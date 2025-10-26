Digitalt ID är den slutliga lösningen för total och global kontroll – och tyranni

En mängd länder har redan anammat digitala ID:n, men sys­temmedia rapporterar sällan om det utanför det egna landet där deras uppgift är att propagera för dem och skrämma folk till lydnad, precis som med ”vaccinen” under covid. Det gör att de flesta inte har en aning om hur långt dessa planer redan framskridit världen över och hur synkroniserat det sker.

I detta nummer av Nya Tider berättar vi om EU:s digitala plån­bok som kommer redan nästa år, och till nästa nummer har vi sam­manställt en lista med länder som redan drabbats, där vi även i kort­het redogör för vad som införts och när. Det skrämmande är att medan EU:s digitala plånbok lan­seras som en frivillig tjänst, har di­gitalt ID redan blivit obligatoriskt i flera länder för en rad olika tjäns­ter. Ibland frivilligt i början. Och hur ”frivilligt” är det om man inte kan resa eller arbeta utan det?

När vi har arbetat med sam­manställningen av listan med länder som redan in­fört elektroniskt ID har en tydlig bild framträtt om vart vår värld och våra liv är på väg. En minst sagt mörk och oroväckande bild, kan man motvilligt konstatera.

Covid startskottet

Globalisterna dolde inte ens vad som pågick när de lanserade covid-pandemin och The Great Reset i snabb följd år 2020. Världen skulle göras om från grunden, allt skulle re:settas och re:arrangeras.

Detta var tydligt för alla som un­der åren följt globalisternas möten och olika skrivelser om vad som var på gång när covid-pandemin drog i gång 2020. För de med grundläggan­de kunskap om samhällsberedskap eller för oss som arbetat med det, så var det också tydligt att det inte handlade om en påstådd pandemi. Riktiga beredskapsplaner innebär att skydda/isolera ledningen, lugna befolkningen och hålla samhället i gång genom att tvinga livrädda ar­betare, vid behov med polishjälp, till sina samhällsviktiga arbetsplatser som till exempel vattenverk. Men det såg vi inte något av. I stället res­te, träffades och inte sällan festade världsledare glatt utan mask så fort kamerorna stängdes av. I stället för att lugna befolkningen var skräck­propagandan uppskruvad till max och folk tvingades stanna hemma medan polisen användes för att stor­ma in hos människor som satt i mot­svarande husarrest för att kontrol­lera att de inte grillade i friska luften på sin egen tomt, eller rättare sagt kolla att de inte var annat än rädda och miserabla.

Enda sättet för folk, i nästan hela världen utom Sverige, att få slippa denna terror och misär var att låta sig injiceras med ett ”vaccin” som tagits fram på rekordtid. Detta efter­som patent och forskning redan för­beretts åratal innan, och för att det i det närmaste inte gjorts några rik­tiga studier, speciellt inte om dessa ”vacciners” långsiktiga inverkan.

Vi ser samma sak nu, där meto­diken och till och med ordvalen är desamma. Det är redan beslutat av Gud vet vem och oaktat vad folk el­ler experter tycker – vi ska blint lyda och det är återigen märkligt bråttom.

Skapa smärta, erbjud lindring

Det är ingen slump att det idag är svårt att öppna ett bankkonto och inte sällan ett elände att göra överfö­ringar eller gå in på en bank. Många uppfattar det både kränkande och obehagligt att behandlas som en brottsling som ska förhöras om vad man fått sina pengar ifrån, vad de ska användas till, vad transaktionen gäller och så vidare. På flygplatser behandlas man som en terrorist. Man måste berätta vem man är om man ska köpa ett SIM-kort eller få in­ternetuppkoppling.

Allt blir dyrare, svårare och tar längre tid. Detta trots ny teknik som borde givit motsatt resultat. Men ing­et är naturligt idag, utan allt handlar om globalistagendan och den slutliga lösningen för det ultimata kontroll­samhället: Digitalt ID. Bara dessa – säkra, effektiva bekväma att få – kan precis som ”vaccinen” ge oss tillbaka vår bekvämlighet och möjligheten att arbeta, resa och leva … eller det är i alla fall vad de kommer att för­söka lura oss att tro, outtalat och tro­ligen snart också uttalat.

