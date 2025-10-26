Digitalt ID är den slutliga lösningen för total och global kontroll – och tyranni

En mängd länder har redan anammat digitala ID:n, men systemmedia rapporterar sällan om det utanför det egna landet där deras uppgift är att propagera för dem och skrämma folk till lydnad, precis som med ”vaccinen” under covid. Det gör att de flesta inte har en aning om hur långt dessa planer redan framskridit världen över och hur synkroniserat det sker.
I detta nummer av Nya Tider berättar vi om EU:s digitala plånbok som kommer redan nästa år, och till nästa nummer har vi sammanställt en lista med länder som redan drabbats, där vi även i korthet redogör för vad som införts och när. Det skrämmande är att medan EU:s digitala plånbok lanseras som en frivillig tjänst, har digitalt ID redan blivit obligatoriskt i flera länder för en rad olika tjänster. Ibland frivilligt i början. Och hur ”frivilligt” är det om man inte kan resa eller arbeta utan det?
När vi har arbetat med sammanställningen av listan med länder som redan infört elektroniskt ID har en tydlig bild framträtt om vart vår värld och våra liv är på väg. En minst sagt mörk och oroväckande bild, kan man motvilligt konstatera.
Covid startskottet
Globalisterna dolde inte ens vad som pågick när de lanserade covid-pandemin och The Great Reset i snabb följd år 2020. Världen skulle göras om från grunden, allt skulle re:settas och re:arrangeras.
Detta var tydligt för alla som under åren följt globalisternas möten och olika skrivelser om vad som var på gång när covid-pandemin drog i gång 2020. För de med grundläggande kunskap om samhällsberedskap eller för oss som arbetat med det, så var det också tydligt att det inte handlade om en påstådd pandemi. Riktiga beredskapsplaner innebär att skydda/isolera ledningen, lugna befolkningen och hålla samhället i gång genom att tvinga livrädda arbetare, vid behov med polishjälp, till sina samhällsviktiga arbetsplatser som till exempel vattenverk. Men det såg vi inte något av. I stället reste, träffades och inte sällan festade världsledare glatt utan mask så fort kamerorna stängdes av. I stället för att lugna befolkningen var skräckpropagandan uppskruvad till max och folk tvingades stanna hemma medan polisen användes för att storma in hos människor som satt i motsvarande husarrest för att kontrollera att de inte grillade i friska luften på sin egen tomt, eller rättare sagt kolla att de inte var annat än rädda och miserabla.
Enda sättet för folk, i nästan hela världen utom Sverige, att få slippa denna terror och misär var att låta sig injiceras med ett ”vaccin” som tagits fram på rekordtid. Detta eftersom patent och forskning redan förberetts åratal innan, och för att det i det närmaste inte gjorts några riktiga studier, speciellt inte om dessa ”vacciners” långsiktiga inverkan.
Vi ser samma sak nu, där metodiken och till och med ordvalen är desamma. Det är redan beslutat av Gud vet vem och oaktat vad folk eller experter tycker – vi ska blint lyda och det är återigen märkligt bråttom.
Skapa smärta, erbjud lindring
Det är ingen slump att det idag är svårt att öppna ett bankkonto och inte sällan ett elände att göra överföringar eller gå in på en bank. Många uppfattar det både kränkande och obehagligt att behandlas som en brottsling som ska förhöras om vad man fått sina pengar ifrån, vad de ska användas till, vad transaktionen gäller och så vidare. På flygplatser behandlas man som en terrorist. Man måste berätta vem man är om man ska köpa ett SIM-kort eller få internetuppkoppling.
Allt blir dyrare, svårare och tar längre tid. Detta trots ny teknik som borde givit motsatt resultat. Men inget är naturligt idag, utan allt handlar om globalistagendan och den slutliga lösningen för det ultimata kontrollsamhället: Digitalt ID. Bara dessa – säkra, effektiva bekväma att få – kan precis som ”vaccinen” ge oss tillbaka vår bekvämlighet och möjligheten att arbeta, resa och leva … eller det är i alla fall vad de kommer att försöka lura oss att tro, outtalat och troligen snart också uttalat.
