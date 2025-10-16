Digitalt ID kommer att krävas för anställning i Storbritannien

Den 26 september yttra­de Starmer de ord som många tror kommer att bli hans fall:

– Jag tillkännager idag att den här regeringen vid slutet av denna mandatperiod kommer att skapa ett nytt kostnadsfritt digitalt ID, som blir obligatoriskt för rätten att arbeta. Låt mig förtydliga mig. Du kommer inte att kunna arbeta i Stor­britannien om du inte har ett digitalt ID. Så enkelt är det.

Det brittiska folket, inklusive många av Starmers egna partikam­rater, chockades och uttryckte snart både bestörtning och ilska över inte bara sakfrågan, utan hur det hela lades fram. Många kände igen attity­den från åren av covidtyranni.

”En absolut mardröm”

Jim Ferguson, en känd brittisk po­litiker och BREXIT-profil som tidi­gare var parlamentsledamot och nu är oberoende journalist, är en av många kritiska röster. I en intervju den 2 oktober med den kända och snabbt växande amerikanska alter­nativmediakanalen Redacted, med över 2,8 miljoner prenumeranter på YouTube, skräder han inte orden. Han menar att detta är globalister­nas inledande attack i deras planer på en total övervaknings- och kon­trollstat:

– Detta är öppningssalvan i hela den kommande dystopiska mar­drömmen som övervakningsstaten är. Globalisterna är fast beslutna om att lansera detta digitala ID och de använder ursäkten om massinvand­ring, men ingen tror en sekund på det.

Massinvandringen har påtvingats västvärlden av just globalisterna, som alltid arbetar efter samma mo­dus operandi: Problem-Reaktion- (förplanerad) ”Lösning”, som driver deras agenda framåt. Nu är inte må­let med massinvandringen att införa digitala ID:n, men det utnyttjas i en tid då deras narrativ om berikande mångkultur kollapsar i land efter land i Europa. Detta inte minst i Stor­britannien, som sett rekordstora de­monstrationer mot just massinvand­ringen.

Ferguson menar, som så många andra, att det är en så genomskinlig lögn att den har fått motsatt effekt. Många britter som var neutrala eller positiva till digitalt ID, som sålts med främst bekvämlighetsargument, har nu blivit starkt negativa.

Den före detta brittiske parla­mentarikern fortsätter sedan med att beskriva det planerade totala övervakningssamhället, där digitalt ID för alla utgör en första och viktig byggsten.

– Det de vill göra är att se till att alla omfattas av det här systemet. Och det här är naturligtvis bara det allra första steget, och centralban­kernas kommande digitala valutor, blir deras nästa steg.

Ferguson fortsätter:

– Digitalt ID kommer att länkas till våra bankkonton, allt vi gör, till ett centralt system. Och om de inte gillar vad vi spenderar våra pengar på el­ler om vi kritiserar staten, kan de ef­fektivt stänga oss ute från samhället. Jag kan ärligt talat inte nog betona detta.

Han påminner om att det inte bara handlar om Storbritannien, utan EU och hela världen:

– Det är en absolut mardröm och det kommer inte att sluta i Storbri­tannien. Det här är vad globalisterna vill ha för varje land, särskilt i EU.

EU håller på att införa en Digital Identity Wallet (e-ID Wallet) för med­borgare, invånare och företag. Med­lemsstaterna måste göra åtminstone en sådan wallet tillgänglig senast 2026, enligt beslut (EU) 2024/1183 som kompletterar eIDAS-ramverket.

”Allvarligt hot”

Ferguson påminner om att regering­ens argument för digitala ID:n, som till exempel att det är nödvändigt för att stoppa den illegala invandringen, är ”totala lögner” och pekar på hotet vi står inför:

– Det handlar uteslutande om att ge dem fullständig kontroll över alla aspekter av våra liv. Och detta är det första steget innan det andra steget kommer in, vilket är centralbanker­nas digitala valutor. Det kommer att göra att de kan kontrollera allt och alla. Och det betyder att vi inte kom­mer att ha något privatliv alls.

