälp av gummibåtar. Enligt BBC har mer än 50 000 kommit till Storbri­tannien på det sättet sedan Labour­ledaren Keir Starmers tillträde som premiärminister den 5 juli 2024. Så kom beskedet på regeringens hem­sida den 26 september: digitala ID:n ska lösa allt.

De nya ID-handlingarna ska stop­pa illegal arbetskraft och i övrigt innebära ”oräkneliga fördelar” för medborgarna, enligt premiärminis­ter Starmer i ett tal på Global Pro­gressive Action Conference i Lon­don. Talet, som framfördes för en rad inbjudna världsledare, ekade tidvis av något som liknade nationa­listisk retorik: «Det enkla faktumet är att varje nation behöver ha kontroll över sina gränser. Vi behöver veta vilka som är i vårt land”.

Kritiker har påpekat att regering­en själva skapat migrantproblemet genom att inte stoppa båtarna och att det bara är ett svepskäl för att kon­trollera britter. Reform UK, som säl­lat sig till kritikerna har snabbt blivit betydligt större än Labours gamla huvudmotståndare Tories. Till och med Toryledaren Kemi Baden mot­satte sig nu plötsligt det egna partiets tidigare politik. Hon säger sig vara tveksam till att planen kan stoppa anstormningen av migrantbåtar och pekade på risken att samla all infor­mation i en enda databas.

Ett upprop bland britter mot det digitala identitetskortet har i skri­vande stund samlat nästan 2,8 mil­joner underskrifter. Omröstningen har skett på brittiska parlamentets hemsida, och reglerna säger att alla namninsamlingar där som överstiger 100 000 underskrifter ska beaktas för debatt i parlamentet. ”Vi tycker att detta vore ett steg mot massövervak­ning och digital kontroll, och att ing­en bör tvingas att skriva in sig genom ett statskontrollerat ID-system”, är budskapet från initiativtagarna.

Starmer backas upp av Tony Blair i kulisserna

Det är inte första gången som digitala ID:n varit på väg att införas i Storbri­tannien. Förevändningarna har skif­tat, men ofta har kampanjerna varit kopplade till kriser där den folkliga opinionen varit i upprört läge. Den politiker som kämpat hårdast för digitala ID:n är den tidigare Labour­ledaren och premiärministern Tony Blair. Under hans tid vid makten, 1997–2007, var det terrorismen som skulle stoppas med digitala ID:n. De planerna skrinlades dock efter att Labour röstades bort.

Därefter, under coronan när då­varande Toryledaren Boris Johnson satt vid makten, var det britternas liv och hälsa som Blair ville garantera genom digital identifiering. På BBC:s Newscast podcast år 2020 slog han fast att det var ”sunt förnuft” som krävde åtgärden. ”Du kommer vilja ha ett register hos regeringen över vem som vaccinerats – detta kom­mer att vara viktigt, återigen, för att återupprätta förtroende”, påstod den tidigare politikern, som ändå utöva­de en hel del makt från kulisserna.

Men förtroendet för regeringen skadesköts svårt när det ett år senare uppdagats att regeringstjänstemän och självaste premiärminister John­son under pågående pandemi festat loss på regeringskansliet. Makt­havarna hade struntat i de strikta restriktioner som man påtvingat befolkningen under överinsyn av ordningsmakten. Debaclet fick nam­net ”Partygate” i medierna, och hade pågått från maj 2020 till april 2021.

År 2025 lanseras så återigen tan­ken på digitalt ID, denna gång för att ”lösa” migrantkrisen. På Tony Blair Institute for Global Change skrev Blair att det var ”ett av de viktigaste stegen som denna eller någon re­gering tagit för att göra britters var­dagsliv lättare.” Protesterna är dock starka och det är tveksamt om Starmers reger­ing skulle överleva om man påtvingade befolk­ningen denna kontrollåtgärd.