Den antiglobalistiske politikern Thierry Baudet hade helt rätt när han i Nederländernas parlament sade att covid bara var lydnadsträning och en övning för nästa steg i den globalistiska agendan (se ”Holländsk partiledare chockar parlamentet: Exponerar en globalistisk komplott att använda pandemin för ’lydnadsträning’” i NyT v.28/2021). I slutet på 2024 gick landets hälsominister Fleur Agema ut och erkände att covidpandemin varit en ”militär operation” som i hemlighet letts av Nato och att ”Hälsodepartementet lyder Nato”.
Ett ansiktslöst, totalt och globalt tyranni som får alla historiska diktaturer att blekna vid en jämförelse.
Detta stora och avgörande steg sker nu. Covid var övningen, men nu är det skarpt läge. För när digitalt ID är infört världen över så är alla våra friheter och rättigheter borta, då de i ett slag förvandlats till privilegier som folkföraktande globalistkontrollerade regimer bara kommer att tillåta de som accepterar covid- ”vaccin” eller digitalt ID och lever lydigt i enlighet med direktiv från globalister i skuggorna. Ett ansiktslöst, totalt och globalt tyranni som får alla historiska diktaturer att blekna vid en jämförelse.
Digitalt fängelse
Ledare dikterar då som nu vad som gäller med underförstådda eller öppna hot om att olydnad kommer att göra livet svårt eller omöjligt. Ett motbjudande exempel på det skedde den 26 september när Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, den mest avskydde premiärministern i önationens historia, tillkännagav att obligatoriskt digitalt ID skulle införas för alla vuxna.
– Jag tillkännager idag att den här regeringen vid slutet av denna mandatperiod kommer att skapa ett nytt kostnadsfritt digitalt ID, som blir obligatoriskt för rätten att arbeta. Låt mig förtydliga mig. Du kommer inte att kunna arbeta i Storbritannien om du inte har ett digitalt ID. Så enkelt är det.
Det diktatoriska sättet att framföra det på påminde mycket om stilen och ordvalen under covid-tyranniet. Det väckte direkt ett ramaskri bland britter och då även hos Starmers egna väljare. Fria (alternativa) medier världen över, inklusive Nya Tider, rapporterade om protesterna (se NyT nr.19/2025).
Vi har redan sett hur det fungerade under covid, som var ett pilotprojekt för detta. Vaccinpass visade hur lätt identitet kunde knytas till rörelsefrihet och därmed framtvinga efterlevnad. Inget vaccin – ingen rörelsefrihet, inget jobb, inget samhällsdeltagande. Digitalt ID utvidgar den principen till hela ditt liv, från födsel till död.
Bakom konceptet finns miljardärer som judiskamerikanske affärsmannen Larry Ellison, grundaren av den amerikanska databasjätten Oracle Corporation. Hfan talar öppet om centraliserade databaser för att övervaka och registrera allt vi gör. Hans vision är att alla ska bära kroppskameror och överföra allt som sker i realtid. Han menar att det ska ge trygghet och gott uppförande, eftersom allt ständigt spelas in och registreras. Precis som under covid är tanken att goda medborgare anmäler de som bryter mot ”det nya normala”. Det lyckades över förväntan i bland annat Storbritannien, till sådan grad att grannar och till och med familjemedlemmar än idag misstänker varandra för att vara angivare. Det skapar osäkerhet, rädsla och lydnad à la Östtyskland, men ingen hemlig polis som Stasi behövs denna gång.
Det som planeras är inget annat än ett digitalt fängelse, där vi kommer minnas dagens fotboja som höjden av integritet och frihet.
Vad kan förväntas?
Det vi måste inse är att digitalt ID inte bara är ytterligare en teknik. Det är hörnstenen i en ny arkitektur av total och globala maktutövning. Och dess omfattning, inte bara geografiskt, borde tända alla varningslampor hos varje tänkande människa. Digitala ID:n är utformade för att länka till alla kritiska sektorer i samhället. Låt mig ta upp några tänkbara exempel, och ha då i åtanke att vi talar om slutmålen efter en inledande koka-groda-taktik:
Hälso- och sjukvård kommer kräva digitalt ID för att vi ska få tillgång till sjukförsäkring, läkarbesök och medicinsk behandling. Det kan knytas till obligatoriska medicinska ingrepp som ”vaccinationer” och påbjuden medicinsk övervakning i hemmet. Att neka det som påbjuds eller att vägra digitalt ID kan mycket väl innebära förlorad rätt till vård, socialförsäkring eller subventionerad medicin.
