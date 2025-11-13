Förlagsbutiken
”Dessa system [DPI] och plattformar [Digitalt ID] är för den digitala världen vad vägar, broar och kraftledningar är för den fysiska – en underliggande struktur som kopplar samman människor, data och pengar online.” (Bill Gates, i en text publicerad i Gates Notes den 16 oktober 2024). Foto: UNDP

Digitalt ID införs i rasande tempo världen över – Nya Tider listar länder som redan drabbats

  18:35
UTRIKES
FN och Bill Gates Foundation påskyndar nu planerna för ett globalt digitalt ID-system som ska omfatta 50 nationer senast 2028. Kampanjen ”50 på 5”, som lanserades i slutet av 2023, har redan skrivits under av minst 30 länder. Alla EU:s medlemsländer ska dessutom introducera EU:s digitala plånbok för identifiering EUDI senast under nästa år, vilket Nya Tider berättade om i förra numret.

Under de senaste månaderna i år har regeringar från Schweiz till Papua Nya Guinea i hög fart utvecklat regler och infört digitala ID:n. Detaljer och argument skiljer sig något från land till land, men budskap om trygghet och bekvämlighet i kombination med att man kringgår demokratin genom diktat uppifrån och samordning värl­den över är påfallande välbekanta från åren med covid-tyranni. Då som nu ser det inledningsvis ut som att varje land agerar oberoende av var­andra, men över tid blir det tydligt att det handlar om global samordning. Det handlar om samma ”lock step” (gå i takt) metodik som användes un­der coronan.

Här några axplock från fem kon­tinenter:

COSTA RICA: Digitalt ID knutet till smarttelefon infördes i september och har redan vunnit laga kraft, vil­ket gör det till ett krav för att ges till­gång till en mängd samhällstjänster.

ETIOPIEN: Digitalt ID ”Fayda” rullas ut i rasande tempo. 23 miljoner invånare har redan påtvingats det och målet är 63 miljoner innan årets slut. Senast 2027 ska alla 90 miljoner ha det, oaktat hur avlägset eller fat­tigt de bor. Det kommer att krävas för tillgång till bankkonto och alla samhällstjänster.

Etiopiens ”Fayda” ska krävas för att få tillgång till offentlig service och att öppna bankkonto. Foto: Nahomgt/Wikipedia

 

INDIEN: Digitalt ID ”Aadhaar” innehåller biometriska detaljer som foton, ansiktsskanningar, iris-skan­ningar och fingeravtryck som redan samlats in från mer än en miljard indier. Det sades först bara behövas för skattedeklaration, men nu be­hövs ”Aadhaar” för att köpa hus, få anställning, öppna bankkonto, få bi­drag, köpa bil, skaffa SIM-kort, boka tågbiljetter och ha barn i skolan.

LAOS: Nationellt digitalt ID har nyligen lanserats, samtidigt som re­geringen beordrat myndigheter att ”integrera det med” samtliga sina tjänsteutbud.

MEXIKO: Ett biometriskt digitalt ID ”CURP” införs, med landsomfattande implementering i början av 2026.

PAPUA NYA GUINEA: Regeringen stöder nu en policy om att ett natio­nellt digitalt ID ”SevisPass” ska krä­vas för att ges åtkomst till internet och sociala medier.

STORBRITANNIEN: Digitalt ID som krav för att vuxna ska ”ges rätten” att arbeta presenterades nyligen. Redan innan det införts har brittiska reger­ingen begärt en utredning om huru­vida det ska gälla från 13 års ålder. ”BritCard”, förledande kallat ”kort”, ska vara infört senast 2029.

SCHWEIZ: Statlig e-ID godkändes genom folkomröstning, med 50,4 procent av rösterna, vilket upphäver den första omröstningen 2021 där det blev nej. Men valdeltagandet var runt 50 procent, så i praktiken sade bara var fjärde schweizare ja till e-ID. Otillbörlig valpåverkan av globalistanknutna företag utreds också av landets valkommission och många schweizare misstänker valfusk.

SINGAPORE: Digitalt ID ”Singpass” krävs för att invånarna ska få till­gång till över 2 700 statliga och pri­vata tjänster online.

THAILAND: Digitalt ID ”ThaiID” krävs för att få tillgång till statliga tjänster, öppna bankkonton, teckna mobilabonnemang och checka in för inrikesflyg. Thailand har bara i år fryst över 3 miljoner bankkonton för att kontohavaren inte uppfyl­ler villkoret. Från och med oktober krävs ThaiID för alla chaufförer och passagerare inom kollektivtrafik och taxi. Alla sådana fordon måste också ha GPS som i realtid sänder ut dess position.

ThaiID krävs redan för att få tillgång till statliga tjänster, öppna bankkonton, få ett mobilabonnemang och checka in för inrikesflyg. Foto: pichaicity.go.th

 

VIETNAM: Digitalt ID ”VNeID” med ring krävs sedan den 1 september för att få inneha bankkonto. 86 miljoner bankkonton har redan frysts för att kravet inte uppfyllts. Från den 1 sep­tember började bankkontona stäng­as och tillgångarna beslagtas. Från den 1 december kommer ”VNeID” att krävs för bland annat alla inrikes flygresor.

FADDERSYSTEM: Flera länder som saknar digitalt ID får nu hjälp av län­der som går i bräschen. Ett exempel är Zambia, som har pågående upp­handlingar och samarbete med Etio­pien för att skapa och införa ett lika­dant system.

EFTERSLÄNTRARE: Länder som inte haft ens motsvarande svenska personnummer inför nu dessa så fort de kan. Exempel på det är Ni­gerias ”NIN” och Kenyas ”Maisha Namba”, vilka båda nu är klara med det. Nigeria har liksom flera andra länder – mer eller mindre i smyg – minskat mängden kontanter för att tvinga folket att skaffa NIN för att kunna betala med kort, vilket lett till tidvis kraftiga protester.

  18:35

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Christer Ericsson

november 13, 2025

