Digitala ID:n ska rullas ut – trots tidigare katastrofer

”En nyckelregel är att om du får min data, så ska datan användas för att hjälpa mig och inte manipulera mig. En annan nyckelregel, är att närhelst man ökar övervakningen av individer så ska man samtidigt övervaka koncerner och regeringar och människor i toppen. Och den tredje principen är att aldrig tillåta datan att koncentreras till ett ställe. Det är receptet på diktatur.”
Resonemanget kommer från Yuval Noah Harari, professor i historia på Hebreiska universitetet i Jerusalem och författare till flera böcker om en framtid där människan gradvis men oundvikligen uppgår i robotisk teknik och artificiell intelligens.
Enligt CBS News, där intervjun publicerades år 2021 i programmet 60 Minutes, är det en varning till mänskligheten. Men liksom tech-mogulen Elon Musk blandar Harari synbara farhågor med kalla konstateranden att utvecklingen är oundviklig. Beslutsfattare måste bara lyssna till goda råd, så blir det nog bra.
Globalistklubben World Economic Forum, som Harari flera gånger talat hos, är den organisation som mest påtagligt och envist propagerat för införandet av digitala ID:n. En annan global organisation som den israeliske professorn framträtt hos är FN, som även de har högtflygande planer om digitala ID:n. Och utvecklingen har hittills varit enkelriktad. Flera av världens länder har redan upprättat digitala identitetsregister över medborgarna – till exempel Estland, Singapore, Belgien, Danmark, Nederländerna och Nigeria. Storbritannien kan nu följa, och i Schweiz har en knapp majoritet röstat för. Men vad som sällan lyfts fram är historiska erfarenheter av saken i närtid. Digitala ID:n har nämligen redan prövats – och hackats av kriminella.
Motiveras med Storbritanniens migrantkris
Under en längre tid har Storbritannien brottats med hög invandring och specifikt har problematiken kretsat kring att migranter tagit sig till landet från Frankrikes kust med hjälp av gummibåtar. Enligt BBC har mer än 50 000 kommit till Storbritannien på det sättet sedan Labourledaren Keir Starmers tillträde som premiärminister den 5 juli 2024. Så kom beskedet på regeringens hemsida den 26 september: digitala ID:n ska lösa allt.
De nya ID-handlingarna ska stoppa illegal arbetskraft och i övrigt innebära ”oräkneliga fördelar” för medborgarna, enligt premiärminister Starmer i ett tal på Global Progressive Action Conference i London. Talet, som framfördes för en rad inbjudna världsledare, ekade tidvis av något som liknade nationalistisk retorik: «Det enkla faktumet är att varje nation behöver ha kontroll över sina gränser. Vi behöver veta vilka som är i vårt land”.
Kritiker har påpekat att regeringen själva skapat migrantproblemet genom att inte stoppa båtarna och att det bara är ett svepskäl för att kontrollera britter. Reform UK, som sällat sig till kritikerna har snabbt blivit betydligt större än Labours gamla huvudmotståndare Tories. Till och med Toryledaren Kemi Baden motsatte sig nu plötsligt det egna partiets tidigare politik. Hon säger sig vara tveksam till att planen kan stoppa anstormningen av migrantbåtar och pekade på risken att samla all information i en enda databas.
Ett upprop bland britter mot det digitala identitetskortet har i skrivande stund samlat nästan 2,8 miljoner underskrifter. Omröstningen har skett på brittiska parlamentets hemsida, och reglerna säger att alla namninsamlingar där som överstiger 100 000 underskrifter ska beaktas för debatt i parlamentet. ”Vi tycker att detta vore ett steg mot massövervakning och digital kontroll, och att ingen bör tvingas att skriva in sig genom ett statskontrollerat ID-system”, är budskapet från initiativtagarna.
Starmer backas upp av Tony Blair i kulisserna
Det är inte första gången som digitala ID:n varit på väg att införas i Storbritannien. Förevändningarna har skiftat, men ofta har kampanjerna varit kopplade till kriser där den folkliga opinionen varit i upprört läge. Den politiker som kämpat hårdast för digitala ID:n är den tidigare Labourledaren och premiärministern Tony Blair. Under hans tid vid makten, 1997–2007, var det terrorismen som skulle stoppas med digitala ID:n. De planerna skrinlades dock efter att Labour röstades bort.
Därefter, under coronan när dåvarande Toryledaren Boris Johnson satt vid makten, var det britternas liv och hälsa som Blair ville garantera genom digital identifiering. På BBC:s Newscast podcast år 2020 slog han fast att det var ”sunt förnuft” som krävde åtgärden. ”Du kommer vilja ha ett register hos regeringen över vem som vaccinerats – detta kommer att vara viktigt, återigen, för att återupprätta förtroende”, påstod den tidigare politikern, som ändå utövade en hel del makt från kulisserna.
Men förtroendet för regeringen skadesköts svårt när det ett år senare uppdagats att regeringstjänstemän och självaste premiärminister Johnson under pågående pandemi festat loss på regeringskansliet. Makthavarna hade struntat i de strikta restriktioner som man påtvingat befolkningen under överinsyn av ordningsmakten. Debaclet fick namnet ”Partygate” i medierna, och hade pågått från maj 2020 till april 2021.
År 2025 lanseras så återigen tanken på digitalt ID, denna gång för att ”lösa” migrantkrisen. På Tony Blair Institute for Global Change skrev Blair att det var ”ett av de viktigaste stegen som denna eller någon regering tagit för att göra britters vardagsliv lättare.” Protesterna är dock starka och det är tveksamt om Starmers regering skulle överleva om man påtvingade befolkningen denna kontrollåtgärd.