Digitala pass smygs in från överstatlig nivå på falska grunder

🟠 Ukrainas regering har under en längre tid uttryckt att man vill transformera landet radikalt, något man påbörjat under brinnande krig. Redan nu finns ett digitalt ID för befolkningen, och under 2024 planerar man att lansera en digital valuta. Jättekoncerner som BlackRock har förklarat att de vill vara med att rekonstruera landet, och målet är en ”hållbar” ekonomi efter World Economic Forums framtidsmodell.