Ferguson tar sedan upp det tro­ligen viktigaste i hotbilden, att det inte bara kommer att bli ett klassiskt övervakningssamhälle, utan att det också ger de styrande total kontroll. Detta då det i praktiken gör att ingen kommer att våga säga eller göra nå­got som globalistkontrollerade reger­ingar i Väst ogillar, eftersom det ris­kerar att ”Systemet” plötsligt stänger av oss från samhället:

– Det betyder att vi inte har något sätt att bekämpa det på när det väl är infört, om man inte är i en posi­tion där man kan frigöra sig från det. Och det är därför vi ständigt uppma­nar människor att förbereda sig på att leva utanför Systemet. Jag menar, den korta videon du visade är helt sann. Folk kommer inte ens att kun­na använda kollektivtrafik.

Ferguson syftar på ett klipp som blivit viralt i sociala medier, där människor i olika situationer och med olika ursäkter nekas allt från att handla mat till att resa. Ferguson berättar vidare att de som behöver socialbidrag eller andra samhälls­tjänster som sjukvård kommer att bli helt maktlösa och troligen också leva i konstant rädsla att inte säga eller göra något som kan straffa sig. Jublar man inte när köttförbud kommer el­ler tvångsmobiliseringar införs för att skicka oss i krig mot Ryssland, så ligger man risigt till.

Ferguson understryker allvaret:

– Det är början på en mardröm som nu utspelar sig framför våra ögon. Det här är ett i allra högsta grad verkligt och allvarligt hot.

Digitalt fängelse

Under intervjun diskuteras det om skatter och avgifter, som exempelvis vägtullar eller kilometertaxa, kom­mer att dras från våra konton i realtid när så ansvarig myndighet vill. Enligt journalisten Natali Morris på Redacted är detta redan verklighet i USA. Ferguson får frågan om det är på gång i Storbritannien:

– Ja, det kommer om inte annat att leda till det. Jag menar, vi har sett vad som hände under de senaste fyra åren med covid-restriktionerna. De säger att det här kommer att bli obligatoriskt. Med andra ord, man har inget val.

Det finns flera liknelser med det som skedde under covid, bland an­nat hur Starmer presenterade åt­gärderna. Det var dramatiskt med slogan på talarstolen, och det gjordes klart att lydnad var enda alternati­vet. En annan liknelse med då främst vaccinen är att digitalt ID ska vara gratis, enkelt och bekvämt att ”få” av staten. Marknadsförare brukar all­tid påpeka att ”när något är gratis så är du produkten” och andra brukar påtala – inte minst med otäcka lär­domar från vaccinskador, infertilitet och överdödlighet – att varje gång något erbjuds gratis av Systemet så är det ett tecken på hur viktigt det är för globalisterna att få igenom samt att det aldrig är bra för oss, folket.

Ferguson förklarar sedan att det inte bara är en lögn att BritCard, som Storbritanniens digitala ID ska kallas, behövs för att tackla illegal invandring, utan att det inte behövs alls av något som helst skäl bortsett från en bakomliggande globalista­genda:

– Grejen är den här. Vi har kör­kort. Vi har pass. Vi har nationella försäkringsnummer som alla måste ha och så vidare. Så vi behöver inget digitalt ID. Men det behövs för det tredje steget i detta, vilket förstås är smarta 15-minutersstäder.

Ferguson förklarar mer i detalj:

– Om de kan kontrollera våra finan­ser och digitaliserar dem, då pratar du om geofence. Om du går utanför ditt distrikt, och ja, det är faktiskt vad de kallar dem, distrikt, nästan som i den dystopiska filmen Hunger Games. Och jag skojar inte, det betyder att du kanske åker obehörigt till en annan stad eller en annan del av landet. Tja, de kan faktiskt stoppa dina kort eller dina betalningar från att fungera om du bryter mot reglerna.