Den antiglobalistiske politikern Thierry Baudet hade helt rätt när han i Nederländernas parlament sade att covid bara var lydnadsträning och en övning för nästa steg i den globalistiska agendan (se ”Hol­ländsk partiledare chockar parla­mentet: Exponerar en globalistisk komplott att använda pandemin för ’lydnadsträning’” i NyT v.28/2021). I slutet på 2024 gick landets hälsominister Fleur Agema ut och erkän­de att covidpandemin varit en ”mili­tär operation” som i hemlighet letts av Nato och att ”Hälsodepartementet lyder Nato”.

Ett ansiktslöst, totalt och globalt tyranni som får alla historiska diktaturer att blekna vid en jämförelse.

Detta stora och avgörande steg sker nu. Covid var övningen, men nu är det skarpt läge. För när digitalt ID är infört världen över så är alla våra friheter och rättigheter borta, då de i ett slag förvandlats till privilegier som folkföraktande globalistkontrollerade regimer bara kommer att tillåta de som accepterar covid- ”vaccin” eller digitalt ID och lever lydigt i enlighet med direktiv från glo­balister i skuggorna. Ett ansiktslöst, totalt och globalt tyranni som får alla historiska diktaturer att blekna vid en jämförelse.

Digitalt fängelse

Ledare dikterar då som nu vad som gäller med underförstådda eller öppna hot om att olydnad kommer att göra livet svårt eller omöjligt. Ett motbjudande exempel på det skedde den 26 september när Storbritan­niens premiärminister Keir Starmer, den mest avskydde premiärminis­tern i önationens historia, tillkänna­gav att obligatoriskt digitalt ID skulle införas för alla vuxna.

– Jag tillkännager idag att den här regeringen vid slutet av denna mandatperiod kommer att skapa ett nytt kostnadsfritt digitalt ID, som blir obligatoriskt för rätten att arbeta. Låt mig förtydliga mig. Du kommer inte att kunna arbeta i Storbritannien om du inte har ett digitalt ID. Så enkelt är det.

Det diktatoriska sättet att framföra det på påminde mycket om sti­len och ordvalen under covid-tyran­niet. Det väckte direkt ett ramaskri bland britter och då även hos Star­mers egna väljare. Fria (alternativa) medier världen över, inklusive Nya Tider, rapporterade om protesterna (se NyT nr.19/2025).

Vi har redan sett hur det fung­erade under covid, som var ett pilot­projekt för detta. Vaccinpass visade hur lätt identitet kunde knytas till rörelsefrihet och därmed framtvinga efterlevnad. Inget vaccin – ingen rörelsefrihet, inget jobb, inget sam­hällsdeltagande. Digitalt ID utvidgar den principen till hela ditt liv, från födsel till död.

Bakom konceptet finns miljar­därer som judiskamerikanske affärs­mannen Larry Ellison, grundaren av den amerikanska databasjätten Ora­cle Corporation. Hfan talar öppet om centraliserade databaser för att över­vaka och registrera allt vi gör. Hans vision är att alla ska bära kroppskameror och överföra allt som sker i realtid. Han menar att det ska ge trygghet och gott uppförande, efter­som allt ständigt spelas in och regist­reras. Precis som under covid är tan­ken att goda medborgare anmäler de som bryter mot ”det nya normala”. Det lyckades över förväntan i bland annat Storbritannien, till sådan grad att grannar och till och med familje­medlemmar än idag misstänker var­andra för att vara angivare. Det ska­par osäkerhet, rädsla och lydnad à la Östtyskland, men ingen hemlig polis som Stasi behövs denna gång.

Det som planeras är inget annat än ett digitalt fängelse, där vi kom­mer minnas dagens fotboja som höj­den av integritet och frihet.

Vad kan förväntas?

Det vi måste inse är att digitalt ID inte bara är ytterligare en teknik. Det är hörnstenen i en ny arkitektur av total och globala maktutövning. Och dess omfattning, inte bara geo­grafiskt, borde tända alla varningslampor hos varje tänkande männis­ka. Digitala ID:n är utformade för att länka till alla kritiska sektorer i sam­hället. Låt mig ta upp några tänkbara exempel, och ha då i åtanke att vi ta­lar om slutmålen efter en inledande koka-groda-taktik:

Hälso- och sjukvård kommer kräva digitalt ID för att vi ska få till­gång till sjukförsäkring, läkarbesök och medicinsk behandling. Det kan knytas till obligatoriska medicinska ingrepp som ”vaccinationer” och påbjuden medicinsk övervakning i hemmet. Att neka det som påbjuds eller att vägra digitalt ID kan mycket väl innebära förlorad rätt till vård, socialförsäkring eller subventione­rad medicin.