Finansiella tjänster, bankkonton och alla transaktioner, allt från bussbiljett och offentlig toalett till bil- och husköp, kommer att kräva digitalt ID, något som flera länder redan har infört.
Mat och leveranser kommer att kräva digitalt ID, där ditt koldioxidavtryck från maten du köper och produktions- och leveranskedjan som krävdes automatiskt dras från din digitala plånbok. Matkedjor börjar redan nu installera system i butikerna som gör att du inte ens kan ta en vara ur kylen eller frysen utan att ditt ansikte skannas först. Under covid fick matbutiker i många länder bara ha en enda bevakad ingång och alla köande måste stå tysta med två meters avstånd. Som av en händelse är det precis vad beredskapsplaner vid matbrist och ransonering rekommenderar, då det handlar om att kontrollera folkmassor vid matbutiker eller utlämningsställen. Inget digitalt ID, ingen mat.
Resor och rörelsefrihet kommer att bli avhängigt av om man har digitalt ID. Ingen kollektivtrafik eller taxi, bokning av tåg eller flyg, inga gränsövergångar, eller ens inrikes resande utan digitalt ID och i förekommande fall godkännande. Detta är precis som det var i det gamla feodalsamhället och med karantäns- och respassen under covid, som många länder krävde för att få köra bil eller ens lämna sin stad eller område. Undertecknad fick uppvisa dem framför mynningen av automatvapen i flera länder samtidigt som man på banderoller kunde läsa slogan som ”lyd eller dö”, vilket inte bådar så gott för framtiden. Flera länder har redan idag system där bilar måste ha GPS, så att myndigheterna kan ta betalt per körd kilometer, ibland i realtid direkt från kontot. Moderna bilar övervakas redan idag dygnet runt och kan stängas av på avstånd med en knapptryckning. Inget digitalt ID och bilen kan inte startas, inte tillräckligt med medel på kontot eller överskriden koldioxidkvot och motorn stängs av.
Offentliga tjänster, allt från att begära ut papper och skaffa körkort till byggnads- och giftemålstillstånd kräver redan idag ett giltigt digitalt ID i en mängd länder och tycks också vara prioriterat eller åtminstone en del av fas 1.
Socialbidrag och andra förmåner från staten kräver redan idag ett giltigt digitalt ID.
E-handel: varje köp kommer loggas och varje produkt, såsom prenumerationer eller boktitlar, kopplas till ditt digitala ID. Det är bara en tidsfråga innan det kommer att kopplas till så kallad social kreditvärdighet, som i sin tur påverkar allt (se exempel i bildtext intill).
Internet och sociala medier kommer inte att vara tillgängligt för de som inte har digitalt ID och identifierar sig med ansiktsidentifiering när de loggar in på sin mobil eller laptop. Din möjlighet att interagera online kommer att vara helt beroende av din digitala identitet, samt de åsikter som du uttrycker och ditt beteende samt din eventuella sociala kreditvärdighet.
Skatter och deklaration kommer att bli ”väldigt bekvämt”, då det potentiellt kan ske både automatiskt och i realtid var du än bor eller befinner dig i världen – från ett eller flera länder. Med borttagna kontanter så kan allt beskattas, oaktat vad man köper eller säljer och från/till vem.
Demokrati och val: inget digitalt ID, ingen röst.
Lyd eller lid
Efterlevnad kommer inte att vara förhandlingsbart. Alla dina elektroniska enheter och all form av digital kommunikation via mobilsystem eller internet kommer att övervakas i realtid. När du väl loggat in på din enhet är du ansvarig för varje ord du säger och skriver samt eventuella åsiktsbrott online. Du kan när som helst stängas ute från sociala medier, internet eller till och med din egen mobil eller dator om du kritiserar fel saker. Täck över kameran och internet eller enheten stängs av. Troligen kommer det snart lagar på att våra smarttelefoner alltid måste vara laddade och med oss. Detta var redan en realitet under covid-tyranniet i exempelvis Thailand, som beivrade de som inte hela tiden hade med sin mobil och höll den laddad.