Det beskriver hur det var i det gamla feodalsamhället där inte ens fria män kunde röra sig mellan stä­der utan papper från en feodalherre eller kung. Digitalt ID kommer att kunna upprätthålla osynliga murar i ett lika osynligt fängelse.

Vem är extremist idag?

Ferguson berättar vidare vad digi­talt ID kommer att innebära för vår rörelsefrihet, att det i praktiken ger Systemet samma makt som under covid-tyranniet, men utan att behöva hitta på en pandemi eller att någon­sin behöva upphäva dem:

– De försöker återigen stänga ned landet och de kommer att göra det över hela Europa också. Australien, Nya Zeeland, allt utspelar sig mitt framför våra ögon. Och dessa glo­balister som infiltrerar och angriper våra respektive parlament och re­geringar är helt övertygade om att de kommer att lyckas med det, men motståndet kommer.

Ferguson berättar att ingen kom­mer att kunna resa utan digitalt ID, som kräver alla biometriska uppgif­ter och att olika frågeformulär som kartlägger åsikter måste fyllas i. Det­ta har redan drabbat britter som re­ser in i EU och amerikaner som reser till Europa. Den amerikanska jour­nalisten Natali Morris, som nyligen besökte Skottland, berättar vad som hände då:

– När vi var i Skottland i somras var vi tvungna att lämna biometriska data och svara på frågor. En av dem var: ”Har du någonsin stöttat terro­rism eller extremistiska åsikter?”

Fel åsikt och du nekas inresa, med­an illegala invandrare, ofta utan pap­per, släpps in. Journalisten pekar det absurda med åsiktsbaserad inresa:

– Vad är en extremistisk åsikt? Vem bestämmer det? Jag tycker att många av den brittiska regeringens ståndpunkter är extremistiska. Så, vi måste ha en diskussion om det. Men på det här formuläret vet man inte hur de definierar det.

Ferguson kommenterar det allvar­styngt:

– Just det är problemet. Deras åsikter stämmer inte överens med 80 procent av befolkningens åsikter i det här landet. 80 procent av brit­terna vill inte ha det här. Och jag tror att det kommer att bli ett massivt motstånd.

Han sätter här fingret på det som kanske är huvudproblemet idag, att politiker inte längre representerar folket. I stället lyder de globalisterna, vilka i praktiken för krig mot oss. De pådyvlar oss allt från extrem mass­invandring och sodomiter i skolor till samhällsförstörande klimata­gendor och krigshets som driver oss närmare ett tredje världskrig medan våra statskassor och vapenförråd töms för att skickas till Ukraina. Den stora majoriteten motsätter sig detta, vilket då gör dem till ”extremister” i Systemets ögon.

Motståndet växer

Ferguson tror att globalisterna har tagit sig vatten över huvudet denna gång och underskattat det massiva folkliga motståndet. Han avslutar med en hoppingivande slutsats:

– Det finns redan många organi­sationer som förbereder omfattande protester mot detta. Globalisterna kommer inte att vinna den här kam­pen. Det kan jag försäkra er. Och fak­tum är att det troligen kommer att leda till Starmers avgång. Jag tror att hans eget folk, hans egna partimed­lemmar, är så trötta på det här att de faktiskt kommer att vända sig emot honom.

Ferguson, med decenniers erfa­renhet inom politiken, är inte naiv och förklarar:

– Problemet är att Starmer kom­mer att ersättas av någon annan, som också styrs av [globaliststiftel­sen] WEF i kulisserna, för att fort­sätta införandet av deras dystopiska mardröm. Men vi kommer att ge­nomskåda dem och slå tillbaka. Vi kommer inte att acceptera detta utan strid.

Ferguson förklarar att vi inte ska ha några illusioner om att det blir lätt och att vi måste förbereda oss på att det kommer att bli värre innan globalisterna besegras:

– Vi har tyvärr inte sett någonting än. Så jag uppmanar folk att förbere­da sig mentalt och vara redo för mot­stånd. Och jag kan försäkra er att det redan finns ett massivt motstånd här i Storbritannien mot globalisterna och deras planer.