Finansiella tjänster, bankkonton och alla transaktioner, allt från buss­biljett och offentlig toalett till bil- och husköp, kommer att kräva digitalt ID, något som flera länder redan har infört.

Mat och leveranser kommer att kräva digitalt ID, där ditt koldioxidavtryck från maten du köper och produktions- och leveranskedjan som krävdes automatiskt dras från din digitala plånbok. Matkedjor bör­jar redan nu installera system i bu­tikerna som gör att du inte ens kan ta en vara ur kylen eller frysen utan att ditt ansikte skannas först. Under covid fick matbutiker i många länder bara ha en enda bevakad ingång och alla köande måste stå tysta med två meters avstånd. Som av en händelse är det precis vad beredskapsplaner vid matbrist och ransonering rekom­menderar, då det handlar om att kontrollera folkmassor vid matbuti­ker eller utlämningsställen. Inget di­gitalt ID, ingen mat.

Resor och rörelsefrihet kom­mer att bli avhängigt av om man har digitalt ID. Ingen kollektivtrafik eller taxi, bokning av tåg eller flyg, inga gränsövergångar, eller ens inrikes resande utan digitalt ID och i före­kommande fall godkännande. Detta är precis som det var i det gamla feo­dalsamhället och med karantäns- och respassen under covid, som många länder krävde för att få köra bil eller ens lämna sin stad eller område. Un­dertecknad fick uppvisa dem fram­för mynningen av automatvapen i flera länder samtidigt som man på banderoller kunde läsa slogan som ”lyd eller dö”, vilket inte bådar så gott för framtiden. Flera länder har redan idag system där bilar måste ha GPS, så att myndigheterna kan ta betalt per körd kilometer, ibland i realtid direkt från kontot. Moderna bilar övervakas redan idag dygnet runt och kan stängas av på avstånd med en knapptryckning. Inget digi­talt ID och bilen kan inte startas, inte tillräckligt med medel på kontot eller överskriden koldioxidkvot och mo­torn stängs av.

Offentliga tjänster, allt från att begära ut papper och skaffa körkort till byggnads- och giftemålstillstånd kräver redan idag ett giltigt digitalt ID i en mängd länder och tycks också vara prioriterat eller åtminstone en del av fas 1.

Socialbidrag och andra förmåner från staten kräver redan idag ett gil­tigt digitalt ID.

E-handel: varje köp kommer loggas och varje produkt, såsom prenume­rationer eller boktitlar, kopplas till ditt digitala ID. Det är bara en tidsfrå­ga innan det kommer att kopplas till så kallad social kreditvärdighet, som i sin tur påverkar allt (se exempel i bildtext intill).

Internet och sociala medier kommer inte att vara tillgängligt för de som inte har digitalt ID och iden­tifierar sig med ansiktsidentifiering när de loggar in på sin mobil eller laptop. Din möjlighet att interagera online kommer att vara helt bero­ende av din digitala identitet, samt de åsikter som du uttrycker och ditt beteende samt din eventuella sociala kreditvärdighet.

Skatter och deklaration kom­mer att bli ”väldigt bekvämt”, då det potentiellt kan ske både automatiskt och i realtid var du än bor eller befin­ner dig i världen – från ett eller flera länder. Med borttagna kontanter så kan allt beskattas, oaktat vad man köper eller säljer och från/till vem.

Demokrati och val: inget digitalt ID, ingen röst.

Lyd eller lid

Efterlevnad kommer inte att vara för­handlingsbart. Alla dina elektroniska enheter och all form av digital kom­munikation via mobilsystem eller internet kommer att övervakas i real­tid. När du väl loggat in på din enhet är du ansvarig för varje ord du säger och skriver samt eventuella åsikts­brott online. Du kan när som helst stängas ute från sociala medier, inter­net eller till och med din egen mobil eller dator om du kritiserar fel saker. Täck över kameran och internet eller enheten stängs av. Troligen kommer det snart lagar på att våra smarttele­foner alltid måste vara laddade och med oss. Detta var redan en realitet under covid-tyranniet i exempelvis Thailand, som beivrade de som inte hela tiden hade med sin mobil och höll den laddad.