Smarta el- och vattenmätare kommer att spåra din energianvändning och vattenförbrukning, avloppssensorer (tekniken finns redan installerad för utprovning i flera städer) slår larm om urin och avföringen inte stämmer med inköpta livsmedel, saknar spår av ett utskrivet läkemedel eller om de innehåller höga halter alkohol eller förbjudna droger. Allt registreras hela tiden i realtid till ditt digitala ID och kommer senare troligen att påverka både din socialförsäkring och kreditvärdering.
Alla resor, all aktivitet, allt umgänge kommer att loggas på din digitala profil.
Digitalt ID är inte bara ett lösenord eller inloggning, som en del tycks tro. Det handlar om en biometrisk totalövervakning dygnet runt. Dina fingeravtryck, din ögoniris, ditt ansikte, din röst, ditt rörelsemönster skapar ett system som tagits fram för att eliminera anonymitet för alltid.
Vägrar du digitalt ID så kommer du inte att existera i statens eller det finansiella systemets ögon – i bästa fall. Men på sikt lär det leda till frihetsberövande på ena eller andra sättet.
Inget digitalt ID betyder kort och gott inga rättigheter, inga tjänster, inget deltagande i samhället. Alltså precis det som Nya Zeelands dåvarande premiärminister, den WEF-anknutna Jacinda Ardern, hånflinande inför kamerorna hotade ovaccinerade med under covid-tyranniet.
Nu eller aldrig!
När systemet med digitalt ID är på plats går det inte att ångra sig. Systemet kommer inte att krympa, utan som all byråkrati och maktutövning bara växa. Liksom antiterrorlagarna (läs: övervakningslagarna) efter 9/11 kommer det bara att bli mer omfattande, mer permanent, mer integritetskränkande.
Redan nu grips och förhörs kända personer som Telegrams medgrundare Pavel Durov, för att han vägrade lämna ut användarnas uppgifter och meddelanden. Det står nu klart varför det skedde, då inget socialt media får stå utanför total övervakning. Ett annat exempel är den kände brittiske politikern George Galloway, troligen för att han kritiserat Israel. I båda fallen användes terrorlagar, i Frankrike respektive Storbritannien (i dessa fall), som gör att myndigheterna inte behöver förklara varför de griper någon. Tänk dig vad som kommer att hända när dessa terror- och åsiktslagar svetsas samman med digitalt ID och drabbar okända och helt maktlösa vanliga människor. Har du skrivit något ”hatiskt” eller spridit ”desinformation”, som globalisterna och deras handgångna i västvärldens regeringar definierar som de vill, så kan du stå på tur.
Tänk dig en framtid där minsta kritik innebär att du blir avstängd från samhället, oförmögen att handla, resa, kommunicera eller ens göra dig hörd online. Tror du att någon ens kommer att våga vara oppositionell i en sådan värld? Tror du att det kommer att finnas alternativa nyheter, vare sig på papper eller online, eller någon som vågar prenumerera eller stödja sådana publikationer?
Digitalt ID handlar inte om bekvämlighet eller löjeväckande lögner om att stoppa illegala invandrare från att arbeta eller pedofiler online. Det handlar om kontroll: total och global. Och när du väl är inne i det Systemet finns det ingen väg tillbaka. Tagna friheter ges aldrig tillbaka, som historien visat gång på gång.
Så se till att stoppa denna utveckling nu. Vägra falsk ”trygghet” och frihetsberövande ”bekvämlighet”, som dessa styggelser alltid säljs in som. Använd kontanter i största möjliga mån, spendera dina pengar hos företag med personlig service och så vidare, kontakta politiker, våga säg din mening i lunchrum och vid släktmiddagar. För ingen annan kommer rädda oss eller våra barns framtid, utom vi själva. Och det är nu striden står.
Så våga säga nej, nu när chansen finns, eller riskera att ånga dig bittert senare!