Smarta el- och vattenmätare kom­mer att spåra din energianvändning och vattenförbrukning, avloppssensorer (tekniken finns redan installerad för utprovning i flera städer) slår larm om urin och avföringen inte stämmer med inköpta livsmedel, saknar spår av ett utskri­vet läkemedel eller om de innehåller höga halter alkohol eller förbjudna droger. Allt registreras hela tiden i realtid till ditt digitala ID och kom­mer senare troligen att påverka både din socialförsäkring och kreditvär­dering.

Alla resor, all aktivitet, allt um­gänge kommer att loggas på din di­gitala profil.

Digitalt ID är inte bara ett lösen­ord eller inloggning, som en del tycks tro. Det handlar om en biometrisk totalövervakning dygnet runt. Dina fingeravtryck, din ögoniris, ditt an­sikte, din röst, ditt rörelsemönster skapar ett system som tagits fram för att eliminera anonymitet för alltid.

Vägrar du digitalt ID så kommer du inte att existera i statens eller det finansiella systemets ögon – i bästa fall. Men på sikt lär det leda till fri­hetsberövande på ena eller andra sättet.

Inget digitalt ID betyder kort och gott inga rättigheter, inga tjänster, inget deltagande i samhället. Alltså precis det som Nya Zeelands dåva­rande premiärminister, den WEF-anknutna Jacinda Ardern, hånflinan­de inför kamerorna hotade ovaccine­rade med under covid-tyranniet.

Nu eller aldrig!

När systemet med digitalt ID är på plats går det inte att ångra sig. Sys­temet kommer inte att krympa, utan som all byråkrati och maktutövning bara växa. Liksom antiterrorlagarna (läs: övervakningslagarna) efter 9/11 kommer det bara att bli mer omfat­tande, mer permanent, mer integri­tetskränkande.

Redan nu grips och förhörs kända personer som Telegrams medgrun­dare Pavel Durov, för att han vägra­de lämna ut användarnas uppgifter och meddelanden. Det står nu klart varför det skedde, då inget socialt media får stå utanför total övervak­ning. Ett annat exempel är den kände brittiske politikern George Galloway, troligen för att han kritiserat Israel. I båda fallen användes terrorlagar, i Frankrike respektive Storbritannien (i dessa fall), som gör att myndighe­terna inte behöver förklara varför de griper någon. Tänk dig vad som kom­mer att hända när dessa terror- och åsiktslagar svetsas samman med di­gitalt ID och drabbar okända och helt maktlösa vanliga människor. Har du skrivit något ”hatiskt” eller spridit ”desinformation”, som globalisterna och deras handgångna i västvärl­dens regeringar definierar som de vill, så kan du stå på tur.

Tänk dig en framtid där minsta kritik innebär att du blir avstängd från samhället, oförmögen att hand­la, resa, kommunicera eller ens göra dig hörd online. Tror du att någon ens kommer att våga vara oppositio­nell i en sådan värld? Tror du att det kommer att finnas alternativa nyhe­ter, vare sig på papper eller online, eller någon som vågar prenumerera eller stödja sådana publikationer?

Digitalt ID handlar inte om be­kvämlighet eller löjeväckande lög­ner om att stoppa illegala invandrare från att arbeta eller pedofiler online. Det handlar om kontroll: total och global. Och när du väl är inne i det Systemet finns det ingen väg tillbaka. Tagna friheter ges aldrig tillbaka, som historien visat gång på gång.

Så se till att stoppa denna utveck­ling nu. Vägra falsk ”trygghet” och frihetsberövande ”bekvämlighet”, som dessa styggelser alltid säljs in som. Använd kontanter i största möj­liga mån, spendera dina pengar hos företag med personlig service och så vidare, kontakta politiker, våga säg din mening i lunchrum och vid släkt­middagar. För ingen annan kommer rädda oss eller våra barns framtid, utom vi själva. Och det är nu striden står.

Så våga säga nej, nu när chansen finns, eller riskera att ånga dig bittert senare!